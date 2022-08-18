Читаем комикс «Майлз Моралес. Ударные волны»

У нас на сайте — небольшой отрывок из свежего супергеройского комикса издательства МИФ про Майлза Моралеса, ещё одного Человека-Паука. Над комиксом работали Джастин Рейнольдс и Пабло Леон. В новом приключении Майлз Моралес учится быть настоящим супергероем: успевать посещать школу, общаться с семьей, рисовать, управлять своими силами и, конечно, продолжать дело своего друга Питера Паркера — бороться с преступностью!

Перевод: Илья Бройдо-Барцыца

Майлз Моралес — обычный подросток, студент Бруклинской академии искусств. И в свободное от учебы время он спасает мир.

Когда в городе объявляются новые суперзлодеи, Майлз бросается выяснять их цели. Но пока он пытается разобраться с ними, в Пуэрто-Рико, где родилась его мать, происходит землетрясение. И это значит, что его семье очень нужна поддержка.

А ещё у новой знакомой таинственным образом пропадает отец — и Майлз, конечно, подключается к поискам… Пытаясь успеть помочь всем, Майлз случайно обнаруживает связь между произошедшими событиями и гигантской корпорацией… Кто за этим стоит и причем тут Майлз?