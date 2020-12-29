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    Комиксы
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2021

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только

    29 декабря 2020
    Денис Варков
    29.12.2020
    11471
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест #ожидания #ожидания 2021
    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 25

    В отличие от прошлого года, сейчас издатели анонсируют свои планы очень осторожно. Пока непонятно, чего ждать от 2021-го, поэтому в списке новинок — те вещи, которые точно приживутся на нашем рынке, а также те, что точно попадут в поле зрения зарубежных читателей. Это и альтернативный взгляд на знакомство Джокера и Харли Квинн, и лучшая сатира на Конана-варвара, и лавкрафтианский детектив от Алана Мура, и путешествие в ближайшее будущее вселенной DC, и перезапуск Чужих в комиксах Marvel, и многое другое.

    Выйдут на русском

    Groo

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 5

    Комиксы серии Groo от Серхио Арагонеса — отличный пример непошлой сатиры на фэнтези, которая стала самостоятельной: сегодня уже мало кто говорит о Гру как о пародии на Конана-варвара. Арагонес проходится по разным явлениям, в том числе по современной поп-культуре и потреблению комиксов. На русском языке Groo издается впервые, и это заслуга издательств «Альпака» и «Истари Комикс», сумевших договориться с Dark Horse. У нас первой издадут мини-серию The Most Intelligent Man in the World, которая отлично характеризует комиксы о Гру в целом. К слову, мы включили истории об этом персонаже в спецвыпуск «Мира фантастики» о комиксах!

    Неономикон

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 18

    Издательство fanzon, выпустившее на русском языке «Провиденс» Алана Мура (он, кстати, тоже есть в нашем спецвыпуске), издаст и другие комиксы прославленного автора, вдохновлённые творчеством Говарда Лавкрафта. В начале года выйдет сборник из двух коротких историй — «Неономикон» и «Двор». Герой первой пытается найти серийного убийцу и приходит к осознанию, что космические ужасы Лавкрафта вполне реальны. Другая история — о двух агентах ФБР, которые расследуют ритуальные убийства, связанные с сексуальным насилием.

    Наруто

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 17

    Издательство «Азбука» выпустит на русском языке мангу Масаси Кисимото, ставшую одним из самых знаменитых сёнэнов. Знакомая многим с детства история о легендарном подростке из Деревни, скрытой в листве, который пытается стать сильнейшим ниндзя, выходила 16 лет и растянулась на 700 глав. Многие познакомились с мангой именно благодаря Наруто и его друзьям. На русском языке манга будет выходить в твёрдом переплете, по три тома в одной книге, а первый из них появится уже в январе!

    Харлин

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 24

    Авторский взгляд сценариста и художника Степана Шеича на отношения Харли Квинн и Джокера. Известный по работе над комиксами для взрослых Шеич рассматривает драматичную любовь молодого доктора и готэмского маньяка в нестандартном ключе. Эта короткая, но запоминающаяся рисунком и подачей история вышла в 2019 году, отдав дань уважения и классике вроде «Безумной любви», и актуальным комиксам, где Харли Квинн пытается доказать свою независимость от безумного клоуна, но верит, что Джокер пошел по пути злодея, потому что отказался от эмпатии. На русском комикс выпустит «Азбука».

    Last Look

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 8

    Совместная лицензия издательств «Истари комикс» и «Альпака». Если вам нравилась уже изданная на русском «Чёрная дыра» Чарльза Бёрнса (про неё мы тоже рассказывали в спецвыпуске о комиксах), то и трилогия Last Look наверняка придётся по вкусу. Сложно говорить о сюжете этой истории — слишком она гротескная и многоуровневая. Главный герой просыпается в чужом мире, но как найти дорогу домой, он не знает. Приходится жить в новом месте, правила которого вызывают у него постоянное недоумение. Постепенно читатель узнаёт больше о главном герое и мире вокруг — но это лишь один из пластов комикса. Бёрнс многое зашифровал в рисунке, потому чтение Last Look — полноценный квест на поиск смыслов. В русском издании все три тома выйдут в одной книге в твёрдом переплёте.

    А также:

    «Азбука» выпустит ещё несколько комиксов:

    • DCeased: Unkillables — спин-офф хита DCeased, или «Заражение» (под таким названием он вышел на русском). На этот раз в центре истории злодеи, вынужденные стать героями.
    • Joker: Killer Smile — авторский взгляд на готэмского клоуна от Джеффа Лемира и Андреа Соррентино. История о новом психиатре, который решил понять Джокера и, как ему кажется, нашел хороший способ это сделать.
    • Batman: The Curse of the White Knight — продолжение нашумевшего «Белого рыцаря». На этот раз порядок в Готэме попробует навести Азраил (частично излечившийся от безумия Джокер тоже вернётся).
    • Batman: The Last Knight on Earth — постапокалиптическая притча от Скотта Снайдера и Грега Капулло. Бэтмен просыпается в мире, который он не смог защитить, и отправляется на поиски ответов, которые приводят его к столкновению с тёмной версией себя.
    • Doomsday Clock — нашумевший кроссовер «Хранителей» со вселенной DC выйдет на русском в 2021 году. Его выпустят в двух книгах в твёрдом переплёте.

    «Комильфо» не спешит с анонсами (что вполне понятно), но можно предположить, что выйдут обещанные омнибусы «Нерассказанных истории Человека-паука» от Курта Бьюсека и сборник о Мисс Марвел под грядущий сериал Disney+. А ещё наверняка стоит ждать продолжение комикса «Рыцари Marvel. Каратель».

    А ещё в 2021-м «Комильфо» переиздаст на русском The Strange Talent of Luther Strode, комикс с невероятным рисунком Трэдда Мура, и начнёт выпускать «Людей Икс» от Джонатана Хикмана, фактически авторскую перезагрузку всех серий комиксов о мутантах.

    Underwater Welder — авторский комикс Джеффа Лемира выйдет на русском языке в твёрдом переплёте в издании от «Рамоны». Главный герой — подводный сварщик; он готовится стать отцом, но его преследует страх повторить судьбу погибшего родителя.

    WolfWalkers — издательство Popcorn Books выпустит комикс по мотивам анимационного фильма Томма Мура, созданный вместе с Сэмом Саттином и Россом Стюартом. Это история о девушке, которая пытается помешать отцу-охотнику уничтожить последнюю стаю волков в Ирландии.

    Зарубежные новинки

    Aliens

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только

    В 2020 году права на комиксы о Хищниках и Чужих перешли к Marvel, но издательство не спешит раскрывать свои планы на новые истории о пришельцах. Первый марвеловский комикс о ксеноморфах появится в марте. Напишет его Филлип Кеннеди Джонсон (он, например, отвечал за недавний перезапуск Marvel Zombies), а нарисует Сальвадор Ларрока (Uncanny X-Men, Invincible Iron Man). О сюжете пока известно мало: наёмник корпорации «Вейланд-Ютани» Габриэль Круг сразится с Чужими, чтобы защитить своего ребёнка.

    DC Future State

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 3

    В январе и феврале действие всех комиксов DC перенесётся в недалекое будущее, где будет представлена совершенно новая Лига справедливости. В её составе, например, бразильская Чудо-женщина и темнокожий Бэтмен — Тим Фокс. С оригинальными героями не всё хорошо: Брюс Уэйн предположительно мёртв, а Супермен ушёл в добровольное изгнание в жестокий мир бесконечной войны. Словом, обещают совершенно иные комиксы DC, но через пару месяцев всё вернётся обратно. Правда, некоторые новые персонажи всё же останутся.

    King in Black

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 6

    Начало года будет ознаменовано для Marvel эпохой Нулла, бога симбиотов, который совершил полномасштабное вторжение на Землю. Сюжет King in Black стартовал в декабре, но продлится до марта. Донни Кейтс обещает кульминацию своих трудов над Веномом, и вторжение могущественного божества затронет практически всех персонажей Marvel.

     

    Joker

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 12

    В марте Джокер впервые в основной вселенной получит свой онгоинг. В нём Джеймс Тайнион IV расскажет о последствиях сюжета Joker War, где готэмский клоун узнал личность Бэтмена и лишил Брюса Уэйна его состояния. Джим Гордон попытается поймать клоуна, чтобы это стало его последним делом перед пенсией. Важную роль в сюжете сыграет и Панчлайн — новая протеже Джокера.

     

    Raptor: A Sokol Graphic Novel

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 19

    Новый комикс Дэйва Маккина, которого вы наверняка знаете благодаря «Песочному человеку». Dark Horse выпустит авторский комикс Маккина в 2021 году. Это история о двух мирах. В одном охотник на монстров по прозвищу Сокол убивает тварей, чтобы получать награду за головы различных существ. В другом автор историй о призраках ищет в оккультизме способ поговорить со своей умершей женой. Как будут связаны эти миры  — пока непонятно. Дэйв обещает, что грань будет максимально размыта, и, конечно, стоит ждать откровенного сюрреализма. Выйдет в июле.

     

    BRZRKR

    Самые ожидаемые комиксы 2021: «Звёздные войны», «Наруто» и не только 1

    В 2020 году издательство Boom! Studios объявило, что выпустит через Кикстартер комикс о полубоге, уже 80 тысяч лет живущем на Земле. В последние десятилетия он работает на правительство США, потому что ему обещали раскрыть тайну проклятия, из-за которого он стал бессмертным. Образ главного героя списан с Киану Ривза, он же в соавторстве с Мэттом Киндтом написал сценарий (ждём экранизацию?). Комикс успешно собрал денег, так что выйдет точно в 2021-м!

    А также:

    Maestro: War and Pax — в январе у Marvel стартует новая мини-серия от Питера Дэвида. В ней он продолжит рассказывать, как злой Халк из постапокалиптического будущего стал тираном.

    Филлип Кеннеди Джонсон станет новым сценаристом серии Superman после Брайана Майкла Бендиса. После DC Future State сын Человека из стали попробует спасти отца от смерти.

    Orphan and the Five Beasts — в марте выйдет новый авторский комикс Джеймса Стоко для Dark Horse, вдохновлённый гонконгскими боевиками. Главный герой — воин-мститель. В случае Стоко сюжет совершенно вторичен.

    Ultramega — в марте выйдет новый авторский комикс художника Джеймса Харрена для Image Comics. На Землю попадает вирус из космоса, и многие люди превращаются в гигантских кайдзю. Противостоят им трое огромных борцов с монстрами — Ультрамега.

    Demon Days: X-Men — в марте Marvel запускает новый цикл комиксов, который напишет и нарисует японская художница Пич Момоко. Она расскажет свои версии происхождения нескольких персонажей издательства, смешав их с японским фольклором. В первом томе обещают Псайлок и Венома.

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    Денис Варков
    Проработал несколько лет в магазине комиксов. Писал о книжках с картинками, пока продавал их. Создал раздел комиксов на «Канобу».

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