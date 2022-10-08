Танец под звёздами. Мини-история из «Ключи Локков. Золотой век»

У нас на сайте — отрывок из мистического комикса «Ключи Локков. Золотой век» Джо Хилла и Габриэля Родригеза. Это очень маленькая история о волшебной шкатулке, которая должна была поднять маленькой девочке настроение, но у кота были другие планы.
Другие времена, другие трудности и приключения, другое поколение семьи Локков. Это — история золотого века волшебных ключей, когда их влияние проникало в каждый день, а также позволяло совершить по-настоящему чудесные или устрашающие вещи… Даже спуститься в Ад. Специальный выпуск знаменитой франшизы с короткими историями из прошлого семьи Локков, куда входит кроссовер с «Песочным человеком» Нила Геймана.
Вот юная Мэри подшучивает над братьями, еще не зная, что ради одного из них ей придется совершить несколько настоящих подвигов. Вот Джон Тайлер проявляет тот отчаянный характер, за который его близким предстоит заплатить высокую цену. Вот глава семейства старается не потерять терпение из-за детских выходок. Каждая новая страница «Золотого века» дает представление о жизни предков семьи Локков с начала XX века, когда они использовали ключи для ведения больших и малых битв.
В сборник входят:
- Джо Хилл. На грани сна (статья)
- Джо Хилл. Маленький мир (комикс)
- Джо Хилл. Открой Луну (комикс)
- Джо Хилл. Музыкальный сюрприз (комикс)
- Джо Хилл. «…Бедными батальонами шагают…» (комикс)
- Джо Хилл. У черта на рогах (комикс)
- Джо Хилл. Fawney Rigg: Fire Rips through Notorious Roderick Burgess House (микрорассказ)
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