    66
    О нас

    Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже

    20 июля 2022
    20.07.2022
    10299
    0 минут на чтение

    Вы просили, и мы сделали. Встречайте, допечатки спецвыпусков «Мира фантастики» №5 (Киберпанк) и №6 (Старые добрые игры)!

    К сожалению, цена немного выросла из подорожавшей бумаги — 990 рублей.

    Отличия от первых тиражей минимальные. В №5 актуализировали информацию (типа «Cyberpunk 2077 выйдет» => «Cyberpunk 2077 вышел»). В №6 поправили опечатки, на которые указали читатели (например, поправили скриншот в развороте про World of Warcraft и знаменитого «антагониста» на странице 8).

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют 1
    0
    10807
    «Пацаны», 3 сезон: Пацаны быстро взрослеют

    Единственное, за что хочется пожурить третий сезон, — это финал, который возвращает статус-кво.

    Фанаты будут довольны: критики тепло приняли четвертый сезон «Очень странных дел»
    0
    98644
    Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста

    Поговорить о сериале собрались Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022 6
    0
    57474
    Шимун Врочек «Зов Лавкрафта». Советский Союз и агент 007 против Ктулху

    Литературная игра на грани абсурда.

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы
    0
    103585
    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы

    Маленький пушистый обзор.

    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix 3
    0
    116876
    Обитель кринжа: почему не получилась экранизация Resident Evil от Netflix

    Такими темпами фильмы Пола У.С. Андерсона будут вспоминать добрым словом.

    Читаем книгу Мэтью Стовер «Герои умирают»
    0
    222274
    Читаем книгу Мэтью Стовер «Герои умирают»

    В книгу включены рассказ «В ТОСКе» (In the Sorrows), который выходит впервые на русском, и интервью с автором.

    Современная космическая фантастика, написанная в духе классики 5
    0
    281656
    Что почитать: современная космическая фантастика в духе классических романов

    Кто написал просто эпигонство, а кому удалось подискутировать с классиками?

    Яцек Пекара «Ловцы душ» 
    0
    337789
    Яцек Пекара «Меч ангелов. Ловцы душ». Кульминация без финала

    Два сборника тёмного фэнтези про альтернативное Средневековье.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить