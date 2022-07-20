Спецвыпуски «Киберпанк» и «Старые добрые игры» снова в продаже

Вы просили, и мы сделали. Встречайте, допечатки спецвыпусков «Мира фантастики» №5 (Киберпанк) и №6 (Старые добрые игры)!

К сожалению, цена немного выросла из подорожавшей бумаги — 990 рублей.

Отличия от первых тиражей минимальные. В №5 актуализировали информацию (типа «Cyberpunk 2077 выйдет» => «Cyberpunk 2077 вышел»). В №6 поправили опечатки, на которые указали читатели (например, поправили скриншот в развороте про World of Warcraft и знаменитого «антагониста» на странице 8).