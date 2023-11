Фото: пресс-служба VK

10–12 ноября пройдёт «Фандом Фест ВКонтакте» — фестиваль для фанатов современной культуры, который объединит тысячи поклонников книг, комиксов, кино, сериалов, игр, косплея, k-pop и много другого. По этому поводу мы решили вспомнить, что такое фэндом и откуда он ведёт свою историю.

Фэндом рождается

«Фэн» — производная от слова «фанат». Впервые такое сокращение появилось в английском в 1885 году — так называли ярых поклонников бейсбола. В мире спорта зародилось и слово «фэндом» (или «фандом») — от уже знакомого нам «фэна» и английского суффикса dom, означающего или статус (freedom — свобода), или принадлежащую кому-то территорию (fiefdom — домен или вотчина, earldom — графство, а kingdom — королевство). Получается, что «фэндом» — это состояние фанатства или территория фэнов.

После спорта термин распространился на литературу. Первым фэндомом в современном смысле слова можно назвать сообщество поклонников Шерлока Холмса. Заметьте: не писателя Артура Конана Дойла, а его творения! Сегодня уже трудно представить, какой популярностью пользовался этот персонаж 130 лет назад. Когда Дойл отправил Холмса на дно Рейхенбахского водопада, о смерти великого сыщика написали ведущие мировые газеты. Сотни людей надели на рукава траурные ленты, 20 тысяч человек отменили подписку на журнал «Стрэнд» — они выписывали его только ради новых историй о Шерлоке.

Однако не все поклонники великого детектива были готовы мириться с его кончиной. Рьяные фанаты объединялись в клубы «Сохраним Холмса живым!»: они писали гневные письма в газеты и устраивали шумные протесты возле дома Дойла. Поговаривали, что одна возмущённая пожилая леди обозвала автора «скотиной», а другая пыталась избить его дамской сумочкой. Люди хотели общаться со своими единомышленниками и начали обмениваться письмами, частенько написанными от имени Холмса или Ватсона. Эти письма легли в основу фанфиков — самостоятельных фанатских рассказов о новых делах сыщика.

Конан Дойл устал от Шерлока Холмса. Он хотел стать серьёзным литератором и не собирался отвлекаться на такой мусор, как детективные рассказы. Шерлок мешал своему создателю заниматься более интересными делами. Однако Конан Дойл был также практичным человеком и понимал, что ни одна другая его история не будет продаваться так хорошо. Спустя десять лет после убийства Холмса писатель наконец-то поддался на уговоры публики и издателей и написал роман «Собака Баскервилей», а затем и полноценно воскресил Холмса в рассказе «Пустой дом». В день выхода августовского номера «Стрэнда» за 1901 год — именно в нём опубликовали первые главы «Собаки» — перед дверями редакции выстроилась огромная очередь. Продажи журнала сразу выросли на 30 000 экземпляров, и пришлось срочно заказывать допечатку. Публика была в восторге.

Но Конан Дойл продолжал относиться к своему главному созданию крайне небрежно. Он писал рассказы о Холмсе быстро и с минимальной редактурой, и в текст неизбежно прокрадывались ошибки. Писатель забывал имя Ватсона (Джон или Джеймс) и путал, куда же доброго доктора ранили в Афганистане, в руку или в ногу. Эти огрехи не могли миновать внимания фанатов, которые пытались найти им разумное (пусть и притянутое за уши) объяснение. Иногда эти объяснения превращались в развёрнутые сочинения, а иногда поклонники сходились во мнении о том, какую из версий считать единственно верной. Сформировался корпус текстов, которые фанаты по аналогии с Библией называли «каноном».

Хотя поклонники Холмса стали общаться друг с другом ещё в конце XIX века, первые официальные фанатские объединения, нью-йоркские «Нерегулярные части с Бейкер-стрит» и лондонское «Общество Шерлока Холмса», появились лишь в 1934 году.

Фэндом объединяется

В начале XX века в моду вошли бульварные журналы — дешёвые, выпущенные на плохой бумаге издания, где печатали увлекательные истории о приключениях в экзотических местах и других временах, о путешествиях к звёздам и другим мирам. У подобных историй было много поклонников, и в 1926 году редакция Amazing Stories начала публиковать на страницах журнала письма читателей и почтовые адреса, по которым им могли писать единомышленники. Благодаря этому многие читатели смогли общаться друг с другом без участия самого журнала.

В начале 1930-х многие фанаты стали издавать собственные журналы, которые назвали фэнзинами. Сам термин придумали только десять лет спустя — впервые его использовал Расс Шовене в октябрьском выпуске своего фэнзина Detours за 1940 год. Поскольку фэнзины распространялись из рук в руки, их развитие способствовало налаживанию связей между фанатами.

Вскоре любители научной фантастики поняли, что им недостаточно эпистолярного общения, и решили встретиться вживую. В 1939 году в Нью-Йорке состоялся первый «Ворлдкон» — Всемирный конвент научной фантастики. Первые конвенты были посвящены исключительно литературе, а в число участников входили известные писатели — Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Гарри Гаррисон, Л. Спрэг де Камп и Джон В. Кэмпбелл.

Фэнзины росли и развивались все 1930-е и 1940-е, но настоящий всплеск их популярности начался после того, как в 1949 году фирма Xerox вывела на рынок первые копировальные аппараты. Фэнзины быстро стали обителью панков и хиппи, их издавали и все остальные, кто чувствовал себя обделённым вниманием. Среди таких людей оказались и поклонники телесериалов. Конвенты продолжали оставаться обителью фанатов фантастической литературы, и когда на них появились первые поклонники телефантастики, старожилы смотрели на них свысока.

Фэндом дробится

В сентябре 1966 года на экраны вышел первый эпизод научно-фантастического сериала «Звёздный путь». Создатель сериала Джин Родденберри с самого начала рассчитывал на тёплый приём со стороны фанатов научной фантастики: за неделю до премьеры он появился на одном из конвентов и показал несколько первых эпизодов.

Вокруг сериала быстро образовался круг преданных поклонников. Но на традиционных литературных конвентах фанатам сериалов были не рады. Там фэнов «Звёздного пути» за их неиссякаемый энтузиазм прозвали «трекки», по аналогии с группи, юными поклонницами рок- и поп-групп, сопровождающими кумиров на гастролях. Так что они начали создавать собственный круг общения.

В 1968 году фанаты «Звёздного пути» основали фэнзин «Споканалия». В первый номер вошли поэмы о Споке, критические разборы вулканской культуры и несколько фанфиков о новых похождениях героев сериала. Родденберри встретил «Споканалию» с распростёртыми объятиями — он написал тёплое письмо поддержки, которое опубликовали во втором выпуске, и включил фэнзин в список обязательной литературы для новых сценаристов на шоу. «Споканалия» протянула всего несколько номеров, но ей на замену появились сотни новых фэнзинов.

Несмотря на толпу преданных фанатов, на канале NBS оставались недовольны рейтингами сериала и после второго сезона объявили о закрытии «Звёздного пути». Фанаты пришли в ярость и организовали кампанию по спасению любимого шоу — офис канала завалили письмами с требованиями продлить «Путь» на третий сезон. Их было так много, что каналу пришлось объявить в эфире: «Успокойтесь, „Звёздный путь“ остаётся, прекратите слать письма».

«Звёздный путь», конечно, остался, но канал переставил его на наименее рейтинговый временной слот — вечер пятницы. Рейтинги третьего сезона оказались ещё ниже, и руководство NBS с чистой совестью поставило на сериале крест. Однако за три полных сезона у «Пути» накопилось достаточно эпизодов для синдикации — продажи прав на показ сериала местным телесетям. «Звёздный путь» не просто обрёл вторую жизнь, он стал самым рейтинговым сериалом в синдикации.

Бесконечные повторы «Звёздного пути» множили фанатов, которым было всё проще общаться друг с другом — с появлением в начале 1970-х копировальных центров размножать фэнзины стало совсем просто. Как и поклонники фантастической литературы 30 лет назад, трекки, или треккеры, как они себя называли, захотели перенести общение в реальную жизнь. А поскольку на существовавших конвентах их никто не ждал, треккеры основали свой.

Первая встреча поклонников «Звёздного пути» состоялась в отделении библиотеки в 1969 году и собрала 300 человек. В 1972 году мероприятие Star Trek Lives! посетило уже 3 тысячи человек, в том числе Родденберри с женой, сценаристка сериала Д. К. Фонтана и легендарный писатель-фантаст Айзек Азимов. Число конвентов росло, и от желающих их посетить не было отбоя. Пика количество фестивалей по «Звёздному пути» достигло в начале 1990-х, когда в США ежегодно проводилось 120 разных мероприятий.

Забытый фэндом Ещё одним ярким примером раннего фэндома стали поклонники сериала «Человек из А.Н.К.Л.», выходившего в одно время со «Звёздным путём». Они также собирали всевозможные газетные вырезки о любимом шоу, издавали фэнзины, а со временем стали обмениваться кассетами с пиратскими записями сериала. Но им, в отличие от «Пути», повезло гораздо меньше. За исключением вышедшего в середине 1980-х телефильма, франшиза оставалась спящей аж до 2015 года, да и тогда снятый Гаем Ричи полнометражный фильм провалился в прокате.

История фанфиков

Фанфики сопровождали литературу на протяжении всего её существования. Некоторые даже причисляют к фанфикам «Божественную комедию» Данте и «Потерянный рай» Мильтона, считая их вариациями на тему Библии.

Фанфики в традиционном понимании слова, любительские сочинения по мотивам чужих произведений, появились в XVIII веке. Поклонники уже тогда стремились придумать новые приключения полюбившихся героев, переписать эпизоды их биографии или добавить в их жизнь больше секса и разврата. Наиболее популярны среди первых фикрайтеров были «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта и «Памела» Сэмюэла Ричардсона — морализаторский роман о скромной, добродетельной и благочестивой горничной, которая всю первую половину книги противостояла попыткам хозяина соблазнить её, а во второй половине влюбилась в него и вышла замуж.

В фанфиках Памела превращалась в куда более хитрую и своенравную женщину, которая не только вовсю предавалась разврату, но и смогла обвести своего дурачка-хозяина вокруг пальца. Один из фанфиков по мотивам «Памелы» оказался так популярен, что его автор смог построить литературную карьеру. Сегодня Генри Филдинг известен как британский классик, драматург и один из основоположников жанра реалистического романа, автор «Истории Тома Джонса, найдёныша», а начинал-то он именно с эротической пародии на «Памелу». Хотя Филдинг так никогда и не признался, что именно он написал «Шамелу», и современники, и потомки не сомневаются в его авторстве.

Первые фанфики никто не называл фанфиками — термин fanfiction впервые появился в 1930-е и изначально применялся для того, чтобы отличать прозу, в первую очередь фантастику, написанную простыми фанатами (fan fiction), от творчества профессионалов (pro fiction).

Фэндом становится медийным

В 1970-х фэндом постепенно демократизировался. Число посетителей конвентов резко увеличилось. Этому поспособствовал и взлёт популярности комиксов, и повторные показы «Звёздного пути» и «Доктора Кто», и появление в 1974 году первой настольной ролевой игры Dungeons & Dragons.

В 1970 году в Сан-Диего состоялся первый Comic Con. Тогда он назывался San Diego’s Golden State Comic Con. Трёхдневное мероприятие прошло в подвале одного из отелей, его посетили примерно три сотни человек, в основном поклонники комиксов, фэнтези и научной фантастики. На следующий Comic Con пришло уже 800 человек, затем тысяча, а к концу 1970-х число посетителей перевалило за 5 тысяч.

К аудитории фантастических конвентов стали проявлять интерес создатели кино и сериалов. Первопроходцем ещё в 1960-е стал Джин Родденберри, а за ним пошли и остальные. В середине 1970-х в Сан-Диего устроили показ «Золотого путешествия Синдбада», а в 1976 году Чарльз Липпинкотт привёз на Comic Con «Звёздные войны».

Летом 1976 года на руках у Липпинкотта не было ничего, кроме простенькой презентации и концепт-артов Ральфа Маккуорри. Даже главными звёздами мероприятия были не Джордж Лукас или актёры, а сценарист комиксов Рой Томас и художник Говард Чайкин, которым ещё только предстояло создать комикс по фильму. Томас с Чайкином пока не приступали к работе и не видели ничего, помимо сценария и концепт-артов, но постарались поделиться с собравшимися энтузиазмом. Томас потом вспоминал, что в аудитории даже собралась приличная по тем меркам толпа. Публика вроде бы осталась довольна, но плакаты будущего блокбастера, которые Томас с Чайкином планировали продать по полтора бакса за штуку, в итоге пришлось раздать бесплатно. Сегодня стоимость таких плакатов на eBay достигает 7 тысяч долларов.

Число посетителей конвента растёт неуклонно. В 2004 году Comic-Con International: San Diego (конвент поменял название в 1995 году) посетило 95 тысяч человек, в 2010 году — 130 тысяч, а в 2015 году — уже 167 тысяч человек. И хотя организаторы с каждым годом отводили под мероприятие больше пространства, становилось всё теснее. На самые интересные мероприятия выстраивались очереди, место в которых приходилось занимать за несколько дней до начала. Стремясь как-то сдержать поток людей, организаторы ограничили количество билетов в продаже, вернув счётчик посетителей на отметку в 130 тысяч. Эти случаи нашли отражение в сериале «Теория большого взрыва» — в одной из серий Шелдон, Леонард, Говард и Радж разбивают палатку в очереди на показ новых «Звёздных войн», а в другой не могут купить билеты на конвент, потому что их раскупили в считаные секунды.

Чем больше народу каждый год приезжало в Сан-Диего, тем более лакомым становился конвент для голливудских студий. В 1990-е Comic-Con окончательно превратился в рекламную площадку, на которой ведущие режиссёры и актёры презентовали свои проекты, а студии выпускали анонсы и премьеры трейлеров. В 1997 году Пол Верховен привез в Сан-Диего «Звёздный десант», в 1998 году Джосс Уидон провёл мероприятие по «Баффи», а с 2006 года главным событием конвента стало мероприятие Marvel Studios.

В 2006 году у Сан-Диего появился мощный конкурент. За несколько лет New York Comic Con обогнал Сан-Диего по посещаемости. Его средняя аудитория составляет 250 тысяч человек, а студии теперь делят анонсы между двумя фестивалями.

В Россию конвенты пришли в начале нового тысячелетия. Свои отдельные сходки устраивали поклонники «Звёздных войн», «Вавилона-5», «Звёздного пути» и «Властелина колец». Первым по-настоящему массовым мероприятием стал стартовавший в 2006 году «Игромир». Как и следует из названия, «Игромир» был посвящён в первую очередь видеоиграм, но с 2014 года организаторы параллельно проводили и другое, более широкое по охвату мероприятие — Comic Con Russia. К сожалению, оба конвента в последний раз проходили ещё в 2019 году — затем их сорвала пандемия коронавируса, а за ней политические события.

Фэндом выходит в Сеть

В 1990-е с распространением интернета фэндом начал перебираться туда. Фанаты одними из первых осваивали все самые передовые идеи — новостные группы, почтовые рассылки, отдельные сайты, форумы, блоги и, наконец, социальные сети. Первыми самыми активными фэндомами в сети были сообщества по «Зене — королеве воинов», «Баффи — истребительнице вампиров» и «Секретным материалам».

Переход в онлайн особенно помог авторам фанфиков и фан-артов. Если раньше их аудитория ограничивалась посетителями конвентов или читателями фэнзинов, то теперь в теории увидеть их творчество мог любой пользователь интернета.

В октябре 1998 года в Сети появился Fanfiction.net — целая библиотека фанфиков с архивом, классификатором жанров и поиском. Первые фанфики на нём были посвящены «Секретным материалам», но вскоре первенство перешло фанатам «Гарри Поттера». Спустя два года после выхода «Философского камня» в США на сайте насчитывалось уже более тысячи работ по мотивам цикла Джоан Роулинг, а сейчас их больше 634 тысяч.

Далеко не все правообладатели смирились с существованием фанфиков. Большинство видели в фанатском творчестве бесплатную рекламу, но некоторые авторы, например Джордж Мартин и Диана Гэблдон, его категорически не одобряли (Мартин любит рассказывать историю о том, как фанат предугадал в фанфике реальные планы одного автора на продолжение и потребовал себе гонорар). А Роулинг, по слухам, собиралась судиться с автором фанфика, который пиарил своё произведение как «восьмую книгу цикла».

Угрозы судебного преследования со стороны правообладателей заставили руководство Fanfiction.net запретить некоторые фанфики, например о реально живущих людях. Попадавшие под запрет произведения моментально удаляли с сайта, что ожидаемо вызывало гнев их авторов. Многие творцы в итоге покинули Fanfiction.net и основали свой, максимально демократичный ресурс Archive of Our Own. Среди его основательниц, к слову, известная писательница Наоми Новик — она считает фанфики важной частью литературного наследия.

Сегодня фэндомы прекрасно себя чувствуют в социальных сетях: например, в соцсети «ВКонтакте» можно найти множество крупных сообществ, посвящённых культовым тайтлам — среди них есть и «Звёздные войны», и «Властелин колец», и «Гарри Поттер», и даже «Секретные материалы».

Фэндом становится мейнстримом

Появление киновселенной Marvel не только навсегда поменяло мир конвентов, но и превратило гик-культуру в мейнстрим. Множество людей заинтересовались комиксами и супергероикой, а старые фанаты перестали скрывать свои увлечения. Если раньше людей в символике любимых шоу можно было встретить только на конвентах, то теперь она превратилась в приемлемый дресс-код. Стало нормой украшать рабочие места плакатами, фигурками и прочей атрибутикой. Правообладатели эти увлечения только поощряли, ведь выход каждого блокбастера сопровождался производством тонн атрибутики, которую нужно было кому-то продать.

Массовое увлечение супергероикой и сериалами вроде «Игры престолов» привело к ещё одному интересному следствию. Фанаты превратились в детективов, собирающих и анализирующих крупицы информации о будущих проектах в любимых вселенных. Они строили теории о сюжете четвёртых «Мстителей» и финального сезона «Игры престолов», выкладывали в Сети слухи, спойлеры и утечки информации о «Докторе Кто», «Фантастических тварях» и «Звёздных войнах». Многие из этих сливов и теорий оказывались правдивыми, и создатель «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан даже был вынужден переделать сюжет второго сезона сериала после того, как фанаты разгадали один из неожиданных сюжетных поворотов.

Распространение интернета стёрло границы между творцами и потребителями и увеличило влияние фанатов на результат. Поклонники и раньше проводили успешные кампании в поддержку любимых шоу — так в досетевую эпоху спасали «Звёздный путь», «Кегни и Лейси» и «Зену», но в интернет-эру это приобрело массовый разхмах. Так, фанаты «Светлячка» организовали кампанию по скупке DVD с сериалом, что вдохновило студию Universal на заказ полнометражного продолжения.

Ещё большего добились фанаты молодёжной детективной драмы «Вероника Марс». Сначала благодаря их действиям сериал просуществовал три сезона вместо одного. Десять лет спустя, узнав, что создатель шоу Роб Томас ищет финансы для съёмок полнометражного фильма по сериалу, поклонники организовали сбор средств на платформе Kickstarter. Нужная сумма набралась уже через 12 часов, а всего было собрано 5 миллионов долларов — в 2,5 раза больше запрошенного. А несколько лет спустя активность фанатов побудила стриминговый сервис Hulu заказать новый сезон.

Пример «Вероники Марс» показал, что фанаты могут быть реальной силой. Однако их активность не всегда оказывается во благо. Иногда любовь перерастает в ненависть. Самый яркий пример — поклонники «Звёздных войн», которые вечно не могут согласиться, что считать каноном: иные отказывают в этом статусе всему кроме оригинальных фильмов. Неприязнь поклонников достигла нового уровня с выходом «диснеевской трилогии» — теперь они могли излить своё недовольство лично авторам. Особо досталось режиссёру «Последних джедаев» Райану Джонсону и актрисе Келли Мэри Трэн — девушка получила столько оскорблений и угроз, что была вынуждена удалиться из соцсетей. Создатели «Звёздных войн» пошли на поводу у недовольной части фэндома — сюжет следующего фильма практически обнуляет идеи Джонсона, а экранное время Трэн в нём сведено к минимуму.

Интерактивность современного фэндома заставляет переосмыслить отношения творца и поклонников. Фэны теперь воспринимают себя не как безликих потребителей, а как полноправных партнёров создателей. Взять, к примеру, ту же «Веронику Марс» — многие фанаты, поддержавшие Роба Томаса своими кровными, рассчитывали увидеть развитие отношений Вероники с её парнем Логаном. Однако в финале возрождённого сериала Томас отправил Логана на тот свет. Фэндом тут же разделился на две группы. Одни считали, что Томас, будучи автором, волен поступать с персонажами так, как ему вздумается, а сюжет не должен зависеть от хотелок фанатов. Другие решили, что Томас намеренно сыграл на их желании увидеть хеппи-энд для Логана с Вероникой, взял их деньги, а затем надругался над их мечтой. Эта часть фэндома считала себя совладельцами франшизы, ведь без их любви, активности и финансовой поддержки «Вероника Марс» умерла бы ещё на первом сезоне. И в их точке зрения есть смысл.

Я и сам своего рода фэн

Фанаты и творцы не всегда находятся по разные стороны баррикад. Некоторые фанаты со временем сами становятся творцами, а творцы не забывают, что и они тоже фанаты.

В детстве Эд Брубейкер обожал комиксы о Капитане Америке, и его всегда волновала судьба товарища героя, Баки Барнса, — мальчик считал, что его история не должна обрываться так рано. Много лет спустя, став известным сценаристом и получив заказ на комиксы о Капитане Америке, Эд Брубейкер первым делом сочинил сложную и драматичную арку, вернувшую Баки в современность.

Джордж Мартин считает, что фанфики не помогают фанатам превратиться в писателей. Однако многие современные авторы начинали свою карьеру с фанфиков, причём в некоторых случаях именно они становились прорывными бестселлерами. Прославленный российский фантаст Ник Перумов начал писательскую карьеру с двухтомного «Кольца тьмы» по мотивам вселенной Толкина. Эротический роман «50 оттенков серого» сперва появился как фанфик по мотивам «Сумерек» на портале Fanfiction.net. Ещё один фанфик о Белле и Эдварде, «Офис», превратился в дебютный роман Кристины Лорен «Прекрасный подонок». Из фанфика о группе One Direction вырос бестселлер Анны Тодд «Позже». С фанфиков начинали Наоми Новик, Клаудия Грей и Кассандра Клэр.

А некоторые писатели продолжали сочинять фанфики и после того, как становились профессионалами. Так, Лев Гроссман писал рассказы по «Времени приключений», «Как приручить дракона» и «Гарри Поттеру», а автор «Марсианина» Энди Вейер написал историю во вселенной романа «Первому игроку приготовиться».

В конце концов роль фанфиков признали все. В 2019 году сайт Archive of Our Own завоевал премию «Хьюго», высшую награду в мире научной фантастики, за вклад в развитие фэнтези и фантастики.

* * *

За последние сто с лишним лет фанаты стали настолько важной частью популярной культуры, что представить себе её дальнейшее развитие без фэндома уже невозможно. И по мере того как они осваивают всё новые и новые способы выразить свою любовь, а граница между фэнами и творцами стирается всё больше, роль фэндома только возрастает.

За последние сто с лишним лет фанаты стали настолько важной частью популярной культуры, что представить себе её дальнейшее развитие без фэндома уже невозможно. И по мере того как они осваивают всё новые и новые способы выразить свою любовь, а граница между фэнами и творцами стирается всё больше, роль фэндома только возрастает.