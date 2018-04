Знакомьтесь, на этой фотографии простой парень Питер.

Он ищет работу, рассказывает о пчёлах и не верит в отфотошопленных зверей. Недавно он появился в новом трейлере «Дэдпула 2». Болтливый наёмник устроил кастинг на вступление в супергеройский отряд — и среди прочих он позвал Питера. Почему? Потому что тот пришёл по объявлению!

Смотрите в самом конце:

Дубляж:

Его манера вести аккаунт в твиттере немного напоминает манеру неопытных пользователей социальных сетей. Его сообщения полны искреннего удивления, радости и добрых воспоминаний:

Th s car is crazy! It’s so red! https://t.co/IWqSiQdsCa — Peter W. (@PeterW_1974) April 18, 2018

Это машина великолепна! Такая красная!

National Geographic, вы видели?? Нет, это невозможно. #photoshop

Here’s a shot of me with Santa as a little boy. His beard smelled like freshly brushed Dreams. And those are his real hands, by the way! #FlashbackWednesday pic.twitter.com/pGNAZF9nPx — Peter W. (@PeterW_1974) April 18, 2018

А это моя фотография с Санта-Клаусом, когда я был маленьким. Его борода пахла как свежеиспечённые мечты. Между прочим, это его настоящие руки!

Питер много рассказывает о своей работе пчеловода. А вот вы хотели бы поработать на пасеке?

Сегодня большой осмотр улья. Не терпится лизнуть!

Мои сладкие, я дома!

Недавно Питер писал, что скоро у него будет новая подработка:

Excited about my new weekend job. Gonna make some extra Honey Money! #BeeHumor. — Peter W. (@PeterW_1974) April 19, 2018

Дождаться не могу мою новую подработку, чтобы добыть немного «медовых» денежек.

Как выяснилось, его новая подработка — супергеройский отряд «Сила Икс», куда он пришёл по объявлению.

Spent the afternoon practicing our X-Forcing. These guys are really good. REALLY good. Need to work on my cardio. pic.twitter.com/Huj4nfwOUD — Peter W. (@PeterW_1974) April 19, 2018

Целый день потратил на упражнения вместе с нашими ребятами из «Силы Икс». Они хороши, действительно хороши! Мне надо поработать над кардио.

На IMDB под персонажем Питера указан актёр Роб Дэлани (Rob Delaney). Фанаты шутят, что Питер теперь обязательно появиться в супергеройском боевике «Сила Икс» или ему даже выделят спин-офф. Не исключено, что Питер на самом деле обладает суперспособностями.

Например, супермило вести твиттер!