Final Fantasy VII Rebirth: выматывающий опыт, но всё же прекрасная «Финалка»

Похвалить можно разве что местную ритм-игру с пианино (в свободном режиме можно извернуться и сыграть вообще что угодно — как на гитаре в The Last of Us Part II) и вариацию на тему «Гвинта» — удивительно аддиктивная смесь позиционной борьбы и привычного карточного батлера получилась. В оригинале мини-игр тоже навалом, но тут ремейк прародителя обскакал. А хвалить его за это не хочется.