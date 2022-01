Игры 2021 года, которые мы пропустили. Часть 2: японские

Продолжаем рассказывать о любопытных видеоиграх 2021 года, которые мы не обозревали. На очереди — великолепная пятёрка игр из Японии.

Metroid Dread

Что? Метроидвания

Где? Switch

С тех пор, как в 2002 году на Game Boy Advance вышла последняя двухмерная часть Metroid с подзаголовком Fusion, а Konami похоронила без почестей сериал Castlevania, два столпа жанра незаметно уступили место многочисленным последователям. И в руках небольших студий метроидвании за последние годы расцвели буйным цветом: Ori and the Blind Forest, Blasphemous, Hollow Knight, Axiom Verge, Guacamelee! — этот список можно продолжать бесконечно. И вот наконец-то король вернулся, чтобы забрать свой трон.

Самое удивительное то, что ничего освежающе нового в Metroid Dread нет. Да, тут появились зловредные и почти бессмертные роботы ЭММИ, которые могут преследовать космическую охотницу Самус Аран, как Чужой в Alien: Isolation. Да, это самая технологически продвинутая и, безусловно, самая красивая часть сериала, хотя в плане картинки её с лёгкостью уделывает дилогия Ori. Но то, насколько Metroid Dread академично, как по учебнику, воспроизводит все фирменные элементы жанра и беспрекословно следует его канонам, достойно восхищения.

Новые трюки и приёмы для боя и исследования мира появляются здесь с пунктуальностью японской электрички — как только игрок осваивает доступный арсенал, Dread тут же подкидывает ему новую механику, оригинальную экипировку или интересную ситуацию, которая заставляет взглянуть на свои возможности с неожиданной стороны.

Бережно ограничив присущую новоявленным метроидваниям полную свободу, авторы Metroid Dread очень мягко и осторожно ведут игрока по большим заковыристым локациям, не заставляя в раздражении искать видеопрохождения или советы, предлагая немного подумать и самому дойти до верного решения, чтобы продвинуться дальше по пугающему, неизвестному и красочному миру чужой планеты. Игроку помогает и великолепная система навигации с маркерами, фильтрами и масштабированием.

Да и воевать в Metroid Dread интересно, хотя и не так, как в том же Hollow Knight: ловкая, быстрая, отзывчивая героиня с набором ракет и лазеров всех сортов грациозно и сноровисто раскидывает инопланетную фауну, даже если та принимает форму огромных хитрых боссов.

Так и выходит — вроде бы отдельные элементы Metroid Dread уже давно растасканы по углам, пережёваны и поданы сотнями конкурентов, порой в гораздо более современной и интересной форме. Вот только одна эта игра смогла опять собрать всё воедино и предстать перед публикой новым эталоном.

Данил Ряснянский

Shin Megami Tensei V

Что? jRPG

Где? Switch

Простой японский школьник внезапно попадает в населенный ангелами, демонами и прочими мифическими существами мир. Заручившись поддержкой таинственного Аогами, он получает сверхъестественные способности и решает во что бы то ни стало выжить, разобраться в происходящем, ну и, естественно, в итоге решить судьбу Вселенной.

Shin Megami Tensei V анонсировали вместе с появлением Nintendo Switch как один из эксклюзивов консоли, и эта комбинация звучала чертовски заманчиво. Ведь традиционный японский гринд, исследование лабиринтов и вдумчивые пошаговые бои отлично играются в портативном формате — не зря предыдущая часть серии и куча спин-оффов были выпущены на Nintendo DS и 3DS. А современное железо позволяет наконец-то разглядеть местных чертей, фей и прочих русалок во всей красе.

По части геймплея и графики игра оправдала, а местами и превзошла ожидания. Боевую систему со слабостью врагов против стихийных элементов и фирменную фишку с уговариванием демонов переметнуться на твою сторону пятёрка унаследовала от предшественниц, как и возможность объединять подчинённых тварей в более мощных. А вот мир игры наконец вырвался из узких коридоров и стал почти открытым — дальше сюжета тут не убежишь, зато по руинам Токио можно всласть полазить, выискивая тайники с полезными предметами, опустошая автоматы с артефактами почившей цивилизации; а ещё заработать славу, разыскивая нерадивых помощников местного торговца. Игра это всецело поощряет: без славы герой не сможет нормально развиваться, да и опыт за выполнение побочных заданий дают неплохой, особенно когда приходится иметь дело с опциональными боссами.

Небольших, но приятных дополнений тоже хватает. Одежду и оружие тут заменяют сущности демонов, из которых можно извлечь нужный навык. Есть приёмы, использовать которые можно, накопив отдельную шкалу. И телепортироваться к точкам сохранения и между ними стало удобно. Ничего революционного, но именно лаконичность отличает SMT от многих собратьев по жанру. В то время как другие разработчики запихивают в свои творения крафт, готовку, мини-игры и чёрт-те что еще, заставляя на двадцатом часу игры проходить очередное обучение, здесь тебе с ходу объясняют основы и отправляют навстречу приключениям.

Разобравшись с Unreal Engine 4, Atlus смогли выдать достойный анимешный визуал с плавной анимацией и эпично срежиссированными роликами. Дизайн героев и новых демонов тоже однозначно удался. Художники отошли от графических экспериментов прошлой части и, вернувшись к тому, чтобы вдохновляться легендами и поп-культурой, создали целую плеяду удачных образов. Один только протагонист с материализующимся на кончиках пальцев лазерным мечом чего стоит!

А вот сюжет, увы, всерьёз разочаровывает. SMT, конечно, всегда рассказывала о противостоянии сил порядка и хаоса в конце времён и о человечестве, которое ищет своё место между этих двух полюсов. Но на эту банальность всегда накладывался неглупый подтекст, закулисные интриги, загадочная и мрачная атмосфера, привязанность игрока к харизматичным героям. Здесь же суть происходящего и расстановка сил быстро становятся ясны, и наблюдать за развитием истории просто неинтересно. Как и общаться с симпатичными, но шаблонными персонажами. Принести покушать претам, отобрать яблоки Идунн у Локи и найти рыбу для кошки-оборотня оказывается и то веселее: к счастью, по части мифологических образов и отсылок игра держит марку.

В итоге получилась добротная ролевая игра с удачным геймплеем и стильным дизайном. О долгожданной новой части серии с тридцатилетней историей хотелось бы сказать больше, но, увы, сюжет и атмосферу сценаристы Atlus не вытянули, и забывается игра так же бодро, как и проходится. А жаль.

Ксения Аташева

WarioWare: Get It Together!

Что? Аркада

Где? Switch

Как лучше всего описать WarioWare? Искра, буря, безумие!.. и ещё 219 других мини-игр. Пускай алчный задира Варио — не самый популярный из героев Nintendo, но изобретательности и драйва ему не занимать. Казалось бы, каких открытий стоит ждать от сборника простеньких мини-игр, каждую из которых можно (и нужно!) пройти за пару секунд? Однако уже почти 20 лет серия WarioWare поражает воображение, экспериментируя со стилем и технологиями.

Twisted! была заточена под гироскоп Game Boy Advance, Touched! на полную использовала микрофон и тачскрин Nintendo DS, Smooth Moves для Wii отслеживала положение контроллера и требовала от игроков принимать разные дурацкие позы, а D.I.Y. позволяла создавать собственные мини-игры и делиться ими по сети. Едва ли какая другая франшиза убивает время настолько необычно, стремительно и по-хорошему глупо — особенно в кооперативном/соревновательном режиме вечеринки.

В Get It Together!, первой игре цикла для Nintendo Switch, авторы решили вывернуть формулу наизнанку. Осваивать теперь нужно не консоль, а 19 разных персонажей, у каждого из которых есть свои способности, атаки и даже способ передвижения: один летает на ракетном ранце, другой безостановочно катается на скейтборде, а третий вовсе отказывается сходить с места. И всем им как-то нужно решать задачи вселенской важности: депилировать статую, «раздеть» банан, увернуться от птичьего помёта или спасти хомячка из бешено вращающегося колеса.

На экране разворачивается сущий хаос. Герои и арены сменяют друг друга каждые пару секунд. Визуальный стиль проходит через все возможные градации: от детских рисунков до коллажей, от ностальгической восьмибитной графики до современного 3D. А с подключением новых игроков сумасшествие лишь усиливается. К примеру, в одном из групповых режимов соперники играют в настольный хоккей, причём в конце победитель должен пройти одну из мини-игр, а проигравший — всячески ему мешать.

Конечно, бешеная энергия WarioWare не всем придётся по вкусу, да и цены на игры Nintendo в России по-прежнему кусаются: многие ли готовы заплатить 4 тысячи рублей за забавное месиво из пикселей? Но, если есть возможность, Get It Together! определённо стоит дать шанс. Другого такого развлечения для шумной (и, вероятно, слегка нетрезвой) компании друзей сейчас просто не найти.

Илья Глазков

Mario Party Superstars

Что? Патигейм

Где? Switch

Когда дело касается разработки игр для вечеринок, практически все стандартные правила геймдева перестают действовать. Ведь, по сути, разработчикам надо создать видеоигру для тех, кто в видеоигры, быть может, и не играет вовсе — да так, чтобы в итоге всем понравилось. Задача на первый взгляд непосильная, но у Nintendo с серией Mario Party как-то получается вот уже третье десятилетие. И Mario Party Superstars это подтверждает.

Небольшое отступление для тех, кто не в курсе, в чём вообще суть игры. Условно вся Mario Party делится на две крупные составляющие. Первая — настольная игра на четверых игроков. Для победы в ней нужно собрать как можно больше звёзд, которые покупаются за монетки. Монетки можно добывать разнообразными методами. А игровое поле пестрит различными бонусами и наказаниями для игроков. Вторая — набор мини-игр. Тут фантазия разработчиков из Nd Cube не знает границ. Встречаются и упражнения на реакцию, и задачи на логику, и, уж простите за сравнение, аналоги игр из «Игры в кальмара» (это к вопросу об источниках вдохновения сериала). Управление во всех развлечениях максимально простое и порой строится всего на одной кнопке. То есть разберётся абсолютно каждый.

Новая часть Mario Party не зря получила подзаголовок Superstars, ведь в ней собраны доски и мини-игры из частей ещё с Nintendo 64, такие себе «суперзвёзды» прошлых лет. Но благодаря универсальности механик, играть в них интересно даже сегодня. К тому же через местные мини-игры получится отследить истоки чуть ли не всей индустрии гиперказуальных развлечений для смартфонов.

Отличается Superstars и парочкой моментов, которые существенно влияют на общие впечатления. Во-первых, играть теперь можно со всех стандартных контроллеров Nintendo, а не только на джойконах. То есть как минимум втроём вы без проблем насладитесь игрой, если у вас помимо джойконов завалялся Pro-геймпад. Во-вторых, в Superstars есть онлайн-мультиплеер. Очень пригодится, если собрать друзей под одной крышей не получилось из-за каких-то проблем.

Впрочем, что-то писать или говорить о Mario Party Superstars — это как пересказывать итоги бурной вечеринки. Вроде бы основные моменты улавливаются, но если вас там не было, то вы и десятой доли фана не поймёте. А фана в Superstars более чем достаточно — и высока вероятность, что она станет вашей главной игрой и поможет удивлять и радовать случайных и не очень гостей.

Никита Казимиров

Scarlet Nexus

Что? Экшен-RPG в анимешной стилистике

Где? PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Bandai Namco регулярно выпускает игры в аниме-стилистике. И речь не только об адаптациях известных серий вроде Naruto или One Piece. Хватает у компании и собственных наработок. Чего только стоит одна серия Tales of.

Scarlet Nexus — ещё одна оригинальная игра в аниме-сеттинге от Bandai Namco. На слове «аниме» стоит сделать отдельный акцент, ведь каждый элемент мира тут пропитан чуть ли не всеми существующими штампами японской анимации. Обилие пафосных терминов вроде Пояса вымирания и Иных? На месте. Вычурные дизайны главных героев, практической пользы от которых приблизительно ноль? Присутствуют. Дети, сражающиеся против монстров за судьбу всего человечества? Куда же без них!

И если восточная анимация вызывает у вас отторжение на глубинном уровне, то Scarlet Nexus лучше пропустить. Потому что это не та игра, которая из своей стилистики пытается выжать что-то оригинальное или ищет необычные углы. Как раз наоборот, авторы будто специально используют каждый ход, так или иначе ассоциирующийся с аниме. Зато фанатам жанра точно понравится.

Чем ещё цепляет игра? Как ни странно, историей. Никаких сценарных изысков в ней нет, а моментами она и вовсе скатывается в какую-то идиотию, но чего у неё не отнять, так это запредельной динамики. В сюжете постоянно что-то происходит, вскрываются новые важные подробности, акценты регулярно смещаются с одних тем на другие, из-за чего происходящее не успевает надоесть. А для особо настырных сюжет подают с точки зрения пары главных героев, и чтобы увидеть все нюансы мира, нужно пройти игру два раза.

Что не особо напрягает, ведь геймплей в Scarlet Nexus приятный и напоминает лучшие работы Platinum Games. Пожалуй, даже слишком сильно напоминает, поэтому готовьтесь регулярно ловить дежавю, вспоминая NieR: Automata или Astral Chain. Разработчики делали ставку ещё и на телекинетические способности героев, но их реализация вышла весьма условной — у Control это получилось в разы лучше. Зато в Scarlet Nexus можно комбинировать умения партнёров, что создаёт дополнительное пространство для манёвров в битвах. А с самими напарниками, к слову, стоит беседовать по душам и дарить им подарки, чтобы заслужить доверие, — по всем стандартам jRPG.

Scarlet Nexus в целом будто делали «по стандартам», но результат всё равно получился достойным. К персонажам привязываешься, в битвах стараешься выложиться по полной, а за дикими изгибами истории приятно следовать. Опять же, если аниме вам не противопоказано.

Никита Казимиров

На сегодня у нас всё, но нам ещё есть что сказать. Окончание следует!