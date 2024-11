Как сделать крутые декорации для фантастической видеоигры: локации, которые нас удивили

В ролевой игре Arx Fatalis всё действие происходит под землёй, ведь солнце в этом мире пропало, и жить на поверхности невозможно. Все локации здесь — пещеры, каверны, залы и коридоры. Кошмар для клаустрофоба, но очень уж атмосферно. Arx Fatalis стала дебютом студии Arkane, вскоре после неё талантливые французы сделали Dark Messiah of Might and Magic и Dishonored.

