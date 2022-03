Настольные игры марта 2022 года

Тёмные времена отразились на всех сферах жизни россиян, даже, увы, на совершенно мирных хобби. Уже несколько геймдизайнеров заявили об отказе от работы с российскими издательствами, зарубежные тиражи игр отечественных авторов отзывают, все предзаказы под вопросом, а то, что есть на полках наших магазинов, стремительно дорожает из-за курса доллара. Мы изо всех сил ждём момента, когда все войны и сражения вновь будут происходить только на наших игровых столах!

Нечто

Коротко: среди вас пришелец!

Количество игроков: 4–8

Время игры: 60–90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.7

О чём: настольная игра, основанная на культовом фильме Джона Карпентера, снятом в 1982 году. Несколько полярников наткнулись в снегах на инопланетное существо, которое умеет мимикрировать и становиться неотличимым от людей.

Геймплей: в игре смешаны различные механики, создающие ту же нагнетающую атмосферу паранойи и саспенса, что и в оригинальной картине. Естественно, не обойдется без скрытых ролей: один игрок изначально выступает как Нечто, а остальные в начале игры — обычные незадачливые полярники. Цель существа — погубить других и не дать выжившим сбежать с базы. Или попытаться сбежать вместе с ними, ведя себя как человек, чтобы распространить заразу по планете.

На игровом поле есть те же комнаты, что и в фильме, и каждая из них выполняет свою функцию. Игроки-люди должны искать еду и поддерживать работу генератора, иначе им не избежать холода, голода и темноты. Инопланетный пришелец может попытаться в открытую осложнить жизнь людям или, наоборот, замаскироваться среди них и заразить их, когда подвернётся хорошая возможность. В продажу базовая игра поступит сразу с первым дополнением «Норвежская станция», которое основано на фильме-приквеле 2011 года.

Приключения Робина Гуда

Коротко: приключения в Шервудском лесу

Количество игроков: 2–4

Время игры: 50–70 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.8

О чём: автор «Андора» и один из лучших художников-иллюстраторов настольных игр Михаэль Менцель создал игру о приключениях самого знаменитого благородного разбойника и его шайки из Шервудского леса.

Геймплей: описание интригует. Внутри коробки — открытый игровой мир, который видоизменяется из-за действий игроков (так называемое «живое игровое поле»), и толстая книга приключений с разветвляющимися сюжетными линиями. В течение истории герои будут открывать новые действия и локации — они останутся до конца партии благодаря особому строению поля. Это существенно сократит время подготовки к партии, и вы сможете не отвлекаться от борьбы с коварным принцем Джоном.

Анх. Боги Египта

Коротко: ареа-контроль в Древнем Египте

Количество игроков: 2–5

Время игры: 90 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.9

О чём: о разборках между древнеегипетскими богами.

Геймплей: за новыми проектами Эрика Лэнга пристально следят многочисленные поклонники. После таких его игр, как «Кровь и Ярость», «Восходящее солнце», «Крёстный отец» и Chaos in the Old World мы уже знаем его фирменную формулу: контроль территорий + очень крутые миниатюры! «Анх» не станет исключением — его представляют как последнюю часть трилогии Эрика Лэнга о людях и богах, начатую «Кровью и Яростью» и «Восходящим солнцем». У этих игр общий автор, художник, издатель, и обе они на мифологическую тематику.

Ставки растут: игроки сразу же берут на себя роли древнеегипетских богов, коих в базовой коробке пять: Амон, Анубис, Исида, Осирис и Ра. Боги, естественно, будут сражаться друг с другом, пользуясь своими уникальными умениями, и прокачивать новые способности в процессе. На карте, помимо них, будут мифические монстры и обычные люди. Влиять на битвы можно с помощью специальных карт с руки. В целом — всё то же, что мы уже видели в предыдущих частях о викингах и самураях, но со своими особенностями.

Покорение Марса. Экспедиция «Арес»

Коротко: «Покорение Марса» на минималках

Количество игроков: 1–4

Время игры: 45–60 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.7

О чём: как и в уже ставшем культовым «старшем брате» — о колонизации Красной планеты. Игрокам нужно поднять основные параметры планеты так, чтобы на Марсе могли цвести яблони, но теперь делать это нужно только с помощью карт.

Геймплей: основные механики «Экспедиции “Арес”» покажутся очень знакомыми тем, кто играл в ещё одну игру о космической экспансии — «Кубарем по Галактике». Здесь игроки так же каждый ход будут разыгрывать только те фазы, которые были выбраны всеми. Это может быть фаза развития, строительства, действий, производства или исследования. Все действуют одновременно и влияют друг на друга, что снижает время простоя. А вот небольшое игровое поле здесь имеет скорее косметический эффект — на нём лишь отображаются уровни кислорода, температуры и количество океанов.

Эпоха облаков

Коротко: стратегия о полёте на дирижабле

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–100 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.4

О чём: экологическая катастрофа привела к ужасающим последствиям для всей планеты. Теперь, спустя годы, вы путешествуете над иссушёнными землями на своём дирижабле в поисках лучшей жизни. Вам предстоит посещать города, добывать ресурсы с помощью беспилотников и сражаться с членами общества «ОБЛАКО», которое и устроило местный апокалипсис.

Геймплей: Александр Пфистер, один из авторов игры, известен как создатель комплексных и глубоких стратегий, но «Эпоха облаков» — вовсе не сухое тяжёлое «евро» на много часов. Правила здесь довольно просты, что позволяет погрузиться в атмосферу приключения. Сюжетная кампания из шести глав плавно вводит новые правила и рассказывает целую историю.

Однако в сердце своём игра остаётся стратегией: игроков ждёт смесь механик колодостроения, менеджмента ресурсов и построения карточного движка. Используя ресурсы, вы будете создавать полезные улучшения для дирижаблей и нанимать новых членов экипажа. А добывать ресурсы вам поможет уникальная механика с полупрозрачными протекторами для карт. Вглядываясь сквозь облака-протекторы, вы будете стараться угадать, в какой местности находится больше ресурсов и где можно выполнить дополнительные действия.

Дорога Приключений: Архив Буресвета

Коротко: составляем историю героя романа Брендона Сандерсона

Количество игроков: 1–4

Время игры: 45–60 минут

Издатель: GagaGames

Рейтинг BGG: 7.2

О чём: в игре «Зов приключений» вы путём сбора карточных сетов создаёте историю своего героя. В первой части он жил в абстрактном фэнтези-мире, собравшем все узнаваемые черты жанра. В «Архиве Буресвета» же мир совершенно определённый, и создан он руками одного из самых популярных современных авторов — Брендона Сандерсона.

Геймплей: в начале партии вы выбираете для своего подопечного карты происхождения, мотива и судьбы, которые будут влиять на ваши игровые решения. С точки зрения механики символы на этих базовых картах определят, какие карты в течение партии вам лучше набирать (одинаковые символы дадут много очков). А с точки зрения истории каждый герой изначально обладает своей индивидуальностью и предрасположенностью к Свету или Тьме. И здесь добро совершенно не обязано всегда побеждать зло! Пойдя по кривой дорожке, ваш персонаж сможет разыгрывать карты антигероев, способных устраивать те еще подлянки соперникам (тогда как скучные светлые герои просто благородно помогают вам). В «Архив Буресвета» можно играть отдельно от базовой игры.

Food Chain Magnate

Коротко: суровый ресторанный бизнес

Количество игроков: 2–5

Время игры: 120–240 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.1

О чём: вы возьмёте на себя роль предпринимателя, мечтающего создать самую успешную сеть ресторанов быстрого питания, поэтому должны хорошо разобраться в принципах ведения бизнеса, чтобы достигнуть цели.

Геймплей: экономическая стратегия 2015 года обрела в настольных кругах практически культовый статус, хотя вроде бы внешне неказиста и создана не какими-то именитыми авторами. Тем не менее она представляет собой не стандартную игру с притянутыми за уши к теме механиками, а настоящий симулятор реального бизнеса. Вы готовите то, что востребовано клиентами, рекламируете свою сеть ресторанов, чтобы улучшить продажи, нанимаете и обучаете новых сотрудников, стараетесь эффективно управлять ими. Правильный подбор персонала — секрет успеха, ведь ваши действия зависят от конкретных работников. А ещё эта игра совершенно не прощает ошибок — сделав неверный выбор в начале, вы можете безнадёжно отстать от конкурентов. Впрочем, всё как в суровой реальности.

Холст

Коротко: составляем картины из отдельных сюжетов

Количество игроков: 1–5

Время игры: 20–40 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.5

О чём: невероятно красивый филлер, в котором игроки берут на себя роли художников.

Геймплей: главная изюминка игры — уникальные прозрачные карты с деталями картин. Поместив карту фона в специальный протектор, творцы каждый ход добавляют к своим шедеврам новые и новые детали. В итоге в конце партии каждый подсчитывает очки за свои уникальные произведения искусства.

Флот. Улов кубов

Коротко: «кинь-и-нарисуй» о ловле рыбы

Количество игроков: 1–4

Время игры: 30 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.7

О чём: о непростом деле — ловле рыбы. Только делать это надо с помощью карандаша и горсти кубиков.

Геймплей: казалось бы, в жанре roll’n’write, который обрёл большую популярность за последние годы, уже сложно придумать что-то новое. Знай себе кидай кубики и записывай выпавшие на их гранях результаты так, чтобы получить больше всех победных очков. Однако «Флот» не зря заслужил свои высокие рейтинги. Во-первых, у него нетипичный сеттинг: вместо очередного строительства города нас ждёт ловля рыбы. Во-вторых, игровой процесс очень разнообразен: вам предстоит строить суда, приобретать лицензии на ловлю трески, креветок, крабов и других морских созданий. А ещё застраивать портовую зону, торговать рыбой на рынке и делать много всего другого, орудуя карандашом сразу на двух листах.

Манчкин: Гравити Фолз

Коротко: мочи дядю Стэна, хапай Пухлю

Количество игроков: 3–6

Время игры: 30–45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: —

О чём: герои знаменитого мультсериала отправляются сражаться с монстрами и собирать сокровища.

Геймплей: если вы играли хоть в одну игру из многочисленной армии «Манчкинов», считайте, что играли во все, ведь основа геймплея всегда неизменна. Надо тянуть карты из колоды «дверей», чтобы найти монстра ниже вас по уровню. После победы из него выпадут шмотки, обвешавшись которыми, вы сможете победить ещё более сложных монстров. И так — до тех пор, пока кто-то из игроков не достигнет десятого уровня. «Манчкин: Гравити Фолз» вводит в игру новый тип карт — тайны. Каждая карта тайны даст вам две полезные способности, но учтите, что монстры и другие манчкины не позволят так просто ими воспользоваться!

ДОПОЛНЕНИЯ

Дополнения к «Осквернённому Граалю»

Crowd Games не собирается оставлять на полпути издание «Осквернённого Грааля», ведь эта игра привела в восторг любителей сюжетных и ролевых настольных игр. В марте нас ждёт сразу несколько дополнений, а это две полноценные кампании, по объёмам сравнимые с базовой. События «Эпохи легенд» развернутся за 600 лет до того, что случилось в базовой игре, а в «Последнем рыцаре» вы станете участником приключений, происходящих через 400 лет после событий базы. Дополнение «Эхо прошлого» приоткроет для вас историю персонажей, которую можно будет узнать, выполняя их личные достижения. Также выйдет ещё одна коробка с фигурками монстров (Monsters of Avalon. Past and Future) для двух новых кампаний и много приятных мелочей: новая героиня Ниав, фигурки короля Артура и животных-компаньонов и даже мат для игры.

Палео. Новое начало

Даже на коробке написано, что это «Большое дополнение»! Ещё бы, ведь с его помощью ваше первобытное племя должно перейти на следующую ступень развития и освоить оседлый образ жизни, сельское хозяйство и одомашнивание животных. Всё это ждёт игроков в шести новых модулях-приключениях. А ещё внутри — загон для одомашненных животных, хижина, чтобы противостоять непогоде, и первый в мире амбар.

Космический контакт: Космическое вторжение

К стратегии о межпланетных разборках между представителями всевозможных инопланетных рас выходит дополнение, которое делает космос ещё более бескрайним, добавляя компоненты для шестого игрока. Новая колода наград включает в себя карты импульсов и разломов, созданные специально для союзников защитника.

Ужас Аркхэма. Карточная игра: Ночь фанатички . Возвращение

Дополнение для карточной игры «Ужас Аркхэма», позволяющее игрокам заново окунуться в атмосферу самой первой сюжетной кампании «Ночь фанатички». Новые карты сценария добавят разнообразия знакомым приключениям. Удобная коробка и карты-разделители позволяют хранить всю кампанию и карты контактов вместе, упрощая подготовку к игре. Кроме того, дополнение содержит новые карты игроков для создания более интересных колод.

Предназначение. Море песка

Для настольного приключения в стиле очень тёмного фэнтези уже выходит первое дополнение, в котором вам откроются области Сахары, разделённые неизведанной бескрайней пустыней. Пересечь это обжигающее море вы сможете при помощи новой механики путешествий: присоединившись к каравану, вы быстро и безопасно достигнете одной из исследованных локаций, а проводник-бедуин, возможно, покажет ранее неизвестные места и крепости. В игру также добавятся новые типы особых локаций: лабиринты и подземные ходы, в которых вы сможете узнать тайны своего предназначения… или найти свою погибель.