Шесть гениальных игр, которые провалились

Не всем шедеврам игростроя сопутствует финансовый успех. Иногда игры, переполненные свежими идеями и захватывающими сюжетами, таят в себе невидимый гейм-дизайнеру недостаток — и убивают студию-разработчика. Хотя, быть может, просто звёзды сошлись не так. Рассказываю о по-настоящему классных играх, которые не заработали существенных денег, но достигли культового статуса. Все эти игры я, разумеется, прошёл: статья содержит мои личные впечатления от них.

В рубрике «Блоги» мы публикуем тексты с минимальной редактурой. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции. Оригинал статьи опубликован в личном блоге автора

Pillars of Eternity 2: Deadfire (Obsidian Entertainment, 2018)

Лучший клон Baldur’s Gate в истории принёс огромные финансовые проблемы опытной студии-разработчику. Deadfire, хардкорная изометрическая ролевая игра с активной паузой, огромна географически, разнообразна в классах персонажей и их способностях, оригинальна в сюжете и образах и — совершенно точно — во всём лучше своего предшественника, первой части Pillars of Eternity. При этом продалась она намного хуже.

Аналитики от профи-издателей до фанатов-любителей предложили десятки причин финансового провала «Мёртвого огня». Наиболее логичные предположения:

«неправильный» пиратский сеттинг вместо «дженерик-фэнтези»;

слишком большое количество неозвученного текста, заставляющего игрока думать, что он пришёл позаниматься в библиотеку;

медленный игровой прогресс из-за скорости самой игры и размера мира.

Важным фактором мне видится ошибка маркетинга Obsidian, сделанная ещё при запуске первой части. Игру позиционировали как «Baldur’s Gate, только лучше!» — что было или искренним заблуждением, или прямым обманом. Я написал статью о том, почему Baldur’s Gate лучше всех последующих клонов. Игроки, разочаровавшиеся пустыми обещаниями вокруг первых Pillars of Eternity, не стали покупать вторую часть.

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst Productions, 2005)

Первый приключенческий экшен по Лавкрафту с элементами стелса и социальной частью, с путешествием по многочисленным и разнообразным локациям вселенной Мифоса? После анонса фанаты ждали эту игру сильнее, чем рыболюди ждут пробуждения Ктулху.

Разработчики мучили игру долгие шесть лет. Получилось страшно, атмосферно, занимательно и чрезвычайно близко к оригиналу: ни одна игра не приблизилась к такому глубокому пониманию вымышленного мира Мифоса. Сюжет превосходен, концовка крышесносящая — что ещё нужно поклонникам ктулхианы?

К сожалению, за шесть лет графика успела устареть. Но главной проблемой был геймплей. Разработчики так и не определились с жанром. Из свободного детективного расследования (самая интересная часть игры, на мой вкус) «Тёмные закоулки Земли» превращаются в не прощающую ошибок скоростную «убегайку» от неубиваемых монстров, «убегайка» — в стелс с кривой ориентацией, стелс — в жёсткий шутер с нехваткой патронов, с перерывами на раздражающих боссов. Мало того, что геймплей был сумбурнее музыки, которую дудят подручные Азатота, но и уровень сложности явно не предполагал, что игрой смогут насладиться казуальные игроки.

Студия Headfirst, мечтавшая о трилогии Call of Cthulhu, обанкротилась через полгода после релиза.

Anachronox (Ion Storm, 2001)

«Анахронокс» — это magnum opus Тома Холла, одного из создателей Wolfenstein 3D и Doom. При этом игра не имеет ничего общего с 3D-шутерами: по игровому жанру — самая «японская» из западных ролевых игр. Тут есть типичные для jRPG пошаговые сражения без тактической сетки и глубоко проработанные спутники главного героя. По художественному жанру — это космическая научная фантастика с налётом нуара, ведь главный герой — типичный частный детектив-неудачник из романов Чандлера.

Планеты и персонажи (впрочем, иногда в Anachronox это одно и то же) так врезаются в память, что мне пару раз даже снилось, будто я попал в мир этой игры. Вселенная огромная, история затягивающая. А ещё игра славилась многочисленными сюжетными видеороликами на движке, поставленными настолько блестяще, что фанаты смонтировали из них полноценный анимационный фильм.

Теперь о грустном. Игра разрабатывалась долго, меняла движки и в итоге вышла уже морально устаревшей: даже в 2001 году на трёхмерные модели нельзя было смотреть без ухмылки или слёз. «Японская» боёвка не добавляла ей ни динамики, ни поклонников: любители компьютерных RPG привыкли к скоростям Diablo. Мир игры был по-хорошему безумен, но это безумие также сокращало число тех, кто готов был погрузиться в «Анахронокс». Наконец, из-за маркетинговой торопливости игра вышла урезанной — она буквально заканчивается ничем, как одна из серий какой-нибудь «Санта-Барбары».

Решимость выпустить вторую часть не подкреплялась доходами. Поскольку предыдущая игра Ion Storm, бездарная Daikatana была ещё более ощутимым провалом, студия готовилась к аннигиляции. Её основатели Том Холл и Джон Ромеро покинули компанию в год релиза Anachronox.

The Last Express (Smoking Car Production, 1997)

У человека, который создал «Каратеку» и «Принца Персии», не получится сделать плохую игру. И это правда. «Последний экспресс» стал ещё одной гениальной, мощной и инновационной игрой гейм-дизайнера Джордана Мекнера.

The Last Express — квест с элементами экшена и одной новой, очень оригинальной механикой. Игрок управляет протагонистом в режиме почти честного реального времени внутри сюжета, развивающегося в поезде дальнего следования. Если что-то пойдёт не так, или игроку просто не нравится результат произошедшего, можно отмотать время назад — на столько часов и минут, как захочет. Это позволяет одновременно побывать в разных локациях и получить информацию, которая, без перемотки времени, была бы для него недоступной.

Из «Каратеки» и «Принца» Мекнер взял ротоскопирование — обрисовка персонажей с видеоплёнки в цифровую анимацию. Но снимался теперь не один-единственный актёр, а целый ансамбль, как в большом голливудском кино. Немцев озвучивали немцы, русских — русские. Это было очень дорого и амбициозно, но талант разработчика сделал своё дело. «Последний экспресс» долгие годы считается одним из лучших квестов в истории. Недавно вышел ремастер, и вы можете в этом убедиться сами, не делая скидки на древние разрешение и интерфейс.

К несчастью, в конце 1990-х рынок не был готов к тому, чтобы игра в жанре квеста превратилась бы в блокбастер. Проще говоря, игра понравилась поголовно всем, но в мире не было столько игроков в квесты, чтобы Мекнер мог окупить колоссальный бюджет пятилетней разработки. Деньги кончились настолько неожиданно, что игру даже не успели портировать на приставки. Студия-разработчик исчезла.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines (Troika Games, 2004)

Ролевая игра на самом передовом движке Source, на котором сделан тогдашний мегаблокбастер Half-Life 2, с выбором между видом от 1-го или 3-го лица. Разработчики — авторы культовых Fallout и Arcanum, самых социальных, открытых и нелинейных игр. Лицензирована популярнейшая вселенная: «Маскарад» в начале 90-х годов был самой продаваемой настольной ролевой игрой, да и в начале 2000-х уверенно оставался в топе. Студия надеялась, что в «Кровные узы» будут играть и поклонники RPG, и фанаты шутеров, что серьёзно увеличивало потенциальную аудиторию. Всё предвещало сумасшедший успех.

В итоге мы получили игру, которая во многих списках «лучших компьютерных ролевых видеоигр в истории» до сих пор занимает первое место — по крайней мере, она будет где-то вверху такого перечня. Это одна из первых игр, которые не мотивировали игрока на бои и убийства, поскольку опыт даётся только за решение проблем (прохождение заданий), а не за победы над неизвестными врагами. Большинство проблем можно решить мирно, но при желании можно беспощадно резать любых персонажей и пить из них кровь.

Сюжет игры ожидаемо нелинеен, но интереснее её высокая реиграбельность. Дело в том, что выбор клана, к которому принадлежит протагонист с начала игры, сильно влияет на стиль прохождения. Один клан предпочитает стрелять, другой — колдовать, третий — скрываться, четвёртый — пудрить мозги своей расстроенной психикой (у представителя этого клана есть уникальные фразы в каждом диалоге, выделяемые особым, шизофреническим шрифтом). После «Маскарада» жанр компьютерных RPG навсегда изменился. А студия Troika Games обанкротилась. Что же могло пойти не так?

Во-первых, взять технологичный движок — ещё не значит научиться на нём разрабатывать. Персонажи в «Маскараде» вышли натуральными уродцами в сравнении с моделями из Half-Life 2, для которой делался движок. Для ролевой игры качество было терпимым, но обещали красоты топового шутера. Во-вторых, игру выпускали в спешке и тестировалась она отвратительно. «Маскарад» вышел в релиз с непроходимым багом, а в 2004 году эта ситуация была куда чувствительнее, чем сегодня, потому что разработчик не может накатить хотфикс спустя сутки. Пришлось учить игроков пользоваться девелоперской консолью, чтобы с её помощью проскочить ошибку.

L.A. Noire (Team Bondi, 2011)

Это единственная игра в списке, в которой нет никакой фантастической или мистической составляющей. Зато она пропитана киношным, голливудским духом: даже настоящий Голливуд в ней есть, где можно гулять по съёмочным площадкам.

«Лос-Анджелесский нуар» можно приблизительно описать так. Возьмите высококлассный экшен с условно-открытым миром, в данном случае — Mafia 2, с отлично проработанными персонажами, конфликтом и большим сюжетом. (Кстати, в L.A. Noire мир даже правдивее: например, десятки автомобилей, на которых тут можно покататься — исторические, а не вымышленные.) Добавьте детективные дела в духе «Шерлока Холмса», с поиском улик и подозреваемых. И главная, самая привлекательная и неповторимая черта — это допросы.

Протагонист-детектив допрашивает десятки людей в поисках истины, а персонажей играют десятки актрис и актёров, подаривших им внешность, мимику и голос. Игрок должен разоблачать ложь, разглядывая и слушая свидетелей и подозреваемых, которые могут проколоться на непродуманном слове, дрожании руки или подёргивании века. L.A. Noir представляет, вероятно, лучшую актёрскую игру в истории видеоигр.

«Нуар» был чрезвычайно дорогим проектом. При этом его как бы открытый мир послевоенного Лос-Анджелеса не предлагал какого-либо особого геймплея, кроме того, что связан с сюжетными заданиями. В огромном городе игроку было нечего делать, кроме как кататься на машине по улицам и дивиться на красоты. Смешение жанров GTA и классического детектива также не пошло на пользу: любителям шутеров и гонок нужны были перестрелки и погони, а любителям расследований не хотелось стрелять и уворачиваться от пуль (в ремастере игры все экшен-сцены со стрельбой и погонями сделали опциональными, что меня неимоверно обрадовало). А ещё, из-за механики допросов, строго завязанной на живую речь, игру было невозможно адекватно дублировать на других языках.

Студия Team Bondi обанкротилась в год релиза L.A. Noire, остановив работу над её идейным продолжением с интригующим названием «Блудница с Востока» — там история развивалась в довоенном Шанхае…

* * *

В отличие от творческих коллективов, которые делали игры, но более не существуют, их игры-шедевры по-прежнему с нами. Часть из них перевыпущены в новом качестве, а к Vampire: The Masquerade — Bloodlines даже разрабатывается продолжение. Часть — всё в том же неоднозначном состоянии, но хотя бы баги устранены, иногда с помощью фанатов. К этим играм будут возвращаться, и это прекрасно.