После того как доблестные искатели извели Красавчика Джека, на арену вспрыгнули новые звёзды — близнецы Калипсо. Эта парочка начинающих блогеров основала целый религиозный культ имени себя и собирается с помощью содержимого Хранилищ стать настоящими божествами. Алым Налётчикам во главе с бесстрашной Лилит нужно остановить этих зарвавшихся личностей любой ценой — потому что в Хранилищах спрятано то, что никогда не должно покидать их несокрушимых стен…

Мочи друзей

Жанр: Looter shooter

Разработчик: Gearbox Software

Издатель: 2K

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформа: PC, PS4, X1

Играли на: PC

Похоже на:

Diablo III

Destiny 1 и 2

Overwatch

Когда-то, во время разработки самой первой Borderlands, Gearbox всерьёз размышляли, вводить ли им в игру кооператив. Но со второй части кооператив стал именно тем центром, вокруг которого выстраивается остальная игра. Даже механики стихийного урона шлаком предполагали именно командное взаимодействие: один маркирует противников, а остальные наносят по ним увеличенный урон. И, разумеется, Borderlands 3 продолжает двигаться в том же направлении: она вся спроектирована таким образом, что играть в неё одному — весьма непростая задача. Не потому что сложно — хотя порой и это тоже, — а потому что уж слишком много разработчики заготовили побочных миссий и слишком большие территории отвели под исследования.

Если проходить Borderlands 3 как одиночный боевик с сюжетом, игра получается прямо-таки дискомфортно длинной. Ты физически ощущаешь, что весь этот бесконечный поток новых мест и дополнительных миссий должен был иссякнуть часов десять назад. И нет, они ни в коем случае не плохие, напротив — чистое золото! Просто ты оказываешься в позиции раджи из сказки о Золотой Антилопе, которого этими богатствами заваливает с головой. И ты закономерно бормочешь: «Довольно!», потому что из-под завалов прекрасного торчит только пятка. Для кооператива же каждая капля контента — продолжение банкета, что должен длиться вечно.

Borderlands 3 кооперативна до мозга костей. Даже в отношений персонажей она ориентирована не на прошлые игры серии, а на Overwatch: Моуз со своим карманным мехом явно навеяна D.Va, а сирена Амара словно училась у Дзенъятты. Зато разработчики нашли управу на множество геймплейных бичей серии. Например, на рутинную закупку патронов в автоматах или нехватку нормальных пушек на определённых этапах игры, из-за чего комфортное прохождение могло стопориться: без достаточного урона тех же боссов приходится ковырять мучительно долго. Вообще, мелких улучшений геймплея десятки — и все они столь интуитивны и необходимы, что уже через пару вечеров воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. После Borderlands 3 прошлые части серии кажутся неудобными и архаичными — и вы навряд ли захотите возвращаться в них.

Но, пожалуй, самое весомое нововведение — обновлённая система развития персонажей. Раньше в этом плане у Borderlands были проблемы: прокачка сводилась к одному-двум оптимальным вариантам, каждый класс был ориентирован на конкретные разновидности оружия, а дополнительные персонажи виделись жуткой халтурой, слепленной на скорую руку. В третьей части же у каждого класса наконец появилась специфика, бонусы работают не только с конкретным оружием, а различные варианты активного навыка, которые можно менять по собственному желанию, делают развитие гибким и побуждают экспериментировать.

И классы теперь действительно разные: Сирена ориентирована на стихийный урон издалека и ближний бой, робот-охотник З4ЛП прекрасно подходит для одиночного прохождения, а кроме основной способности имеет ещё и питомца, что усиливает его и помогает на поле боя. Агент может выбрать сразу два активных умения, если пожертвует возможностью использовать гранаты, а Моуз позволено выбрать два оружия для своего боевого меха и заваливать всех гранатами, добывая их буквально из воздуха.

Классы, по традиции, имеют и развитие для соло-прохождения, и приятные бонусы для командной игры: З4ЛП может всех лечить, агент — ставить прекрасный защитный экран, а к меху Моуз можно приделать дополнительную турель для другого игрока! Интересно и то, что частью билда становится и выбор фирм-производителей оружия. З4ЛПу подходят медлительные пушки с огромным уроном марок Jacobs и Torgue, а Сирене с её специализацией на стихиях — продукция Maliwan. А если учесть, что фирма-производитель присылает бесплатную пушку за каждую сотню убитых из её стволов врагов, специализироваться на оружие отныне легко и приятно. В общем, персонажи наконец-то развиваются комплексно, и тут действительно есть над чем подумать.

Подставляй сокровища

Но, как водится, вытаскивание лап привело к увязанию хвоста. И в качестве хвоста в Borderlands 3 выступает сюжетная часть. Из-за странного подхода к сценарию порой создаётся ощущение, что игрок не главное действующее лицо, а сторонний наблюдатель, настолько старательно его убирают из ключевых сюжетных поворотов. Главные злодеи напали на Лилит? Запрём на это время игрока в другой комнате. Ключевые персонажи обсуждают, как спасти галактику? Пфф, да на кой им мнение главного героя, который выполняет за них львиную долю грязной работы! У нас тут душещипательная финальная сцена — ваш персонаж определённо лишний на этом празднике скорби!

Сюжет вообще по прихоти сценаристов вытворяет что ему вздумается. Спасибо хоть Красавчика Джека возвращать не стали — впрочем, вспоминают о нём часто и на удивление уважительно. Зато нынешние злодеи будут обсуждать с вами свои планы, оставлять в живых опасных врагов, а захваченных в плен отправлять для казни на арену — кажется, ни один штамп от сценаристов не ускользнул. При этом все клише подводят игрока к отличным геймплейным моментам. В каком-то смысле Borderlands 3 следует заветам Джона Кармака — сюжет в этом шутере служит тем же целям, что и в порнофильмах. Только там он подводит к откровенным сценам, а здесь — к отличным, врезающимся в память схваткам.

Серия наконец-то дарит игрокам прекрасных боссов. Крутых, уникальных, продуманных и поражающих воображение при первой встрече. Безусловно, к парочке из них возникают вопросы — один оказался раздражающе, прямо-таки бесчестно сложен, а финальный, напротив, издевательски прост, — но остальные и отлично сбалансированы, и действительно горазды на выдумки. Однако если б к боссам прилагался хороший сюжет, было бы определённо лучше. Конечно, к пятому прохождению на него уже не будешь обращать внимания, а классные боссы будут по-прежнему актуальны, но после замечательной сюжетной кампании второй игры нарративная беззубость Borderlands 3 неприятно разочаровывает.

При этом в игре шикарная стрельба! Пушки стали ещё более разнообразными и характерными, но каждый ствол, которым вы пользовались более получаса, оставляет приятные воспоминания. Звуки, отдача, анимации перезарядки — всё исполнено на высшем уровне для каждого орудия. И каждый раз, когда монитор будет озаряться оранжевым светом легендарного оружия, ваше сердце станет замирать в предвкушении.

Картинка так сильно прибавила в деталях по сравнению с графикой прошлых частей, что уж здесь никаких вопросов к новизне нет. В игру даже встроили фоторежим, позволяющий делать отличные скриншоты местных красот. Ещё из интересных технических находок — режим для стримеров, позволяющий зрителям на трансляциях влиять на процесс. Например, выбирать, что именно выпадет из сундука, и даже копировать этот лут себе в игру!

Техническую сторону проекта ещё, конечно, допиливать и допиливать — беспричинные просадки FPS и фризы встречаются и на топовых конфигурациях. А у меня почему-то постоянно отваливается блокировка частоты кадров — в настройках выставлена, но работает только до перезапуска игры. Музыка тоже скорее разочаровывает: есть несколько неплохих композиций, но запоминаются только неудачные решения. Как, например, абстрактный джаз, который почему-то включился во время динамичной поездки с постоянными перестрелками.

Интерфейс в РС-версии тоже удручает — логика его построения полностью ориентирована на геймпад, и кое-какие важные функции можно просто не заметить, поскольку они повешены на клавиши ряда F! Если с головой не уходить в списки управляющих кнопок и содержимое некоторых меню, можно пропустить целую массу возможностей — вроде покраски оружия или навешивания на него брелочков.

С картой вы тоже мучаетесь: если разрешить ей вращаться, вы будете дезориентированы при полноразмерном развороте, а если запретить, то считывать мини-карту станет потрясающе неудобно. Вот чтó мешало сделать отдельные настройки вращения для обеих?

Ещё поругаем систему скриптов для миссий — они какие-то совсем уж топорные. Скажем, в одном из заданий надо проникнуть на территорию закрытой базы, что предлагается сделать по технической железной дороге, примостившись на кучу брёвен. Вскочить на неё предлагается на лесопилке, но я без труда нашёл способ сделать это гораздо ближе к базе. Но, увы — скрипт не сработал, враги не появились, так что пришлось в итоге топать на ту злосчастную лесопилку. Казалось бы, ну пропишите ещё одну проверку, позвольте сообразительным игрокам сэкономить время — но нет!

Или вот ещё вопиющий пример недосмотра. Как-то раз нас занесёт на фестиваль. На трибунах — толпы зрителей, только вот никаких способов подниматься на эти трибуны не предусмотрено. А сидящая на них массовка никуда не разойдётся и через несколько дней, продолжая восторгаться безжизненной пустыней. В такие моменты заметно страдает погружение, потому что ты вспоминаешь, что перед тобой игра, гигабайты кода и графики, а вовсе не другой мир.

Хапай монстров

В прошлых частях игры нас отчаянно убеждали, что это Пандора вся из себя особенная, поэтому там творится полная анархия, а вообще-то космос — место цивилизованное. Так вот, держите карман шире, в третьей части нам дают посетить ещё несколько планет, и выясняется, что там творится примерно то же самое! Корпорации ведут конкурентную борьбу с помощью оружия, в том числе орбитального, планеты страдают от нашествий монстров-паразитов и роботов, а психи следуют за нами в любой уголок галактики. И не сказать, что это безумие Пандоры вырвалось за её пределы, — скорее, мир игры всегда был таким, просто от нас это скрывали. По ходу ещё выясняется, что про Хранилища знали все кому не лень, а многие корпорации специально строили свои штаб-квартиры поближе к ним…

Выручает то, что другие планеты хотя бы визуально не похожи на Пандору. Болота и джунгли, футуристический город и монастырь в восточном стиле, родной мир инопланетян-эриданцев — у каждого мира свой уникальный дизайн, их не перепутаешь. Заодно, пользуясь обновлённым движком, игрокам порой являют весьма впечатляющие локации (из огромного деревянного особняка Джейкобсов, например, уходить вообще не хочется).

Враги тоже заметно поумнели и стали ещё разнообразнее — у каждого вида теперь свои привычки и особенности. Бандиты и фанатики словно обладают шестым чувством: постоянно норовят смыться с линии огня в самый ответственный момент, когда вы готовитесь поджарить их любимой ультимативной способностью. Насекомые-паразиты ретчи умеют поедать тела своих сородичей, чтобы лечиться, лилипуты способны собирать из куч мусора автоматические турели, а обезьяны, ныряя в те же самые кучи, находят там увесистую палку, которой пытаются вас поколотить. Взаимодействие противников с миром заметно возросло — и от того сам этот мир кажется более достоверным.

Мир неплохо раскрывается через побочные задания — они, традиционно для серии, на высоте. Даже если вас отправляют собирать пяток цветочков, в конце это обернётся чем-то необычным. Правда, некоторые побочные задания кажутся чуть недожатыми в плане сценария: мне в этом смысле запомнилась, например, побочка, в которой надо искать компромат на главу корпорации «Маливан».

Мы постепенно отыскиваем на его компьютере всё новые фрагменты беседы с близнецами, где он подвергает сомнению их семейные ценности. Понятно, что сами эти фрагменты для шантажа никак не годятся, ведь близнецы Калипсо всё это уже слышали, раз сами присутствуют на записи! Ожидаешь, что вот сейчас найдёшь какую-нибудь информацию о том, что он пристукнул собственного брата, — и, узнав об этом, Калипсо отвернутся от бывшего союзника. Но нет: решающей уликой станет тривиальный аудиодневник в духе «ну а когда мы покончим с делами, я отравлю этих стервозных близнецов и сам заполучу галактику!».

А ведь как легко можно было избежать этой банальности…

И, по ощущением, безбашенно-разухабистого юмора стало немного меньше. Да, хороших шуток ещё хватает, но многие кажутся знакомыми, словно их уже зашутили в прошлых частях серии. Например, есть миссия, где близнецы просят героя картинно прикончить себя ради красивого ролика на камеру, а в обмен обещают классную пушку, — и точно такую же сделку во второй части предлагал Красавчик Джек! Даже вступительный ролик с традиционными скагами, бандитами и автомобилем не вызывает привычного восторга. Скорее — раздражённое «Да придумайте уже что-то новое!».

В чём ребята из Gearbox безупречны, так это в отсылках. В Borderlands 3 можно встретить, пусть и под другими именами, Пенна и Теллера, Дейенерис в компании злобных ручных драконов и даже знаменитого Томми Вайсо. Последний выдаёт полноценный квест, в ходе которого общается в свойственной ему манере незабываемые десять минут. Одно это побочное задание стоит вообще всего основного сюжета игры.

Итог: мы получили блестящее продолжение, заметный геймплейный прорыв, отличную кооперативную игру. Но как история Borderlands 3 далека от идеала. Сюжет не блещет высокой драматургией и логичностью, а штампы, похоже, у её сценаристов — предмет коллекционирования. Бесспорно, в Borderlands мы ходим в первую очередь именно за геймплеем, и здесь он лучший в серии… но с хорошим сюжетом и оптимизацией игра стала бы настоящим шедевром!