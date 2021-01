2021-й нам наверняка запомнится как год нового консольного поколения. Приставок наконец-то начнёт хватать всем желающим, а новые консоли обзаведутся эксклюзивами, да и просто нарастят библиотеку. Чтобы никого не обидеть, в этот раз мы расположим самые ожидаемые проекты просто в алфавитном порядке.

Back 4 Blood

Что? Кооперативный зомби-шутер

Где? PC, PS4, PS5, X1, XSXS

Когда? 22 июня

Чего ждём? Left 4 Dead 3, пускай и под другим именем. Разработкой занимаются создатели оригинальной дилогии, а вот причиной появления зомби вместо вируса стали какие-то паразитические черви, найденные в метеоритном кратере среди льдов. В остальном отличий почти нет — четвёрка выживших (судя по трейлеру, персонажи куда колоритнее героев Left 4 Dead 2), орды простых зомби и периодически возникающие особые заражённые. Местный охотник умеет выплёвывать клейкую субстанцию, надолго приковывающую цель к земле, толстяк, что загаживает всё вокруг жижей для привлечения Орды, стал бронированным, а танк представлен пятиметровым исполином, который вылезает из-под земли и неспешно движется за выжившими, разнося по пути детали уровня. Выглядит красочно и динамично. Непонятно только, как будет устроена игра за заражённых: всё-таки асимметричное PvP — главная фишка культовой зомби-дилогии, и без него Back 4 Blood никогда не сможет стать настоящей заменой Left 4 Dead.

Deathloop

Что? Приключенческий шутер про петлю времени

Где? PS5

Когда? 21 мая

Чего ждём? Стильный фантастический боевик. Остров Черный Риф застрял во временной петле, что более чем устраивает его жителей: ещё бы, не стареть и не умирать! Недоволен только простой парень Кольт, мечтающий выбраться из этой ловушки. Чтобы вернуть ход времени в норму, ему нужно прикончить всех особых жителей Рифа — неких Визионеров. Проблемы две: то, что всех надо убить за один день, а цели рассредоточены по острову и доступны в разное время, и то, что за самим Кольтом охотится Джулианна Блейк, не уступающая нашему герою в мастерстве. Более того, за неё может играть человек! В общем, такая локальная «Грань будущего» — надо за бессчётное число попыток отработать самоубийственную миссию.

Diablo 4

Что? Главная ARPG десятилетия

Где? PC, PS4 и X1

Когда? Слабо надеемся, что в 2021 году

Чего ждём? Лучший ролевой экшен всех времён и народов. В Санктуарий возвращается демонесса Лилит, создательница человеческой расы и мира, который люди населяют. Нефалемы после событий третьей части то ли ослабли, то ли сгинули, и за оружие приходится браться менее всесильным героям. А где-то строит свои коварные планы титульный Дьябло, освободившийся из Чёрного Камня Души после событий дополнения Reaper of Souls. Разработчики хотят вернуться к мрачному тону второй части, а заодно сделать по-настоящему бесшовный мир, в котором можно будет как бегать с друзьями, так и принимать участие в массовых событиях на десятки человек. Никакой уверенности в том, что игра выйдет в 2021 году, нет, но с момента анонса уже прошло больше года, да и видно, что работа вовсю кипит.

Elden Ring

Что? Новая игра от авторов Souls при участии Джорджа Мартина

Где? PC, PS4, X1

Когда? Вторая половина 2021-го

Чего ждём? Сложную и мрачную фэнтези-игру, проект, который сможет превзойти Dark Souls и заткнуть за пояс Bloodborne. Судя по слухам, игра уже находится на финальной стадии разработки. К сожалению, за год, что прошёл с прошлых ожиданий, другой информации так и не появилось — судя по всему, активную кампанию по продвижению развернут за несколько месяцев до релиза. Оно и понятно: аудитории проекта достаточно логотипа компании на коробке, чтоб смести Elden Ring с полок, — FromSoftware плохих игр не выпускает.

Final Fantasy XVI

Что? Главная японская ролевая игра

Где? PS5

Когда? 2021 год

Чего ждём? Очередную номерную часть культовой серии. Сюжет будет вертеться вокруг братьев Росфилдов и особых кристаллов, из-за которых их мир постоянно сотрясают войны. Если судить по трейлеру, технологически Валистея застряла где-то в позднем Средневековье, и причина тому — широкое распространение магии. Кроме семейной драмы и шикарной картинки, определённо можно будет рассчитывать на впечатляющих боссов — дизайнеры словно работали с оглядкой на Bloodborne.

God of War: Ragnarok

Что? Брутальный слэшер в скандинавском сеттинге

Где? PS5

Когда? 2021 год

Чего ждём? Продолжения, пожалуй, самого крутого эксклюзива PlayStation 4. Судя по всему, Кратос спровоцировал своими действиями наступление Рагнарёка, и теперь им с сыном придётся стать участниками скандинавского Апокалипсиса. И ещё большой вопрос, на чьей стороне выступит легендарный спартанец, — неясно, с какой стати профессиональному убийце богов вставать на их защиту. Вполне возможно, что он с улюлюканьем поскачет на Фенрире выковыривать Одину глаз и таскать Тора за бороду. В любом случае нас ждёт упоительно красивый скандинавский мир (и наверняка не один!), брутальный экшен, проработанные отношения отца с сыном и история, умело деконструирующая классическую легенду о гибели богов.

Halo Infinite

Что? Шутер с элементами открытого мира

Где? PC, X1, XSXS

Когда? Осенью 2021

Чего ждём? Достойного продолжения знаменитой серии. Проект изначально готовили к релизу на старте новых консолей от Microsoft, но первые показы не понравились зрителям, и выход отложили. Следом за этим начался отток кадров из команды разработки, так что в итоге Halo Infinite задерживается основательно. О сюжете известно крайне мало: события разворачиваются спустя год после концовки пятой части, и в промежутке между играми, судя по всему, произошла какая-то крупная битва людей с Изгнанниками. Из игровых особенностей ожидаются большой открытый мир с кучей активностей и возможность кооперативного прохождения на четверых.

Hogwarts Legacy

Что? Ролевая игра в мире «Гарри Поттера»

Где? PC, PS4, PS5, X1 и XSXS

Когда? 2021 год

Чего ждём? Возвращения в Хогвартс. Действие игры развернётся в XIX веке, так что мы получим нечто совершенно новое, а не пересказ приключений очкарика со шрамом. Впрочем, маги — сообщество консервативное, так что за два века особых изменений не произошло: школа выглядит ровно так же, как в фильмах, разве что профессора незнакомые. Волшебный мир, судя по трейлерам, воссоздан бережно и с размахом, и осваиваться в нём совершенно новым героем будет интересно. Кроме того, сайт проекта обещает нам открытый мир, чего в прошлых играх по этой вселенной заметно не хватало. Интересно, можно ли будет залезать в спальни к другим факультетам?

Horizon Forbidden West

Что? Красивый технофэнтезийный экшен

Где? PS4, PS5

Когда? 2021 год

Чего ждём? Роскошное и увлекательное приключение — одну из тех игр, ради которых и берут PS5. Мир стоит на пороге новой катастрофы, и Элой предстоит собрать разрозненные людские племена и попытаться предотвратить окончательное вымирание человечества. Из нововведений особенно выделяются подводные исследования — нам вроде как позволят полноценно взаимодействовать с новой средой и наслаждаться её красотами. Игра будет интересна и ценителям открытых миров, и поклонникам фантастики, благо местный сеттинг — чистейший пост-постапокалипсис: шрамы, оставленные былой трагедией, уже затягиваются, и местное население не воюет за остатки ресурсов прошлого, не пережёвывает старые идеологии, а строит полностью новое общество.

Kena: Bridge of Spirits

Что? Симпатичное приключение

Где? PC, PS4, PS5

Когда? Начало 2021-го

Чего ждём? Красивое приключение в духе Ni no Kuni II. Молодая Кина пытается спасти лес от проклятья, что пленило духов. Помогать ей наводить порядок будут духи гнили, разлагающие мёртвую материю. На способностях этих духов будет строиться взаимодействие с миром и, возможно, какие-то нюансы боевой системы. Проект вызывает большой интерес своим визуальным рядом и незаезженными экологическими мотивами.

Resident Evil: Village

Что? Умеренно готический хоррор про вампиров

Где? PC, PS5, XSXS

Когда? 2021 год

Чего ждём? Знакомую живую мертвечину под новым соусом. На сей раз чертовщина, хоть и не покинет пределов научно-фантастической вселенной, будет иметь легкий налёт готики — с загадочным замком, раскинувшейся неподалёку от него деревушкой и обязательными вампирами в дорогих платьях. Как всю эту эклектику обоснуют и свяжут с прошлыми частями сериала, сказать пока трудно, но выглядит очень эффектно. И более стильно по сравнению с седьмой частью, авторы которой словно вдохновлялись «Пилой», «У холмов есть глаза» и «Адом каннибалов».

Returnal

Что? Научно-фантастический шутер-рогалик

Где? PS5

Когда? 19 марта

Чего ждём? Смесь «Чужого», Dead Space и любого хорошего рогалика. Главной героине нужно выживать на незнакомой планете, где она совершила экстренную посадку. Смерть отправляет на перезагрузку не только игрока, но и всю планету, которая успевает измениться за время возрождения героини. Мир генерируется процедурно, потому каждая новая попытка должна заметно отличаться от предыдущей — в общем, все признаки рогалика налицо. Проект наверняка не для всех и каждого, но ценителей мрачной фантастики вполне может зацепить.

Shadow Warrior 3

Что? Отбитый на всю голову экшен с видом от первого лица

Где? PС

Когда? 2021

Чего ждём? Третью часть разухабистых похождений Ло Ванга. Если первая игра была просто неплохим ремейком шутера из девяностых, то вторая стала вполне самобытным и бодрым экшеном в восточном сеттинге. Триквел же метит в категорию ААА-проектов — тут красивая графика, сочнейший геймплей и такие неординарные противники, что Серьёзному Сэму стоит задуматься о выходе на пенсию. Черный юмор, нарочито кетчупная расчленёнка и бешеный темп делают новый проект Flying Wild Hog самым ожидаемым шутером со времён DOOM Eternal.

Stray

Что? Мимимишное приключение котиков в мире победившего киберпанка.

Где? PC, PS5

Когда? 2021 год

Чего ждём? Лучшую киберпанк-игру 2021 года. Без шуток, Stray — главный триумфатор презентации PlayStation, покоривший сердца редакции первым же трейлером. Даже обложка нашего спецвыпуска про киберпанк во многом вдохновлена именно им! Правда, про геймплей пока ничего не известно — вероятно, будут головоломки и элементы платформинга. Путешествия милого котейки по кибергороду будущего, населённому роботами, разрабатывает BlueTwelve Studio — «небольшая команда с юга Франции, состоящая главным образом из котов и нескольких людей в придачу». Ну как не ждать такую игру?!

The Lord of the Rings: Gollum

Что? Фэнтезийный стелс про самого недооценённого героя «Властелина колец»

Где? PC, PS4, PS5, X1, XSXS, Switch

Когда? 2021

Чего ждём? Приключенческий стелс про Голлума, самую неординарную игру по «Властелину колец». Мы отправимся на поиски Прелести, побываем в Тёмной Башне и Лихолесье, будем прятаться, искать секреты и убивать врагов исподтишка. Кроме всего прочего, нас ждёт конфликт двух личностей — злобного Голлума и добренького Смеагола. Разработкой занимается Daedalic Entertainment, которая до этого прославилась созданием отличных рисованных квестов вроде «Исчезающего мира» и «Депонии». Посмотрим, как она справится с большой 3D-игрой. По крайней мере, за проработку характеров можно не беспокоиться. Интересно, можно ли будет в конце не прыгать в Ородруин вместе с Кольцом?

А также

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms — изометрическая ролевая игра с хардкорной боёвкой. Ожидается выход на PC, PS4, X1 и Switch.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance — залихватское рубилово в мире подземелий и драконов, рассчитанное прежде всего на компанию друзей. Дриззт До’урден прилагается.

Endless Dungeons — кооперативный рогалик во вселенной стратегий Endless.

Fable — ребут отличной ролевой серии. Возможно, в виде MMO или ролевой игры с её элементами. Разрабатывается для РС и консолей Microsoft, дата релиза неизвестна.

Продолжение Final Fantasy VII Remake — великолепный ремейк одной из лучших jRPG охватил только треть оригинальной игры, поэтому с нетерпением ждём продолжения, которое находится в разработке. Настораживает, что до сих пор нет даже примерной даты.

Gotham Knights — экшен про команду Бэтмена, которая продолжает защищать Готэм после смерти Тёмного Рыцаря и комиссара Гордона. Разрабатывают авторы Batman: Arkham Origins.

Ghostwire: Tokyo — путешествие по опустевшему Токио и сражение со всевозможными духами. Ещё в этой игре можно будет гладить собак. Ждём на PS5 и PC.

Monster Hunter Rise — новая порция охоты на монстров будет доступна эксклюзивно на Switch 26 марта.

Outriders — ролевой боевик от создателей Bulletstorm. По трейлерам выглядит дорого-богато, словно перед нами Destiny 3.

Path of Exile 2 — по сути, не новая игра, а расширение старой: в неё перейдёт весь контент оригинала. К нему добавятся новая кампания на семь актов, дополнительные возможности для развития героя и новый уровень самоцветов. Ищите на PC, PS4 и X1.

Persona 5 Strikers — эпическое дорожное приключение, прямое сюжетное продолжение главной jRPG последних лет, правда, в другом жанре и от другого разработчика. Японский релиз уже состоялся, а вот широкой аудитории знакомство с игрой только предстоит.

Ratchet & Clank: Rift Apart — новый платформер про космического рейнджера Рэтчета и его друга-робота Кланка, призванный реализовать все возможности PS5 и контроллера DualSense.

Scorn — приключенческий хоррор в гигеровском антураже. Выйдет на PC и XSXS, но не факт, что в 2021 году.

Shin Megami Tensei V — продолжение ещё одной культовой серии jRPG от Atlus, выходит только на Nintendo Switch.

Syberia: The World Before — четвёртая часть культовой серии квестов. После неудачной третьей игры Бенуа Сокаль обещает вернуться к истокам. Проект анонсирован только на РС, зато в нём будет сразу две главные героини.

Shovel Knight Dig — новая порция приключений Лопатного рыцаря: на этот раз ему предстоит сразиться с другим рыцарем, Буровым. Известно о версиях для PS4 и Switch, но мы робко надеемся и на РС-релиз.

Tom Clancy’s Rainbow Six: Quarantine — PvE-режим для лучшего командного тактического шутера современности. Поскольку игроки будут противостоять какой-то фантастической угрозе, эта прекрасная серия наконец-то попадёт под нашу юрисдикцию!

Vampire: The Masquerade — Swansong — ещё одна ролевая игра по Миру Тьмы. После того ада, в который угодила Bloodlines 2, Swansong — главная надежда ценителей ролёвок про вампиров. Релиз запланирован на PC, а также старом и новом поколении консолей.

The Wolf Among Us 2 — продолжение одной из лучших игр Telltale Games, приквела к замечательной серии комиксов «Сказки». Мы снова влезем в шкуру Бигби и будем заниматься расследованиями. В отличие от первой части, эту игру собираются выпускать без деления на эпизоды. Заявлена для PC, позднее должна появиться и на приставках.

Ys IX: Monstrum Nox — девятая часть прославленной серии jRPG. В самой Японии вышла ещё в 2019-м, но общемировой релиз (с переводом на английский язык) запланирован на следующий год.

Всё ещё ждём выхода