В декабре на компьютерах выходит MechWarrior 5: Mercenaries, новая часть знаменитой игровой франшизы о пилотах боевых роботов и шестнадцатая игра во вселенной Battletech. Mercenaries во многом возвращаются к истокам серии: игрок в роли наёмника отправится в «свободное плаванье» по галактике, выполняя задания различных фракций. Это напоминает оригинальную Mechwarrior 1989 года, но сильно отличается от того, как выглядели другие части серии. Похожая перезагрузка ранее произошла и в «стратегическом» сегменте игр по этой вселенной, с выпуском в 2018 году BattleTech от студии Harebrained Scheme. Кажется, знаменитая настольная франшиза вновь завоёвывает экраны после многолетнего застоя. Но чтобы понять, как вышло, что самые известные адаптации настольной стратегической игры сделаны в жанре симулятора, нужно погрузиться в историю и вспомнить, с чего всё начиналось. В этой статье мы разберём игры по вселенной Battletech, уделив особое внимание серии MechWarrior, как наиболее влиятельной и успешной.

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BattleTech: The Crescent Hawk’s Inception (1988) / BattleTech: The Crescent Hawk’s Revenge (1990)

BattleTech: The Crescent Hawk’s Inception

Жанр: RPG

Год издания: 1988

Разработчик: Westwood Studios

Платформа: ПК

История видеоигр по BattleTech началась с серии The Crescent Hawk. В ней пытались найти идеальную формулу, которая позволила бы воспроизвести настольный опыт, усовершенствовав его за счёт возможностей новой платформы. Разработчикам пришлось решать, какие элементы оригинала важны, а без каких игра станет только лучше. В итоге The Crescent Hawk’s Inception сохранила боевую систему настольной версии: игрок участвовал в сражениях мехов, командуя собственным «копьём», ремонтировал и совершенствовал отдельные боевые машины. Как и в оригинальной игре, сражения тут «оцифровывались» очень подробно, с сохранением множества тактических возможностей и деталей.

Но битвы составляли лишь часть игрового процесса — наряду с освоением мира, получением заданий и решением головоломок. По сути, The Crescent Hawk’s Inception — это RPG со сложной тактической составляющей и фиксированным протагонистом. Им был молодой мехвоин из Лиранского Альянса по имени Джейсон Янгблад, с детства живший в тени славы своего отца. По сюжету игры он возглавил сопротивление против захватчиков из Синдиката Драконов, высадившихся на Пацифике, родной планете Джейсона, и убивших его родителя. В процессе молодой Янгблад собирал собственное подразделение наёмников, то самое The Crescent Hawk, которое оказалось столь популярно у игроков, что его вписали в основной канон вселенной.

BattleTech: The Crescent Hawk’s Revenge

Жанр: RTS

Год издания: 1990

Разработчик: Westwood Studios

Платформа: ПК

Два года спустя Westwood выпустили продолжение, BattleTech: The Crescent Hawk’s Revenge, новую главу историю Янгблада. Герой узнал, что его отец жив и находится в плену у Дома Курита, и отправился на выручку вместе с товарищами по отряду. Операция закончилась триумфальным успехом, но это был лишь первый акт истории. Спустя два года во Внутреннюю Сферу вторглись Кланы, и Янгбладам пришлось сражаться плечом к плечу со своими старыми врагами из Курита, чтобы остановить новую угрозу.

Хотя сюжетно The Crescent Hawk’s Revenge прямо продолжала первую часть, по геймплею она очень сильно отличалась от предыдущей игры. Новые приключения Джейсона оказались стратегией в реальном времени, многие элементы которой студия Westwood перенесла в Dune 2, с которой начался подлинный триумф стратегических игр.

Впрочем, смена жанра была не упрощением, а попыткой иначе посмотреть на первоисточник, предположить, что сама пошаговая структура настольной игры — не «фича», а «бага», неизбежное ограничение формата, от которого стоит избавиться. Это подтверждается тем, что в остальном разработчики аккуратно обошлись с правилами BattleTech и тщательно перенесли в компьютерную игру все показатели мехов и правила их взаимодействия. Именно BattleTech: The Crescent Hawk’s Revenge долгие годы оставалась лучшим способом поиграть на ПК во что-то, похожее на настольную BattleTech.

MechWarrior (1989)

MechWarrior

Жанр: экшен, RPG, симулятор

Год издания: 1989

Разработчик: Dynamix

Платформа: ПК

Среди игр по BattleTech на удивление мало стратегий. Как же так получилось? Адаптации настольных игр часто отличаются от первоисточника, но обычно всё-таки сделаны в одном жанре. Большинство видеоигр по Warhammer — стратегии, по Dungeons & Dragons — RPG. Но с BattleTech ситуация иная. Этим мы обязаны серии MechWarrior, стартовавшей в 1989 году. Её разработчики предложили игрокам кое-что получше повторения опыта настольной игры — возможность побыть в шкуре рядового пилота меха.

Сюжет оригинальной MechWarrior посвящён возмездию. Главный герой, молодой аристократ Гидеон Брейвер Ванденбург, мстил убийцам своей семьи, а заодно искал священную чашу, доказывающую, что именно он — законный наследник собственной планеты. Несложно увидеть сходство этого сюжета с историей Джейсона Янгблада, также молодого аристократа, вынужденного стать наёмником. Но это вообще классическая завязка для BattleTech, восходящая, судя по всему, к вышедшим в 1986 году книгам о Грейсоне Карлайле, основателе Легиона Серой Смерти.

И этот бесхитростный сюжет прекрасно подошёл для игры. Главный герой путешествовал во Внутренней Сфере, строил отношения с Великими Домами, выполнял их задания, а на полученные деньги совершенствовал собственного меха. Отличие MechWarrior от The Crescent Hawk’s Inception состояло в том, что игрок смотрел на битву непосредственно из кабины боевого робота.

Это оказалось отличной идеей. К концу 1980-х геймеры уже привыкли к циклу «взять задание — убить врагов — потратить деньги и опыт на самосовершенствование — взять задание посложнее». Но во вселенной BattleTech, сюжеты которой постоянно строились вокруг наёмников, такая структура игры выглядела не как условность, а как правдоподобное описание жизни героя. Это прекрасно сочеталось с перспективой от первого лица, позволявшей игроку почувствовать себя рядовым пилотом собственной боевой машины. Взгляд на мир BattleTech с позиции рядового воителя и наёмника оказался столь востребован, что стратегии по вселенной оказались почти забыты.

MechWarrior (1993) / MechWarrior 3050 (1994)

MechWarrior

Жанр: экшен

Год издания: 1993

Разработчик: Beam Software

Платформа: SNES

К середине 1990-х BattleTech уверенно закрепилась на персональных компьютерах и попыталась повторить успех на консолях. В 1993-м на SNES вышла собственная MechWarrior, не связанная с одноимённой серией, хотя она и заимствовала вместе с названием несколько геймдизайнерских решений. Игрок снова становился мехвоином и наблюдал за битвой из кабины боевой машины, но в игре не было никаких элементов вроде побочных заданий, прокачки или системы репутации. Единственное, чем эта MechWarrior примечательна сейчас, — для неё придумали собственные, уникальные дизайны роботов, впрочем, так и не вошедшие в основной канон.

Сюжет новой MechWarrior полностью строился по «формуле Грейсона». Главный герой, Херрас Раген, рождённый в доме Дэвион, потерял родных. Их убили наёмники из загадочного отряда Dark Wing Lance в наказание за действия самого Херрас. Молодой мехвоин поклялся выяснить, на кого именно работала загадочная организация, и отомстить за гибель семьи.

MechWarrior 3050

Жанр: экшен

Год издания: 1994

Разработчик: Malibu Interactive

Платформа: SNES

Ещё через год вышел сиквел, MechWarrior 3050. С первой игрой его роднило только название и команда разработчиков, правда, теперь именовавшая себя Malibu Interactive. Полностью сменился движок, жанр и даже главный герой — Харриса заменил безымянный член Клана Волка, участник вторжения во Внутреннюю Сферу. Любопытно, что эта игра — единственная до MechWarrior Online, позволившая посмотреть на войну со стороны агрессоров. Выполняя всё более и более сложные задания, главный герой приносил своей стороне победу, а сам добивался титула Хана, военного лидера и де-факто правителя клана.

Несмотря на такие высокие ставки, в отдельных миссиях игрок командовал единственным мехом, причём смотрел на него в изометрической перспективе. MechWarrior 3050 взяла худшее от двух миров: там отсутствовала как возможность посмотреть на битву из кабины пилота, доступная в MechWarrior, так и стратегическая глубина Crescent Hawk. В результате получилась вполне бодрая, но проходная игра, самой любопытной особенностью которой стала возможность поделить контроль над мехом между двумя игроками. Один командовал орудиями, а второй — ногами боевого робота.

MechWarrior 2: 31st Century Combat (1995)

MechWarrior 2: 31st Century Combat

Жанр: экшен

Год издания: 1995

Разработчик: Activision

Платформа: ПК

А в 1995-м продолжением обзавелась «основная» MechWarrior. Новая игра пришла к формуле, знакомой современным игрокам. RPG-элементы из MechWarrior 2 убрали, сосредоточившись исключительно на боях. Зато битвы сделали более детализированными. В частности, теперь у игрока появилась возможность давать простые команды собственным товарищам. Эта механика сохранилась и в последующих частях, напоминая о стратегических корнях серии. Кроме того, управление мехом сделали нарочито сложным: появилась возможность контролировать отдельные орудия, стало важно, в какую часть боевого робота попал выстрел. Впрочем, для тех, кому хотелось просто побегать и пострелять, в MechWarrior 2 присутствовала возможность отключить эти системы.

Сюжет также упростился по сравнению с предыдущей частью. В самом начале игрок выбирал между двумя Кланами: Волка или Нефритового Сокола, которые занимали разные позиции в раздирающей Кланы гражданской войне. Волки считали, что их долг — завоевать Внутреннюю Сферу, а Соколы призывали ограничиться защитой человечества. Потенциально интересный мировоззренческий конфликт, однако, не раскрывался — он был нужен только для продвижения полностью линейного сюжета про уничтожение безликих членов враждебного лагеря.

Некоторые элементы первой части вернулись в дополнении к 31st Century Combat — игре MechWarrior 2: Mercenaries. Действие происходило в последние сравнительно спокойные годы перед вторжением Кланов. Как и в оригинальной MechWarrior, главный герой дополнения — наёмник, сотрудничавший с различными фракциями: Синдикатом Драконов, корпорацией «КомСтар», Федеративным содружеством (кратковременным объединением Домов Дэвион и Штайнер, чуть не уничтожившим Дом Ляо) и Свободной Республикой Расклаага, государством, которому предстояло принять на себя первый удар Кланов.

MechCommander (1998) / MechCommander 2 (2001)

MechCommander

Жанр: RTS

Год издания: 1998

Разработчик: FASA Interactive

Платформа: ПК

В 1998 году, почти через 10 лет после релиза The Crescent Hawk’s Revenge, по вселенной BattleTech вышла новая стратегия. Разработчик — цифровое подразделение студии FASA, основанной самим Вайсманом, создателем оригинальной настольной игры. MechCommander подошла к сохранению конкретных показателей и механик первоисточника не так строго, как игра 1990 года, зато неплохо воспроизвела базовую динамику настолки. Перед каждой миссией игрок набирал мехов так, что уложиться в определённый тоннаж, и назначал каждому роботу пилота, постепенно набиравшего опыт. Выполнение миссий вознаграждалось абстрактными очками ресурсов, позволявшими усовершенствовать «парк» мехов между операциями. Но для покупки были доступны только технологии Домов — машины Кланов приходилось добывать в сражениях.

Собственно, сюжет игры полностью сводился к противостоянию Кланов и Домов и не имел никаких сложных перипетий. Главный герой, наёмник на службе самого очевидно «хорошего» Дома — Дэвион, сражался с армиями самого очевидного «плохого» клана — Клана Дымчатого Ягуара, радикальных сторонников порабощения всей Внутренней Сферы. Простенький сюжет, однако, не помешал MechCommander завоевать популярность и даже номинироваться на звание лучшей стратегической игры года.

MechCommander 2

Жанр: RTS

Год издания: 2001

Разработчик: FASA Interactive

Платформа: ПК

Сиквел, вышедший в 2001-м, хоть и мало отличался от оригинала геймплейно, рассказывал уже более интересную историю. Главный герой, ещё один безымянный командир наёмников, попадал в центр борьбы за власть над планетой Карвер V, заинтересовавшей сразу несколько Великих Домов. В первой трети игры он выполнял задания законных правителей Карвера, Штайнеров, защищая их территорию от бандитов, подосланных Домом Ляо. Затем наниматель фактически предал героя, тот переметнулся к Ляо и помог им во вторжении. Заканчивалась игра работой на Дом Дэвион, который помогал планете обрести независимость под протекторатом Объединённых Солнц. А главный герой, как и подобало наёмнику, отправлялся дальше в поисках новых контрактов.

MechWarrior 3 (1999) / MechWarrior 4: Vengeance (2000)

MechWarrior 3

Жанр: экшен

Год издания: 1999

Разработчик: Zipper Interactive

Платформа: ПК

Череду игр с простым сюжетом, но интересным геймплеем продолжила третья часть MechWarrior. Её главный герой, лейтенант Коннор Синклэр, в отличие от многих других протагонистов, не наёмник, а «кадровый» мехвоин Федеративного содружества. Незадолго до событий игры эта организация нанесла решительное поражение Клану Дымчатого Ягуара, фактически его уничтожив. А отряд Синклэра отправили, чтобы разгромить последних воинов из этой кровожадной группировки, до того как те смогут возродить Клан на отдалённой планете.

Несмотря на драматичную завязку, сюжет сводился к изменению чисто тактической ситуации. В отдельных заданиях отряд Содружества попадал в засады, прорывался из окружения, захватывал ключевые базы противника и так далее. Между миссиями мехи главных героев можно было улучшать, но сколько-нибудь сложная экономика в игре отсутствовала, как и побочные задания. В целом, геймплей сохранял верность второй части, что вполне устраивало фанатов серии. Единственным серьёзным дополнением стали мобильные полевые базы — машины, сопровождавшие отряд игрока. Базы восстанавливали патроны и броню мехов, но сами были уязвимы для атак, а самое главное — их выдавалось три на всю игру, что заставляло игрока внимательно следить за их безопасностью.

MechWarrior 4: Vengeance

Жанр: экшен

Год издания: 2000

Разработчик: FASA Interactive

Платформа: ПК

Не поменяли основные механики игры и в четвёртой части, вышедшей в 2000-м. Зато разработчики вернулись к драматичным сюжетам про месть и восстановление чести рода, с которых начинались первые игры по BattleTech. В центре сюжета — борьба между Яном Дресари (сыном героя войны с Кланами и наследником планеты Кентарес) и его кузеном, узурпировавшим власть. Локальный конфликт отражал глобальные процессы во всей вселенной BattleTech — обратный раскол Федеративного содружества на государства Дэвионов и Штайнеров, за которым последовала война. Как и главный герой серии The Crescent Hawk, Дресари возглавил сопротивление захватчикам, собрал армию и освободил планету. Правда, теперь свобода игрока сводилась к незначительной нелинейности в сюжете: новым правителем Кентареса в итоге становился либо Ян, либо его сестра, Джоанна.

Впрочем, как и к MechWarrior 2, к четвёртой части выпустили отдельное дополнение для тех, кому хотелось свободно исследовать мир BattleTech. Mercenaries, вышедшее в 2002-м, позволяло присоединиться к одному из четырёх каноничных отрядов наёмников: Легиону Серой Смерти, Гончим Келла, Волчьим Драгунам или Нортвиндским Горцам. Вместе с ними главный герой набирал контракты, участвуя всё в той же войне Дэвионов и Штайнеров, причём в зависимости от того, какую сторону он выбирал, можно было прийти к одной из трёх концовок.

MechAssault (2002) / MechAssault 2: Lone Wolf (2004)

MechAssault

Жанр: экшен

Год издания: 2002

Разработчик: Day 1 Studios

Платформа: Xbox

Тогда же, в начале «нулевых», вышла самая странная серия игр по BattleTech — MechAssault. Спустя почти 10 лет после MechWarrior на SNES мехи вновь попытались покорить консоли, на этот раз — Xbox. Новая платформа потребовала упрощения игрового процесса даже на фоне того, как к этому моменту выглядела серия MechWarrior. Пропала возможность менять и кастомизировать мехов между миссиями, а по боевой системе игра стала ближе к шутеру, чем к симулятору.

Но самый необычный элемент MechAssault — сюжет. Для большинства фанатов BattleTech эта вселенная делится на две эпохи: до и после вторжения Кланов. Однако действие MechAssault происходит в третьем временном промежутке, также затронутом в настольных играх: через несколько веков после вторжения Кланов, когда человечество противостояло крестовому походу организации «Слово Блейка». Это религиозное объединение фанатиков, поклонявшихся машинам, отделилось от корпорации «КомСтар» и попыталось поработить всё человечество.

MechAssault 2: Lone Wolf

Жанр: экшен

Год издания: 2004

Разработчик: Day 1 Studios

Платформа: Xbox

В первой части протагонист, известный просто как Капитан, срывал планы блейкитов и к финалу захватывал загадочную библиотеку данных, за которой те охотились. Но в сиквеле фанатики вернулись, уничтожили личного меха главного героя и вновь попытались забрать данные себе. Гибель боевого робота обернулась не только поводом для мести, но ещё и способом ввести в MechAssault 2 уникальную механику. Капитан заменил верного робота уникальной силовой бронёй, позволявшей быстро захватывать любую машину. Используя её, игрок во второй части мог менять мехов прямо в процессе сражения, а также захватывать другие виды боевой техники вроде танков.

«Слово Блейка» возникло не на ровном месте. В 2000 году студию FASA купила другая компания — WizKids. Именно в её составе Вайсман и попытался обновить вселенную, придумал блейкитов и последовавший за их восстанием Тёмный Век. Хотя настольные игры, где эти идеи вводились, получили признание критиков, в долгосрочной перспективе изменения оттолкнули от вселенной основную массу фанатов. Вайсмана отстранили от работы, а в 2007-м лицензию на BattleTech у WizKids (точнее, у владевшей ими к тому моменту компании Topps) купили Catalyst Game Labs. Они отменили изменения, связанные со «Словом Блейка», и в целом приостановили разработку настольных игр по франшизе. А вместе с этим приостановилось и появление цифровых адаптаций. Следующая видеоигра в мире BattleTech выйдет спустя почти 10 лет.

MechWarrior Online (2013)

MechWarrior Online

Жанр: экшен

Год издания: 2013

Разработчик: Piranha Games

Платформа: ПК

Возвращение интереса к BattleTech началось с выхода в 2013 году на мобильных платформах стратегии MechWarrior: Tactical Command. Фактически это был ремейк BattleTech: The Crescent Hawk’s Revenge, сделанный с заимствованием элементов из MechCommander. Но игра оказалась успешной и подготовила аудиторию к настоящему возвращению серии MechWarrior — MechWarrior Online.

Многопользовательская версия старой серии, в сущности, полностью описывается своим названием. Разработчики постарались сохранить старую боевую систему, заменив ботов реальными игроками. В новой игре не было никакого сюжета: каждый игрок просто выбирал, хочет ли он биться за Дома или Кланы, и присоединялся к их вечной войне. Зато традиционная для MechWarrior схема — детализированные сражения, прокачка и новые сражения — прекрасно адаптировалась к MMO-формату.

Первое время в игре пытались поддерживать глобальную историю, но на это просто не хватило ресурсов. Изменения в соответствии с событиями оригинальной вселенной потребовали слишком больших усилий, и от такой подачи сюжета отказались. Зато разработчики преодолели искушение упростить игру и честно воспроизвели многие тонкости управления мехом из предыдущих частей. И хотя MechWarrior Online оценена наименее высоко из всей серии, у нее все равно немало фанатов.

Но главное — MechWarrior Online пробудила интерес к франшизе. Для множества игроков по всему миру, в том числе и в России, именно с этой игры началось знакомство с BattleTech. Зачастую люди даже не понимают, что вся вселенная называется не MechWarrior и что она начиналась со стратегии, на основании которой затем сделали симулятор пилота, а не наоборот. В этом смысле MechWarrior Online проложила дорогу всем играм по BattleTech, последовавшим за ней, а возможно, вообще всем проектам, посвящённым этому миру.

BattleTech (2018)

BattleTech

Жанр: пошаговая стратегия

Год издания: 2018

Разработчик: Harebrained Schemes

Платформа: ПК

В 2018 году Вайсман и BattleTech снова встретились, но уже в новом качестве. Основатель FASA создал собственную студию видеоигр — Harebrained Schemes. После пары проектов для мобильных платформ он решил выпускать продукты по собственным же настольным проектам. Сначала вышла трилогия Shadowrun (Shadowrun Returns, Shadowrun Berlin и Shadowrun Hong Kong). А затем — перезагрузка вселенной BattleTech в виде стратегии.

Новая игра сделана под эгидой возвращения к корням. Сюжет происходит до вторжения кланов, и полностью следует канонам, установленным ещё приключениями Грейсона или Янгблада. Главный герой, мехвоин небольшого государства — Ауриганской Коалиции, — оказывается изгнан в ходе переворота. Он становится наёмником, в процессе работы находит наследницу этого государства, Камеу Арано, и помогает ей вернуть престол.

Игровой процесс также напоминал о первой части Crescent Hawk: пошаговые бои, свободное освоение космоса и получение заданий, наём и прокачка пилотов, обретение и совершенствование новых роботов. Боевая система тщательно воспроизвела множество тонкостей оригинальной стратегии, благо отказ от реального времени давал каждому игроку возможность вникнуть в детали. А самое главное, новая игра стала настоящей энциклопедией BattleTech. Она подробно рассказывает об эпохе до вторжения кланов, затрагивая не только основные Великие Дома, но и крупнейшие второстепенные государства вроде Таурианского Конкордата. И хотя отзывы на игру были смешаные, она, несомненно, хорошо подходит для того, чтобы начать знакомство со вселенной, соединяющей рыцарское мировоззрение с технологиями будущего.

* * *

История игр по BattleTech и особенно MechWarrior — доказательство того, что адаптации не просто переносят оригинал в новый формат. Это всегда нечто новое и зачастую совсем не похожее на первоисточник. В этом смысле погоня за «тем самым», настоящим, опытом неизменно обречена на провал. Но, с другой стороны, она всё ещё может вдохновить разработчиков на то, чтобы сделать что-то интересное, выходящее за рамки устоявшихся канонов.