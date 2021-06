Лучшие игры по «Властелину колец»

Выход в кинопрокат переиздания трилогии Питера Джексона «Властелин колец» по книгам Джона Р. Р. Толкина ударил по ностальгическим чувствам не менее эффектно и эффективно, чем рохирримы Эомера по легионам урук-хаев при Хельмовой Пади. Сказочный дух Средиземья вновь овладел сердцами фанатов, и он срочно требует выхода! На выручку в такой ситуации приходят более интерактивные виды развлечений. Кто же откажется лично порубить пару батальонов урук-хаев Нарсилем или повести за собой целую армию во имя спасения Средиземья? Или… ради установления вечной власти Саурона!

The Lord of the Rings: Return of the King

Наверное, именно игроизация «Возвращения короля» 2003 года до сих пор способна подарить наиболее близкий по атмосфере трилогии Джексона опыт. Разумеется, если устаревшая графика не фрустрирует вас, словно лесозаготовка — энта. Помимо знакомых декораций и музыки, здесь есть также персонажи с внешностью и голосами оригинальных актёров. Между миссиями, вдобавок к небольшим заставкам на движке, вам регулярно показывают фрагменты из кинотрилогии. Как уж тут не проникнуться!

Игровой процесс представляет собой недурной, хоть и простоватый слэшер. Да, присутствует набор комбо-ударов и прокачка персонажей, но на низком и среднем уровнях сложности эти элементы выполняют чисто декоративную функцию. Изучайте что хотите и просто наслаждайтесь тем, как лихо Гимли под вашим контролем расшвыривает орков новым приёмом или как Гэндальф открывает в себе талант отбрасывать толпу вражеских гоблинов магической волной.

После первой же миссии местная кампания разделяется на «три пути»: волшебника, короля и хоббитов. В каждой из этих веток заданий мы играем за определенных персонажей. Когда вся кампания будет пройдена, можно будет переиграть её, но на новых условиях: разблокируются трое секретных героев, а на миссиях не будет ограничений на то, кем их проходить. Мечтали надавать Голлуму затрещин в роли Леголаса или зачистить Кирит Унгол Арагорном? Ваше время настало!

Есть в игре и другие спрятанные ценности: скрытые уровни-арены (чтобы пройти их, нужно сдержать натиск определенного количества вражеских волн), целая гора бонусных материалов, вроде интервью с актерами киносаги, или, скажем, Король-чародей, внешний вид которого основан на раннем дизайне персонажа из экранизации «Возвращения короля». Игра и фильм разрабатывались параллельно, так что небольшие неточности и условности есть, но они вовсе не раздражают — находить их даже любопытно.

The Lord of the Rings: Battle for Middle-earth

Вышедшая в 2004 году «Битва за Средиземье» стала первой большой стратегией по мотивам «Властелина колец». Судьба Средиземья решалась на множестве полей сражений, где сталкивались в бою всадники Рохана, рыцари Гондора, урук-хаи Изенгарда и орды орков Мордора.

Игре досталось наследство в виде движка от Command and Conquer: Generals. Он позволял устраивать довольно масштабные баталии, хотя некоторые игроки жаловались, что они всё-таки несколько не дотягивают до киношного размаха. Эти же критики, по-видимому, пошли клепать моды по миру Средиземья на Total War.

Battle for Middle-earth старалась поменьше нагружать игрока экономическими заботами и дать ему побольше сражений. Система создания базы подразумевала застройку ограниченного числа специальных «платформ», строительство происходило автоматически, а такого юнита, как «рабочий», в первой части не было вовсе. В битвах важную роль играли не только ваши войска, но и нанятые герои, из-за чего наблюдался явный крен в балансе в сторону светлых сил: у тех был целый парад разнообразных ярких личностей с уникальными способностями, а вот у тёмных рас выбор заступников был весьма скудным.

Были в «Битве за Средиземье» ещё и некие «магические силы», которые приобретались за накапливаемые в процессе геймплея очки и различались у разных сторон. Силы эти позволяли вам, скажем, исцелить поредевшие отряды, затянуть поле боя черными тучами (что ударит по боевым возможностям вражеской армии), разведать карту пылающим оком Саурона или пригласить на огонёк самого Балрога. Тот будет не прочь прогуляться из душной Мории наружу и собрать богатый урожай из жизней ваших противников!

Кампании первой части основывались на сюжете всей кинотрилогии. В светлой кампании мы играли сначала на стороне Рохана, а затем за Гондор и, в целом, воспроизводили события фильмов. А вот на темной стороне мы действовали «с точностью до наоборот»: разрушали Хельмову Падь, отбирали кольцо у Фродо в Кирит Унголе, приходили под Минас Тирит с мумаками и назгулами.

Первая Battle for Middle-earth была встречена тепло как критиками, так и игроками, а поскольку и RTS, и вселенная «Властелина колец» в начале-середине нулевых были на пике, EA ковала железо (пополам с прибылью) что есть мочи. В 2006 году вышла вторая «Битва за Средиземье», которая расширила границы оригинальной игры. Сохраняя стилистику Джексона, разработчики старались вписать в нее истории тех народов Средиземья, что не столь активно участвовали в Войне Кольца (вернее, их участие в картинах Джексона отражено не было).

Игровых рас теперь было шесть: люди (Рохан и Гондор слили в одну фракцию), эльфы, гномы, Изенгард, Мордор и гоблины. Злым расам добавили чуть больше героев, всем сторонам конфликта серьезно расширили арсенал «магических чудес», а строительство на специальных платформах кануло в лету, уступив место стандартной RTS-застройке, но с некоторыми особенностями.

Во всех частях «Битвы за Средиземье» был всего лишь один-единственный абстрактный «ресурс», который добывался в производственных зданиях. В сиквеле появилась необходимость удачно подбирать место для строительства таких зданий. Чтобы их работа была максимально эффективной, поблизости не должно было быть других строений, а это заставляло вас (при условии, что вам нужна мощная экономика) серьезно расширять границы своей базы и даже застраивать дикие уголки карты для поддержания своей военной машины.

Во второй Battle for Middle-earth появился режим «Битвы за Кольцо», соединявший RTS с примитивной глобальной стратегией, завязанной на покорении всего Средиземья, разбитого на провинции. Чуть больше интереса этому режиму добавляла возможность использовать в нем своего собственного героя: игра обзавелась отдельным редактором, в котором можно было создать уникального персонажа. Позволялось сделать даже героя-тролля! Кастомизация была вполне приличной, а потому герои из редактора были частыми гостями сетевых баталий, в которых разные игроки выясняли, кто же снарядил более крутого богатыря.

Сюжетные же кампании концентрировались на конфликтах Войны Кольца в северной части Средиземья, а основную роль в них играли новые расы. Кампании эти хоть и были занятными, но оказались чересчур уж короткими — каждую из них можно было без труда осилить за два вечера.

Исправить скоротечность сюжета сиквела вознамерился вышедший в том же году аддон под названием The Lord of the Rings: Battle for Middle-earth II: The Rise of the Witch-king. Это дополнение поражало не только труднопроизносимым названием, но также и новой интересной расой: северным королевством зла Ангмар. Сюжетно это был приквел, история крутилась вокруг злоключений Короля-чародея, вскоре после поражения Саурона от руки Исильдура. Предводитель назгулов без дела не сидел и вел подрывную деятельность в северных краях, стремясь развалить нуменорские королевства и отомстить за обидное поражение своего хозяина, а игрокам предлагалось ему посодействовать.

Помимо весьма интересной кампании, дополнение вносило необходимые правки баланса и в целом «дошлифовывало» механики второй «Битвы за Средиземье».

Серия Battle for Middle-earth имеет довольно активное мод-комьюнити, фанаты про игру не забывают, несмотря на то, что за прошедшие годы ее визуальная прелесть поблекла. Пожалуй, из всех игр этого списка, именно Battle for Middle-earth больше прочих заслуживает полноценного ремейка, а то и продолжения…

Middle-earth: Shadow of Mordor и Middle-earth: Shadow of War

Приключения следопыта Талиона в дилогии Middle-earth можно было бы без задней мысли записывать в когорту насквозь второстепенных экшенов в открытом мире с приличной визуальной составляющей и откровенно наплевательским отношением ко всем канонам Толкина, если бы не одно «но».

Ребята из Monolith создали потрясающую систему взаимодействия с миром под названием Nemesis. Shadow of Mordor и Shadow of War заставляют главного героя знакомиться с орочьим социумом и влиять на него. Зеленокожие слуги Саурона имеют систему рангов, особые черты характера, сильные и слабые стороны. Побеждая орочьих офицеров в бою, Талион может не только убивать их, но также понижать ранг или и вовсе вербовать уруков на свою сторону.

Убитые орки порой пришивают себе отрубленные части тела и с диким гарканьем вылетают на вашего героя из засады в тот самый момент, когда он меньше всего её ожидает. Если кому-то из орков посчастливится убить Талиона в бою, то он немедленно получит повышение и новый статус (в силу сюжетных перипетий сам Талион в играх является бессмертным, так что на него смерть никакого отрицательного воздействия не оказывает).

Nemesis представляет собой крайне интересную систему, меняющую саму структуру отношений игрока с типичными ботами-статистами. Тем обиднее, что совсем недавно Warner Bros. её запатентовали: теперь вероятность того, что другие разработчики в своих проектах захотят экспериментировать с подобными механиками, стала значительно ниже.

Возвращаясь к «теневой» серии Middle-earth, мы бы порекомендовали сразу садиться играть в Shadow of War: геймплейная формула в сиквеле была отшлифована, а фанфик у сценаристов из Monolith получился не настолько увлекательным, чтобы следить за ним с самого начала.

LEGO: The Lord of the Rings и LEGO: The Hobbit

«Кто играл в одну LEGO-игру, тот играл во все LEGO-игры» — это правило остается незыблемым и в случае c LEGO-изациями «Властелина колец» и «Хоббита». Простые, но крайне аддиктивные аркады, своевременно разбавляющие геймплей платформингом, несложными загадками и потешными битвами. Такое развлечение удивительно хорошо заходит как взрослым, так и детям.

Отдельное удовольствие от LEGO-изаций популярных произведений заключается в стёбе над известными сценами и здравой долей юмора (такого же простенького и беззлобного, как и геймплейная формула). Кровожадный капитан урук-хаев Лурц бережёт свои стрелы и вместо них стреляет в несчастного Боромира бананом или курицей. На словах такие сценки звучат не слишком-то увлекательно, но наблюдать за тем, как их разыгрывают LEGO-человечки (и разыгрывают искреннее многих «живых» игровых персонажей!) — одно удовольствие.

Крупнейшим поводом для недовольства LEGO-приключениями по Средиземью можно считать незаконченность LEGO: The Hobbit. Она затрагивает лишь события фильмов «Нежданное путешествие» и «Пустошь Смауга», а вот обещанное дополнение с Битвой пяти армий так и не вышло. Что им там, пластмассы на пять армий не хватило?..

The Hobbit

Но если ознакомиться с историей Бильбо Бэггинса в игровом формате, от самого начала его длинного пути в Шире и до последней битвы у Эребора вам всё же очень хочется, стоит обратить внимание на The Hobbit 2003 года.

Это приятный приключенческий платформер с симпатичной визуальной составляющей и чарующе-сказочной атмосферой Средиземья, начисто лишенной мрачных оттенков из экранизаций Джексона. The Hobbit достаточно чётко следует литературному первоисточнику, не пытаясь ввернуть в сценарий с бухты-барахты романтическую линию между гномьим аристократом и эльфийской стражницей.

В игре также присутствуют стелс-элементы (недаром же Бильбо взяли в компанию в качестве «взломщика»!). Правда, спектр задач юного Бэггинса несколько более нестандартный, чем у типичного вора-медвежатника (даже если мы берем вора-медвежатника из фэнтези-мира): то мимо троллей крадись, то гномов из эльфийского плена освобождай, а то и вовсе лезь в сокровищницу огнедышащего Смауга в надежде на то, что «прелесть» не подведёт. Функция Кольца Власти в The Hobbit строго утилитарная: даровать не слишком стойкому в бою хоббиту временную невидимость.Поскольку назгулов, призванных контролировать несанкционированное использование Единого Кольца в игру не завезли, «Прелесть», видимо, сама по себе соскальзывает с пальца, так что разгуливать незримым на постоянной основе мистеру Бэггинсу не дадут.

The Hobbit — это одна из тех игр по миру Средиземья, что не получила широкой популярности. Обидно, ведь итоговый продукт у ребят из Inevitable Entertainment и Sierra получился неплохим. Ещё обиднее то, что состарился «Хоббит» неважно: визуал напоминает залитый мылом пластилиновый мультфильм. Впрочем, если вас это не смущает, то попробовать приобщиться к данной игре определённо стоит.

