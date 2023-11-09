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    Игры | Настольные игры
    #анонс #во что поиграть #дайджест

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023

    9 ноября 2023
    Юлия Харина
    09.11.2023
    17
    9 минут на чтение
    #анонс #во что поиграть #дайджест
    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 12

    День народного единства уже миновал, но это не повод не отметить дружбу народов за партией в настольную игру! В этом месяце ваша коллекция может пополниться играми об экзотическом народе майя или творчестве великого австрийца Вольфганга Амадея Моцарта. А ещё есть оригинальный экшен в реальном времени о контакте с инопланетной цивилизацией (правда, он совсем не про дружбу) и «Билет на поезд» в антураже Дикого Запада.

    Проект «Элита»

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 22Коротко: шутер с инопланетянами в реальном времени

    Количество игроков: 16

    Время игры: 60 минут

    Издатель: Choo Choo Games

    Рейтинг BGG: 8.0

    О чём? Игроки — члены элитного боевого отряда, чья задача — остановить вторжение ужасных пришельцев. Для этого придётся чётко планировать совместные действия, много стрелять и как можно быстрее кидать кубы!

    Геймплей. Главная фишка «Проекта „Элита“» — ходы игроков в реальном времени. Команда обсуждает планы, затем запускают двухминутный таймер — и за это время каждому надо сделать максимум полезных действий! Передвижение, перезарядка, стрельба, применение способностей — почти для всего требуется бросать кубы! Причём перекидывать их, пока не кончилось время, можно сколько угодно.

    Правда, каждый выпавший символ пришельца активирует вражину, которая тоже умеет бегать и драться. Если хоть одна конечность пришельца коснётся базы людей — бойцы «Элиты» проиграют. Невероятный азарт, неистовое кубикометание и партии, укладывающиеся в час, уже помогли этому настольному боевику заслужить высокий рейтинг и любовь игроков за рубежом.

    Юкатан

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 31Коротко: сражения воинов майя и их богов

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 60–90 минут

    Издатель: «Низа Гамс»

    Рейтинг BGG: 6.7

    О чём? Автор эпичной настольной стратегии о войнах в антураже Древнего Египта «Кемет» Гийом Монтьяж перешёл на ещё более экзотические цивилизации. «Юкатан» создан по тем же лекалам — за человеческими конфликтами тут тоже стоят великие боги, а в бой можно отправить мифических монстров. Выглядит это впечатляюще — множество детальных миниатюр и возвышающаяся посреди поля ступенчатая пирамида создают нужный антураж.

    Геймплей. Цель игроков — сражаться с племенами соперников и захватывать как можно больше пленников, чтобы торжественно приносить их в жертву богам. В основе этого процесса — механика контроля территорий и получения победных очков за жертвоприношения. В ходе партии можно улучшать способности своего племени, существ и сооружения, для чего нужны ресурсы — нефрит и кукуруза. Бои ведутся с помощью специальных карт, а проигрыш в битве иногда может быть выгоднее победы.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 32

    Ticket to Ride. Наследие: Легенды Запада

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 41Коротко: старый добрый «Билет на поезд» с механикой наследия

    Количество игроков: 2–5

    Время игры: 20–90 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 8.6

    О чём? Всем известная игра о прокладке железных дорог переносится на Дикий Запад, во времена, когда первопроходцы устремились на новые земли на поиски золота и мест для лучшей жизни. Чтобы им было удобнее добираться до новых городов, необходимо пустить к фронтиру поезда. Тот, кто застолбит лучшие маршруты первым, сможет прославить и возвысить свою компанию. Правда, на этом пути вас ждёт множество сложностей!

    Геймплей. В привычный геймплей, состоящий из набора карт с разноцветными вагончиками и их сброса для прокладки маршрутов на поле, авторы добавили механику наследия. Это значит, что в ходе 12 партий игрокам предстоит вскрывать коробочки с секретным содержимым, в которых могут скрываться новые компоненты, правила и условия победы. Проверенный временем геймплей станет ещё более увлекательным (правда, и цену за это придётся заплатить немалую).

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 42

    Лакримоза

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 35Коротко: стратегия о великом композиторе

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 90–120 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 7.8

    О чём? Жизнь и творчество великих музыкантов — редкая тема в настольных играх. «Лакримоза» посвящена тому, как создавал своё последнее произведение Вольфганг Амадей Моцарт. Игроки берут на себя роли меценатов, которые поддерживали австрийского композитора на протяжении жизни, и пытаются деньгами поспособствовать завершению «Реквиема» после кончины композитора.

    Геймплей. В основе игрового процесса — оригинальная механика использования набранных карт: каждая из них разделена пополам, и, подложив карту сверху или снизу личного планшета, можно добиться разного сочетания эффектов. С их помощью можно отправить маэстро в путешествие по Европе, помочь ему создать новый музыкальный шедевр или поработать над записью его биографии. Все компоненты оформлены очень тематично и погружают в музыкальный мир эпохи барокко с головой. Обязательно включите во время партии подходящий саундтрек!

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 34

     

    Сумерки империи. Летопись галактики

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 39Коротко: легендарные «Сумерки империи» в жанре «кинь-и-напиши»

    Количество игроков: 1–8

    Время игры: 90–120 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 7.6

    О чём? Культовая космическая 4х-стратегия «Сумерки империи» получила новое неожиданное воплощение: в популярном ныне жанре «кинь-и-напиши». Лазакская империя уничтожена, по всем галактикам вспыхивают восстания. Вам необходимо вновь привести вашу расу к величию!

    Геймплей. Несмотря на, казалось бы, ограниченные возможности жанра (кинуть кубик, отметить результат в специальном блокноте, повторить много раз), «Сумерки империи» не изменяют главным принципам. В этой версии также можно развивать технологии, строить космический флот, вступать в сражения и голосовать за новые политические решения. Только разыгрываются все события с помощью колоды карт (она заменяет броски кубиков), а прогресс отмечается на специальных планшетах — стратегическом, военном, производственном и дипломатическом. О размахе говорит даже заявленное время партии: ни один другой «roll-and-wright» не длится целых два часа!

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 40

    Кто накормит Кракена?

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 13Коротко: морская «Мафия»

    Количество игроков: 5–11

    Время игры: 30–60 минут

    Издатель: «Низа Гамс»

    Рейтинг BGG: 7.9

    О чём? Игроки оказываются на борту корабля, бороздящего моря в 1695 году. Только вот беда: команда ваша совсем не дружная. Она состоит из представителей трёх разных фракций: честные моряки пытаются привести корабль к порту на Лазурном берегу, лихие пираты — загнать его в логово разбойников в Кровавой бухте, а зловещие культисты — скормить всех ужасному морскому чудовищу.

    Геймплей. «Кто накормит Кракена» — одна из немногих настольных игр на социальную дедукцию, не ограничивающаяся колодой карт и чуть усложнёнными правилами «Мафии». Наоборот, компоненты очень богаты: большое поле с фигуркой корабля, коробочка в виде судового журнала, деревянные мушкеты, шикарно оформленные карты персонажей. После получения карт ролей каждый ход некоторые игроки получают право управлять кораблём, затем отдыхают и передают штурвал другим членам команды. А ещё можно устраивать бунт для смены капитана, блефовать и обращать товарищей в свой культ!

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 12

    Бамбук

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 37Коротко: стратегия о семействе сборщиков бамбука

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 90–110 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 7.4

    О чём? Действие этой игры происходит в том же мире, что и у прошлогоднего стратегического хита «Битоку», — ярком и наполненном духами из азиатской мифологии. Ваша семья уже несколько поколений посвящает себя сбору полезного бамбука, и правильное распределение сил, ресурсов и финансов поможет привнести в жизнь гармонию и счастье.

    Геймплей. На протяжении игрового года игрокам предстоит собирать ароматические палочки и дары леса, делать подношения духам в храмах и кормить членов семейства. В разные сезоны требуются разные ресурсы: например, холодной зимой подготовьте заранее запасы еды и чая! Победителем станет тот, кто за год смог заработать больше очков счастья для подопечных.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 38

    Мой остров

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 16Коротко: «Мой город» 2.0

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 30 минут

    Издатель: «Звезда»

    Рейтинг BGG: 7.8

    О чём? В 2020 году знаменитый гейм-дизайнер Райнер Книция выпустил стратегию с механикой наследия «Мой город» — в ней игроки на протяжении кампании создавали города из тайлов в форме фигурок тетриса, постоянно получая новые условия: нужно было то добавить к зданиям церкви, то наклеить на планшет лесопилки. Игра получила признание и любовь игроков по всему миру (в том числе и в России), так что несколько лет спустя Книция создал идейное продолжение — совершенно самостоятельную игру «Мой остров».

    Геймплей. Суть осталась прежней — каждую партию игроки заново создают собственные кусочки суши, время от времени вскрывая конверты и получая новые условия и игровые компоненты. Но игровой процесс не повторён точь-в-точь: остров создаётся из шестиугольных гексов, которые надо располагать так, чтобы одной стороной они касались гекса с таким же символом.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 17

    Почти невиновны

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 27Коротко: разговоры о преступлениях

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 30–45 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 7.6

    О чём? Очень необычная социальная игра, где игроки становятся членами одной команды авантюристов, которую власти подозревают в целом ряде ужасных преступлений. Необходимо оправдаться! Изюминка в том, что вы не знаете обстоятельств происшествия, в котором обвиняют именно вас, — их знает напарник справа. Совместными усилиями каждый должен собрать правильную картину случившегося — только тогда всем поверят и вас отпустят на свободу.

    Геймплей. «Почти невиновны» — разговорная игра. Вы получаете комплект карт обстоятельств дела игрока слева, но не можете показывать их или называть напрямую — лишь отвечать на заранее прописанные в правилах вопросы. Можно вести записи во время игры, но главное — правильно перечислить в конце все улики, касающиеся вашего преступления. За каждый неправильный ответ будет сбрасываться жетон невиновности, и если они закончатся — проиграет вся команда!

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 36

    Exit-квест. Исчезновение Шерлока Холмса

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 29Коротко: новая часть знаменитой серии настольных квестов

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 60–120 минут

    Издатель: «Звезда»

    Рейтинг BGG:

    О чём? В «Таймс» выходит разоблачительная статья о якобы незаконной деятельности Шерлока Холмса, а её автора на следующее утро обнаруживают мёртвым! Это сразу роняет репутацию великого сыщика в глазах общественности. Вам нужно решить множество загадок, чтобы найти того, кто за всем этим стоит.

    Геймплей. Регулярно выходящие коробочки квестов Exit — самые известные и популярные настольные вариации «эскейп-румов». В них вам предстоит разгадывать загадки, шифры, подбирать комбинации и искать подсказки на иллюстрациях, чтобы подбираться ближе и ближе к «выходу из комнаты» — решению всего дела. Часть, посвящённая Шерлоку Холмсу, не стала исключением, а оформление в стиле викторианского Лондона придаёт истории особый шарм.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 30

    ПРЕДЗАКАЗЫ

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 25Frostpunk: The Board Game

    Коротко: настольная версия видеоигры о замерзающем городе

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 120–150 минут

    Издатель: «Фабрика Игр»

    Рейтинг BGG: 8.3

    О чём? Как и предыдущий компьютерный хит от 11 bit studios «Это моя война», стратегия о замерзающем городе также получила настольное воплощение. В нашей стране локализацию ждали ещё год назад, однако из-за событий 2022 года польское издательство отложило этот вопрос. К счастью, мы дождались — уже сейчас вы можете стать участником предзаказа, чтобы в следующем году попытаться спасти жителей, возможно, последнего на Земле города.

    Геймплей. Оформлен настольный «Фростпанк» с размахом — в центре стола высится отопительная башня (и не просто для красоты — в неё предстоит закидывать кубики угля), поле составляется из крупных гексов, а многочисленные жетоны, карты и деревянные фигурки раскладываются по семи планшетам. Игра кооперативная: игрокам нужно совместно обсуждать действия и принимать решения, от которых зависит отношение жителей к властям предержащим. В ходе партии предстоит расширять город, строить новые здания, развивать технологии и бороться с болезнями.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 26

    Войны Чёрной Розы. Возрождение

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 4Коротко: «Войны Чёрной Розы. Сезон 2»

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 90 минут

    Издатель: Hobby World

    Рейтинг BGG: 8.6

    О чём? Продолжение настольного хита о сражениях могущественных магов за звание Верховного Магистра. «Возрождение» — не дополнение, а самостоятельная игра, которая может раскладываться отдельно, а может быть совмещена с базой. Действие разворачивается через 25 лет после событий первой игры — нас ждут новые герои и новые школы магии.

    Геймплей. Основа игрового процесса осталась той же — маги вступают в битву с разных концов поля, составленного из комнат с уникальными свойствами, каждый ход набирают карты заклинаний и обучаются новым мощным приёмам. Победа над соперниками и выполнение заданий Чёрной Розы приносит победные очки, которые и определят в конце партии Великого Магистра. «Возрождение» предлагает четверых новых бойцов и шесть школ магии: техномантию, агонию, шаманизм, кошмар, ворожбу и алхимию. Но на предзаказе можно сразу же заказать и дополнения, которые помогут еще больше разнообразить геймплей.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 5

    Dead Reckoning

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 8Коротко: пиратская колодостроительная песочница

    Количество игроков: 2–4

    Время игры: 90–120 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG: 8.2

    О чём? Песочница в пиратском сеттинге: у игроков есть корабль, на котором они путешествуют по островам, открывая новые земли, и команда, которая помогает грабить торговые суда и копить сокровища. Закончится игра в момент, когда кто-то выполнит четыре условия из девяти возможных — именно этот игрок и станет победителем.

    Геймплей. Одна из главных фишек этой игры — придуманная автором Джоном Д. Клером система card crafting («создание карт»): когда вы прокачиваете корабль или команду, вы не добавляете в личную колоду новую карту, а меняете части имеющихся у вас с самого начала карт с помощью добавления новых свойств в прозрачных протекторах. Количество возможных сочетаний просто огромное: у игроков есть широчайший простор для тактики. Благодаря получившейся колоде ваши пиратские команды сражаются, исследуют, торгуют и управляют своими ресурсами. А ещё игра шикарно оформлена: в ней сочный арт и картонный макет корабля для броска кубиков.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 9

    Эйла и далёкий свет

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 43Коротко: сюжетная соло-игра о приключениях кролика

    Количество игроков: 1

    Время игры: 30–45 минут

    Издатель: GaGa Games

    Рейтинг BGG: 8.1

    О чём? Уникальная игра, разработанная для одного игрока (хотя, конечно, никто не запрещает разделить с кем-то прохождение и совместно обсуждать все действия), рассказывает историю крольчихи Эйлы, которая увидела таинственный свет на вершине горы и решила выяснить его причину. Сюжет здесь стоит во главе угла — обзорщики, конечно же, стараются обойтись без спойлеров, однако все отмечают его пронзительность и выбивающую почву из-под ног концовку, которая дарит совершенно неповторимые эмоции.

    Геймплей. Игровой процесс построен на вытягивании карт из колоды событий, которые с помощью картинки и нескольких строчек текста описывают ситуацию, случившуюся с Эйлой. Ваше решение определит, попадёт ли эта карта в стопку прошлого, карты из которой в игру уже не вернутся, или в стопку будущего — она будет замешана в конце дня и станет колодой нового дня после фазы ночи. В ходе партии героиня будет собирать ресурсы, находить или покупать предметы, сражаться с врагами и постоянно встречаться с последствиями своих решений.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 33

    Земля

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 10Коротко: создание экологичного карточного движка

    Количество игроков: 1–5

    Время игры: 30–90 минут

    Издатель: «Лавка Игр»

    Рейтинг BGG: 7.8

    О чём? О нашей прекрасной планете и прекрасных представителях всех форм жизни, обитающих на ней. Игроки создают свой кусочек биома, где пытаются гармонично уравновесить все уровни экосистемы, начиная от почвы и заканчивая верхушками самых высоких деревьев.

    Геймплей. «Земля» — игра на построение карточного движка, которую сравнивают с «Крыльями» или «Покорением Марса». Каждый ход активный игрок выбирает действие, которое будут выполнять все игроки: «посадка» позволит выложить карты на поле и взять новые, «удобрение» добавит жетоны почвы, «полив» позволит дать побеги растениям, а «выращивание» — разместить новые ростки. Кроме того, эти четыре действия запускают свойства определённого цвета на уже выложенных картах — а значит, при умелом планировании вы сможете совершать целые цепочки выгодных действий, зарабатывая всё больше победных очков.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 11

    Побег из Вистара

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 18Коротко: стратегия о побеге лабораторных крыс

    Количество игроков: 1–4

    Время игры: 90 минут

    Издатель: Crowd Games

    Рейтинг BGG: 7.6

    О чём? Знали ли вы, что белые генетически однородные крысы, прекрасно подходящие для любых экспериментов учёных, были выведены только в ХХ веке в институте Вистар? А кто-нибудь думал, каково было этим грызунам? В «Побеге из Вистара» игроки оказываются в шкуре умнейших крыс, которые пытаются вывести сородичей на волю, подальше от людей с их экспериментами!

    Геймплей. Главная механика здесь — выбор действий на вращающемся каждый раунд ронделе плюс размещение рабочих. Некоторые секторы предназначены для крыс-предводителей, которые определяют основную стратегию на раунд, другие — для обычных мохнатых последователей (от их числа зависит эффект действия лидера). А ещё в игре есть развитие личного планшета, создание карточного движка и милейшее мультяшное оформление.

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 19

    ДОПОЛНЕНИЯ

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 7Приключения Робина Гуда. Спасение брата Тука

    Четыре новые главы о приключениях Шервудских разбойников, рассказывающие историю спасения весёлого монаха из рук шерифа Ноттингема. Коробка содержит дополнительные части игрового поля.

    Остров сокровищ: Месть Джона Сильвера

    Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023 6Дополнение к оригинальной игре о поиске зарытого пиратского клада, которое включает в себя ещё два модуля. «Новые острова» позволят отправиться на охоту за заветным сундуком на двух новых картах, а «Уловки Джона Сильвера» помогут настроить уровень сложности.

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    Юлия Харина
    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.
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