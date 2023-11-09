Во что поиграть? Настольные игры ноября 2023

День народного единства уже миновал, но это не повод не отметить дружбу народов за партией в настольную игру! В этом месяце ваша коллекция может пополниться играми об экзотическом народе майя или творчестве великого австрийца Вольфганга Амадея Моцарта. А ещё есть оригинальный экшен в реальном времени о контакте с инопланетной цивилизацией (правда, он совсем не про дружбу) и «Билет на поезд» в антураже Дикого Запада.

Проект «Элита»

Коротко: шутер с инопланетянами в реальном времени

Количество игроков: 1–6

Время игры: 60 минут

Издатель: Choo Choo Games

Рейтинг BGG: 8.0

О чём? Игроки — члены элитного боевого отряда, чья задача — остановить вторжение ужасных пришельцев. Для этого придётся чётко планировать совместные действия, много стрелять и как можно быстрее кидать кубы!

Геймплей. Главная фишка «Проекта „Элита“» — ходы игроков в реальном времени. Команда обсуждает планы, затем запускают двухминутный таймер — и за это время каждому надо сделать максимум полезных действий! Передвижение, перезарядка, стрельба, применение способностей — почти для всего требуется бросать кубы! Причём перекидывать их, пока не кончилось время, можно сколько угодно.

Правда, каждый выпавший символ пришельца активирует вражину, которая тоже умеет бегать и драться. Если хоть одна конечность пришельца коснётся базы людей — бойцы «Элиты» проиграют. Невероятный азарт, неистовое кубикометание и партии, укладывающиеся в час, уже помогли этому настольному боевику заслужить высокий рейтинг и любовь игроков за рубежом.

Юкатан

Коротко: сражения воинов майя и их богов

Количество игроков: 2–4

Время игры: 60–90 минут

Издатель: «Низа Гамс»

Рейтинг BGG: 6.7

О чём? Автор эпичной настольной стратегии о войнах в антураже Древнего Египта «Кемет» Гийом Монтьяж перешёл на ещё более экзотические цивилизации. «Юкатан» создан по тем же лекалам — за человеческими конфликтами тут тоже стоят великие боги, а в бой можно отправить мифических монстров. Выглядит это впечатляюще — множество детальных миниатюр и возвышающаяся посреди поля ступенчатая пирамида создают нужный антураж.

Геймплей. Цель игроков — сражаться с племенами соперников и захватывать как можно больше пленников, чтобы торжественно приносить их в жертву богам. В основе этого процесса — механика контроля территорий и получения победных очков за жертвоприношения. В ходе партии можно улучшать способности своего племени, существ и сооружения, для чего нужны ресурсы — нефрит и кукуруза. Бои ведутся с помощью специальных карт, а проигрыш в битве иногда может быть выгоднее победы.

Ticket to Ride. Наследие: Легенды Запада

Коротко: старый добрый «Билет на поезд» с механикой наследия

Количество игроков: 2–5

Время игры: 20–90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.6

О чём? Всем известная игра о прокладке железных дорог переносится на Дикий Запад, во времена, когда первопроходцы устремились на новые земли на поиски золота и мест для лучшей жизни. Чтобы им было удобнее добираться до новых городов, необходимо пустить к фронтиру поезда. Тот, кто застолбит лучшие маршруты первым, сможет прославить и возвысить свою компанию. Правда, на этом пути вас ждёт множество сложностей!

Геймплей. В привычный геймплей, состоящий из набора карт с разноцветными вагончиками и их сброса для прокладки маршрутов на поле, авторы добавили механику наследия. Это значит, что в ходе 12 партий игрокам предстоит вскрывать коробочки с секретным содержимым, в которых могут скрываться новые компоненты, правила и условия победы. Проверенный временем геймплей станет ещё более увлекательным (правда, и цену за это придётся заплатить немалую).

Лакримоза

Коротко: стратегия о великом композиторе

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90–120 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.8

О чём? Жизнь и творчество великих музыкантов — редкая тема в настольных играх. «Лакримоза» посвящена тому, как создавал своё последнее произведение Вольфганг Амадей Моцарт. Игроки берут на себя роли меценатов, которые поддерживали австрийского композитора на протяжении жизни, и пытаются деньгами поспособствовать завершению «Реквиема» после кончины композитора.

Геймплей. В основе игрового процесса — оригинальная механика использования набранных карт: каждая из них разделена пополам, и, подложив карту сверху или снизу личного планшета, можно добиться разного сочетания эффектов. С их помощью можно отправить маэстро в путешествие по Европе, помочь ему создать новый музыкальный шедевр или поработать над записью его биографии. Все компоненты оформлены очень тематично и погружают в музыкальный мир эпохи барокко с головой. Обязательно включите во время партии подходящий саундтрек!

Сумерки империи. Летопись галактики

Коротко: легендарные «Сумерки империи» в жанре «кинь-и-напиши»

Количество игроков: 1–8

Время игры: 90–120 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? Культовая космическая 4х-стратегия «Сумерки империи» получила новое неожиданное воплощение: в популярном ныне жанре «кинь-и-напиши». Лазакская империя уничтожена, по всем галактикам вспыхивают восстания. Вам необходимо вновь привести вашу расу к величию!

Геймплей. Несмотря на, казалось бы, ограниченные возможности жанра (кинуть кубик, отметить результат в специальном блокноте, повторить много раз), «Сумерки империи» не изменяют главным принципам. В этой версии также можно развивать технологии, строить космический флот, вступать в сражения и голосовать за новые политические решения. Только разыгрываются все события с помощью колоды карт (она заменяет броски кубиков), а прогресс отмечается на специальных планшетах — стратегическом, военном, производственном и дипломатическом. О размахе говорит даже заявленное время партии: ни один другой «roll-and-wright» не длится целых два часа!

Кто накормит Кракена?

Коротко: морская «Мафия»

Количество игроков: 5–11

Время игры: 30–60 минут

Издатель: «Низа Гамс»

Рейтинг BGG: 7.9

О чём? Игроки оказываются на борту корабля, бороздящего моря в 1695 году. Только вот беда: команда ваша совсем не дружная. Она состоит из представителей трёх разных фракций: честные моряки пытаются привести корабль к порту на Лазурном берегу, лихие пираты — загнать его в логово разбойников в Кровавой бухте, а зловещие культисты — скормить всех ужасному морскому чудовищу.

Геймплей. «Кто накормит Кракена» — одна из немногих настольных игр на социальную дедукцию, не ограничивающаяся колодой карт и чуть усложнёнными правилами «Мафии». Наоборот, компоненты очень богаты: большое поле с фигуркой корабля, коробочка в виде судового журнала, деревянные мушкеты, шикарно оформленные карты персонажей. После получения карт ролей каждый ход некоторые игроки получают право управлять кораблём, затем отдыхают и передают штурвал другим членам команды. А ещё можно устраивать бунт для смены капитана, блефовать и обращать товарищей в свой культ!

Бамбук

Коротко: стратегия о семействе сборщиков бамбука

Количество игроков: 2–4

Время игры: 90–110 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.4

О чём? Действие этой игры происходит в том же мире, что и у прошлогоднего стратегического хита «Битоку», — ярком и наполненном духами из азиатской мифологии. Ваша семья уже несколько поколений посвящает себя сбору полезного бамбука, и правильное распределение сил, ресурсов и финансов поможет привнести в жизнь гармонию и счастье.

Геймплей. На протяжении игрового года игрокам предстоит собирать ароматические палочки и дары леса, делать подношения духам в храмах и кормить членов семейства. В разные сезоны требуются разные ресурсы: например, холодной зимой подготовьте заранее запасы еды и чая! Победителем станет тот, кто за год смог заработать больше очков счастья для подопечных.

Мой остров

Коротко: «Мой город» 2.0

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: 7.8

О чём? В 2020 году знаменитый гейм-дизайнер Райнер Книция выпустил стратегию с механикой наследия «Мой город» — в ней игроки на протяжении кампании создавали города из тайлов в форме фигурок тетриса, постоянно получая новые условия: нужно было то добавить к зданиям церкви, то наклеить на планшет лесопилки. Игра получила признание и любовь игроков по всему миру (в том числе и в России), так что несколько лет спустя Книция создал идейное продолжение — совершенно самостоятельную игру «Мой остров».

Геймплей. Суть осталась прежней — каждую партию игроки заново создают собственные кусочки суши, время от времени вскрывая конверты и получая новые условия и игровые компоненты. Но игровой процесс не повторён точь-в-точь: остров создаётся из шестиугольных гексов, которые надо располагать так, чтобы одной стороной они касались гекса с таким же символом.

Почти невиновны

Коротко: разговоры о преступлениях

Количество игроков: 2–4

Время игры: 30–45 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? Очень необычная социальная игра, где игроки становятся членами одной команды авантюристов, которую власти подозревают в целом ряде ужасных преступлений. Необходимо оправдаться! Изюминка в том, что вы не знаете обстоятельств происшествия, в котором обвиняют именно вас, — их знает напарник справа. Совместными усилиями каждый должен собрать правильную картину случившегося — только тогда всем поверят и вас отпустят на свободу.

Геймплей. «Почти невиновны» — разговорная игра. Вы получаете комплект карт обстоятельств дела игрока слева, но не можете показывать их или называть напрямую — лишь отвечать на заранее прописанные в правилах вопросы. Можно вести записи во время игры, но главное — правильно перечислить в конце все улики, касающиеся вашего преступления. За каждый неправильный ответ будет сбрасываться жетон невиновности, и если они закончатся — проиграет вся команда!

Exit-квест. Исчезновение Шерлока Холмса

Коротко: новая часть знаменитой серии настольных квестов

Количество игроков: 1–4

Время игры: 60–120 минут

Издатель: «Звезда»

Рейтинг BGG: —

О чём? В «Таймс» выходит разоблачительная статья о якобы незаконной деятельности Шерлока Холмса, а её автора на следующее утро обнаруживают мёртвым! Это сразу роняет репутацию великого сыщика в глазах общественности. Вам нужно решить множество загадок, чтобы найти того, кто за всем этим стоит.

Геймплей. Регулярно выходящие коробочки квестов Exit — самые известные и популярные настольные вариации «эскейп-румов». В них вам предстоит разгадывать загадки, шифры, подбирать комбинации и искать подсказки на иллюстрациях, чтобы подбираться ближе и ближе к «выходу из комнаты» — решению всего дела. Часть, посвящённая Шерлоку Холмсу, не стала исключением, а оформление в стиле викторианского Лондона придаёт истории особый шарм.

ПРЕДЗАКАЗЫ

Frostpunk: The Board Game Frostpunk: The Board Game

Коротко: настольная версия видеоигры о замерзающем городе

Количество игроков: 1–4

Время игры: 120–150 минут

Издатель: «Фабрика Игр»

Рейтинг BGG: 8.3

О чём? Как и предыдущий компьютерный хит от 11 bit studios «Это моя война», стратегия о замерзающем городе также получила настольное воплощение. В нашей стране локализацию ждали ещё год назад, однако из-за событий 2022 года польское издательство отложило этот вопрос. К счастью, мы дождались — уже сейчас вы можете стать участником предзаказа, чтобы в следующем году попытаться спасти жителей, возможно, последнего на Земле города.

Геймплей. Оформлен настольный «Фростпанк» с размахом — в центре стола высится отопительная башня (и не просто для красоты — в неё предстоит закидывать кубики угля), поле составляется из крупных гексов, а многочисленные жетоны, карты и деревянные фигурки раскладываются по семи планшетам. Игра кооперативная: игрокам нужно совместно обсуждать действия и принимать решения, от которых зависит отношение жителей к властям предержащим. В ходе партии предстоит расширять город, строить новые здания, развивать технологии и бороться с болезнями.

Войны Чёрной Розы. Возрождение

Коротко: «Войны Чёрной Розы. Сезон 2»

Количество игроков: 2–4

Время игры: 90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 8.6

О чём? Продолжение настольного хита о сражениях могущественных магов за звание Верховного Магистра. «Возрождение» — не дополнение, а самостоятельная игра, которая может раскладываться отдельно, а может быть совмещена с базой. Действие разворачивается через 25 лет после событий первой игры — нас ждут новые герои и новые школы магии.

Геймплей. Основа игрового процесса осталась той же — маги вступают в битву с разных концов поля, составленного из комнат с уникальными свойствами, каждый ход набирают карты заклинаний и обучаются новым мощным приёмам. Победа над соперниками и выполнение заданий Чёрной Розы приносит победные очки, которые и определят в конце партии Великого Магистра. «Возрождение» предлагает четверых новых бойцов и шесть школ магии: техномантию, агонию, шаманизм, кошмар, ворожбу и алхимию. Но на предзаказе можно сразу же заказать и дополнения, которые помогут еще больше разнообразить геймплей.

Dead Reckoning

Коротко: пиратская колодостроительная песочница

Количество игроков: 2–4

Время игры: 90–120 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 8.2

О чём? Песочница в пиратском сеттинге: у игроков есть корабль, на котором они путешествуют по островам, открывая новые земли, и команда, которая помогает грабить торговые суда и копить сокровища. Закончится игра в момент, когда кто-то выполнит четыре условия из девяти возможных — именно этот игрок и станет победителем.

Геймплей. Одна из главных фишек этой игры — придуманная автором Джоном Д. Клером система card crafting («создание карт»): когда вы прокачиваете корабль или команду, вы не добавляете в личную колоду новую карту, а меняете части имеющихся у вас с самого начала карт с помощью добавления новых свойств в прозрачных протекторах. Количество возможных сочетаний просто огромное: у игроков есть широчайший простор для тактики. Благодаря получившейся колоде ваши пиратские команды сражаются, исследуют, торгуют и управляют своими ресурсами. А ещё игра шикарно оформлена: в ней сочный арт и картонный макет корабля для броска кубиков.

Эйла и далёкий свет

Коротко: сюжетная соло-игра о приключениях кролика

Количество игроков: 1

Время игры: 30–45 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 8.1

О чём? Уникальная игра, разработанная для одного игрока (хотя, конечно, никто не запрещает разделить с кем-то прохождение и совместно обсуждать все действия), рассказывает историю крольчихи Эйлы, которая увидела таинственный свет на вершине горы и решила выяснить его причину. Сюжет здесь стоит во главе угла — обзорщики, конечно же, стараются обойтись без спойлеров, однако все отмечают его пронзительность и выбивающую почву из-под ног концовку, которая дарит совершенно неповторимые эмоции.

Геймплей. Игровой процесс построен на вытягивании карт из колоды событий, которые с помощью картинки и нескольких строчек текста описывают ситуацию, случившуюся с Эйлой. Ваше решение определит, попадёт ли эта карта в стопку прошлого, карты из которой в игру уже не вернутся, или в стопку будущего — она будет замешана в конце дня и станет колодой нового дня после фазы ночи. В ходе партии героиня будет собирать ресурсы, находить или покупать предметы, сражаться с врагами и постоянно встречаться с последствиями своих решений.

Земля

Коротко: создание экологичного карточного движка

Количество игроков: 1–5

Время игры: 30–90 минут

Издатель: «Лавка Игр»

Рейтинг BGG: 7.8

О чём? О нашей прекрасной планете и прекрасных представителях всех форм жизни, обитающих на ней. Игроки создают свой кусочек биома, где пытаются гармонично уравновесить все уровни экосистемы, начиная от почвы и заканчивая верхушками самых высоких деревьев.

Геймплей. «Земля» — игра на построение карточного движка, которую сравнивают с «Крыльями» или «Покорением Марса». Каждый ход активный игрок выбирает действие, которое будут выполнять все игроки: «посадка» позволит выложить карты на поле и взять новые, «удобрение» добавит жетоны почвы, «полив» позволит дать побеги растениям, а «выращивание» — разместить новые ростки. Кроме того, эти четыре действия запускают свойства определённого цвета на уже выложенных картах — а значит, при умелом планировании вы сможете совершать целые цепочки выгодных действий, зарабатывая всё больше победных очков.

Побег из Вистара

Коротко: стратегия о побеге лабораторных крыс

Количество игроков: 1–4

Время игры: 90 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.6

О чём? Знали ли вы, что белые генетически однородные крысы, прекрасно подходящие для любых экспериментов учёных, были выведены только в ХХ веке в институте Вистар? А кто-нибудь думал, каково было этим грызунам? В «Побеге из Вистара» игроки оказываются в шкуре умнейших крыс, которые пытаются вывести сородичей на волю, подальше от людей с их экспериментами!

Геймплей. Главная механика здесь — выбор действий на вращающемся каждый раунд ронделе плюс размещение рабочих. Некоторые секторы предназначены для крыс-предводителей, которые определяют основную стратегию на раунд, другие — для обычных мохнатых последователей (от их числа зависит эффект действия лидера). А ещё в игре есть развитие личного планшета, создание карточного движка и милейшее мультяшное оформление.

ДОПОЛНЕНИЯ

Приключения Робина Гуда. Спасение брата Тука Приключения Робина Гуда. Спасение брата Тука

Четыре новые главы о приключениях Шервудских разбойников, рассказывающие историю спасения весёлого монаха из рук шерифа Ноттингема. Коробка содержит дополнительные части игрового поля.

Остров сокровищ: Месть Джона Сильвера

Дополнение к оригинальной игре о поиске зарытого пиратского клада, которое включает в себя ещё два модуля. «Новые острова» позволят отправиться на охоту за заветным сундуком на двух новых картах, а «Уловки Джона Сильвера» помогут настроить уровень сложности.