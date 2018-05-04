Во что поиграть? Фантастические игры мая 2018

Вот и май наступил. До традиционного летнего затишья осталось всего ничего, но у весны в запасе есть ещё пара громких проектов — от нового проекта Дэвида Кейджа до главной олдскульной RPG года.

Главное за месяц

Detroit: Become Human

Когда и где? 25 мая, PS4

Что? Интерактивное научно-фантастическое кино

Чего ждём? Одну из самых амбициозных игр сезона. Дэвид Кейдж попытается реабилитироваться после не самой удачной Beyond: Two Souls («За гранью: Две души») и вернуть себе звание главного творца интерактивного кино. Передовая графика и нелинейный сюжет — вполне весомые аргументы в его пользу. Главное, чтобы история не утонула в штампах, а герои не оказались пустышками.

Pillars of Eternity 2: Deadfire

Когда и где? 8 мая, PC

Что? Фэнтезийная изометрическая компьютерная ролевая игра от мастеров жанра

Чего ждём? Главная олдскульная RPG этого года. Всё то же самое, что и в первой части, но графика лучше, механики глубже, а сюжет, разумеется, новый. Продукт для ценителей, но таковых найдётся немало — ведь жанр изометрических компьютерных RPG сейчас переживает ренессанс.

Total War Saga: Thrones of Britannia

Когда и где? 3 мая, PC

Что? Стратегия в историческом сеттинге

Чего ждём? Очередная часть популярной серии исторических стратегий. В новом творении студии Creative Assembly у вас будет возможность поучаствовать в жёстком противостоянии галлов, англосаксов и викингов за Туманный Альбион. Отличный вариант для тех, кому не по душе фэнтезийные части серии.

Dark Souls Remastered

Когда и где? 25 мая, PC, PS4, Xbox One

Что? You died

Чего ждём? Всё та же культовая игра, просто с обновлённой графикой и рядом полезных улучшений. Также планируется версия для Nintendo Switch, но её придётся подождать.

Conan Exiles

Когда и где? 8 мая, PC, PS4, Xbox One

Что? Cимулятор выживания в огромном, открытом и неполиткорректном мире

Чего ждём? Самый успешный и скандальный проект студии Funcom наконец-то покинет ранний доступ. Значит ли это, что игра полностью готова и разработчики реализовали всё, что хотели? Разумеется, нет. Но настоящий варвар так просто не сдастся — он построит замок из окружающих ресурсов, найдёт в заброшенных гробницах древние артефакты, наберёт армию рабов и покорит этот мир.

А также

Agony

Когда и где? 29 мая, PC, PS4, Xbox One

Что? Ужастик про ад, чертей и всяческие непотребства

Чего ждём? Экстремальный хоррор о заблудших душах в аду: кровь, кишки, мёртвые младенцы и никакой надежды. То, что шокировать и вызывать рвотные позывы он будет исправно, мы почти не сомневаемся. Но каким будет его геймплейная ценность — всё ещё загадка.

City of Brass

Когда и где? 4 мая, PC, PS4, Xbox One

Что? Рогалик, шутер от первого лица

Чего ждём? Покорение процедурно-генерируемых подземелий от первого лица. Из примечательного здесь довольно редкий антураж арабских сказок и активное использование хлыста как для истребления врагов, так и для преодоления препятствий.

State of Decay 2

Когда и где? 22 мая, PC, Xbox One

Что? Зомби-экшен

Чего ждём? Продолжение одного из лучших зомби-апокалипсисов в видеоиграх последних лет. Среди бесконечного потока экшенов про ходячих мертвецов этот, пожалуй, один из немногих, что достойны внимания.

FAR: Lone Sails

Когда и где? 17 мая, PC, PS4, Xbox One

Что? Постапокалиптическая одиссея

Чего ждём? Атмосферное постапокалиптическое приключение, где герою предстоит управлять кораблём, что пересекает высохший океан.

Forgotton Anne

Когда и где? 15 мая, PC, PS4, Xbox One

Что? Стимпанк-приключение

Чего ждём? Интересную историю, благо приятная, вручную нарисованная картинка и оркестровая музыка уже есть.

Cultist Simulator

Когда и где? 31 мая, PC

Что? Сюжетная карточная игра от создателей Sunless Sea

Чего ждём? Множество отсылок к творчеству Говарда Лавкрафта, а также уникальный, по заверениям разработчиков, игровой процесс.

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Вот и все проекты мая, которые попали в поле нашего зрения. А какие игры вы больше всего ждёте в этом месяце? Пишите свои варианты в комментариях. И играйте только в лучшее!