«Видоизменённый углерод: Восстановленный». Нуарное аниме по вселенной сериала

2131 год. Босс якудзы Танаседа Хайдеки просит наёмника Такеши Ковача расследовать гибель его брата на планете Латимер. Прибыв на место и обзаведясь первоклассной военной оболочкой, Ковач неожиданно для себя становится защитником юной татуировщицы Холли, за которой охотятся вооружённые до зубов ниндзя…

Altered Carbon: Resleeved Режиссёры: Такэру Накадзима, Ёсиюки Окада

Роли озвучивают: Рэй Чейз, Элизабет Максвелл, Бриттани Кокс, Крис Коннор

Премьера: 19 марта 2020 на Netflix

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на:

«Призрак в доспехах» (1995)

«Бегущий по лезвию 2049»

Не прошло и месяца с выхода второго сезона «Видозменённого углерода», как на Netflix пошли на эксперимент и презентовали полнометражный аниме-фильм по вселенной этого сериала. Созданием «Восстановленного» занимался сценарист Дай Сато, известный по работе над «Ковбоем Бибопом», «Волчьим дождём» и «Призраком в доспехах: Синдромом одиночки». Действие мультфильма разворачивается за два века до основных событий сериала. Сюжет ссылается на события обоих сезонов, а важную роль в повествовании играет Танаседа Хайдеки из второго сезона «Углерода».

На первый взгляд, аниме идеально подходит для развития вселенной «Углерода». Новый формат позволяет сохранить кибернуарную атмосферу сериала и в то же время обойти его ограничения — например, насилие тут показано куда изобретательнее. Боевые сцены поставлены с особой жестокостью — на зрителя с экрана выплескиваются буквально вёдра крови. А благодаря высокой динамике и сравнительно небольшому хронометражу аниме смотрится на одном дыхании.

Однако в краткости и ставке на экшен кроются и основные недостатки «Восстановленного». Хотя в начале зрителям проводят ликбез по вселенной «Углерода», фильм всё же явно рассчитан на фанатов сериала. А им «Восстановленный» не предлагает ничего нового. Да, тут есть интересная идея — поскольку в этом мире возможно бессмертие, главы клана якудза заранее соглашаются реально умереть по окончании своего срока правления. Однако ближе к финалу и это вызывает вопросы. А в остальном Сато даже не пытается раздвинуть границы вселенной, не выдвигает новых концепций и ничего не добавляет к образу главного героя.

Мир Латимера с залитыми неоном улицами и голографическими стриптизёршами ростом с небоскрёб выглядит калькой с Бэй-Сити, Харлана или любого другого киберпанкового города. К тому же львиная доля действия происходит внутри очередного отеля, пусть и выполненного для разнообразия в японской стилистике. Даже ИскИн отеля, Огай, хоть и служит комедийной отдушиной всего фильма, кажется калькой с По из сериала. В английской версии его даже озвучивает Крис Коннор, который и сыграл По.

Изощренность батальных сцен позволяет замаскировать предсказуемость сюжета и ряд сюжетных дыр. Но если задуматься, то в сюжете с расследованием смерти брата Танаседы нет никакого смысла. Во-первых, она должна была случиться как минимум за несколько лет до описываемых событий. А во-вторых, если Танаседа в финале смог присутствовать на церемонии посвящения нового главы клана Мицумото, он не мог не знать обычаев этого клана раньше. Тем более что никто и не думал делать из них секрет.

Как и во втором сезоне «Углерода», Ковачу из «Восстановленного» не хватает харизмы Юэля Киннамана. Создатели постарались компенсировать это, добавив Такеши человеческих черт. Его отношения с Холли напоминают отношения Логана и Х-23 из «Логана» или Джоэла и Элли из The Last of Us, однако им недостаёт глубины и проработки. Ну, не считать же за глубину сцены, в которых Холли вспоминает убитых родителей или Такеши поёт колыбельную!

Другой главный герой «Восстановленного» — боец Колониальной армии Джина, у которой есть свой интерес к Холли и якудза. Джина вынуждена объединить усилия с Ковачем, поскольку ни один из них не справится с ниндзя в одиночку. Правда, Сато довольно быстро уничтожает любую интригу вокруг этого персонажа, раскрывая, кто скрывается в оболочке Джины.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Решение сделать Джину Рейлин Кавахарой, сестрой Такеши, выглядит неоднозначным. С одной стороны, подобная встреча кажется надуманной. Складывается впечатление, что вселенная «Видоизменённого углерода» настолько мала, что члены семьи Ковача и шагу ступить не могут, не наткнувшись друг на друга. С другой стороны, появление Рейлин позволяет показать с человеческой стороны не только Такеши, но и её саму. Как и Рейлин, Ковач работает на Латимере под псевдонимом, и сцены, в которых Рейлин догадывается, кто скрывается под именем «Кен Какура» и проявляет о брате заботу, выглядят довольно трогательно.

Пока не ясно, насколько удачным получился эксперимент с полнометражными мультфильмами по сериалам — Netflix уже анонсировал такой и по «Ведьмаку». Но концовка фильма намекает, что в случае успеха «Восстановленного» нас ждут новые продолжения этой истории и Такеши Ковач ещё не раз вернётся на экраны.

Динамичное и зрелищное возвращение в мир Такеши Ковача. Однако аниме мало что может предложить зрителю, помимо визуальной стилистики, нетривиальных драк и зашкаливающего уровня насилия.