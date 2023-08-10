Какие фильмы смотреть в августе 2023? Онлайн-кинотеатры

Пока по большим экранам продолжают шествовать супергерои, онлайн-кинотеатры стараются не отставать. Репертуар на август почти целиком состоит из громких франшиз — и тех, что хотели бы ими стать. На радость фанатам возвращаются «Вавилон-5» и «Металлопокалипсис», японские режиссёры экранизируют популярную мангу, а легенда гонконгского кино Стивен Чоу (уже в пятый раз!) берётся за великий восточный эпик «Путешествие на Запад».

Каменное сердце

Heart of Stone

Когда? 11 августа (Netflix).

Что? Масштабный шпионский боевик от продюсеров цикла «Миссия: Невыполнима».

О чём? Нет такой угрозы, с которой не справились бы агенты «Чартера» — сверхсекретной международной организации, незримо сохраняющей баланс сил в мире. В работе они полагаются на беспрецедентно мощный искусственный интеллект «Сердце», способный прогнозировать развитие экономики, политические конфликты и даже действия отдельных людей. Обладать такой силой желают многие. Группа кибертеррористов похищает «Сердце» прямо из штаба «Чартера», и в погоню за ними отправляется неудержимая и прекрасная шпионка Рэйчел Стоун.

Что известно? Похоже, звёздные спецагенты сегодня — главный актив Netflix. «Тайлер Рейк» с Крисом Хемсвортом быстро пробился в высшую лигу боевиков, а «Серый человек» с Райаном Гослингом хотя и был разгромлен критиками, зато вошёл в пятёрку самых просматриваемых фильмов сервиса. Рекорд же принадлежит «Красному уведомлению» с Райаном Рейнольдсом, Дуэйном Джонсоном и Галь Гадот; и пока его сиквелы (да, сразу два!) готовятся к съёмкам, вокруг Гадот решили построить ещё одну шпионскую франшизу.

Команду Netflix собрал внушительную. Продюсеры из студии Sundance уже много лет ведут цикл «Миссия: Невыполнима» и сериал «Джек Райан», а сценарист Грег Рука является одним из ведущих авторов комиксов Marvel и DC. Вопросы есть разве что к режиссёру: британец Том Харпер обычно предпочитает исторические драмы вроде «Острых козырьков» или «Войны и мира» (версия BBC 2016 года). Впрочем, тот, кто успешно совладал с Толстым, наверняка управится и с Гадот.

Вавилон-5: Дорога домой

Babylon 5: The Road Home

Когда? 15 августа.

Что? Компьютерный мультфильм, продолжение культового фантастического сериала.

О чём? 2263 год. Вселенная оправляется после разрушительного нашествия расы Теней. Победившие в войне цивилизации объединяются в Межзвёздный Альянс под управлением президента Джона Шеридана — экс-командира торгово-дипломатической станции «Вавилон-5».

По зову долга Шеридан вынужден оставить станцию и переехать в новую высокотехнологичную столицу Альянса на планете Минбар. Однако при испытаниях экспериментального тахионного двигателя происходит авария — и президент выпадает из своего времени, проваливаясь то в прошлое, то в будущее, а то и вовсе в альтернативную реальность, где Теням удалось захватить Вселенную.

Что известно? «Вавилон-5» — один из главных шедевров фантастики 1990-х. Рискованная, зрелищная, сложная, одновременно драматичная и весёлая космоопера Джозефа Майкла Стражински изменила принципы ТВ-драматургии и вдохновила многих последователей: от перезапуска «Звёздного крейсера “Галактика”» до франшизы Mass Effect. А с наступлением нового тысячелетия «Вавилон-5»… бесследно исчез.

Стражински пытался возродить франшизу, но без особого успеха. Студия Warner Bros. считала, что зрители растеряли к вселенной интерес, а оригинальные актёры один за другим старели и умирали. Как вдруг через 25 лет после завершения сериала решение нашлось! WB дала добро на анимационный фильм с участием всех ещё живых исполнителей, включая Брюса Бокслейтнера и Клаудию Кристиан.

Студию можно было бы обвинить в погоне за модными мультивселенскими трендами, если бы сценарий не принадлежал самому Стражински, который славится выдумкой. Похоже, мэтр ещё не всё сказал в мире «Вавилона-5». «Путь домой» станет не только подарком для старого поколения фанатов, но и пробой пера перед запланированным сериалом-перезапуском на канале CW.

О сериале Пересмотрите «Вавилон-5»! Классика фантастики, опередившая время В день рождения Стражински вспоминаем, чем именно был уникален «Вавилон-5» и зачем его смотреть сейчас.

Металлопокалипсис: Армия роковой звезды

Metalocalypse: Army of the Doomstar

Когда? 22 августа.

Что? Долгожданный финал комедийного мультсериала про горе-металлистов.

О чём? Конец близок. Роковая звезда приближается к Земле, грозя человечеству невиданными катаклизмами. Предотвратить апокалипсис может лишь самая великая, самая брутальная, самая экстремальная группа на свете — Dethklok! Нэйтан Эксплоужен и его братаны отправляются на поиски Песни Спасения. Но чтобы одолеть демонов ада, сначала музыкантам нужно справиться с демонами внутри себя.

Что известно? Подобно «Братьям Вентура» (которые в прошлом месяце тоже получили запоздавший финал), «Металлопокалипсис» — мультсериал не слишком известный; но уж если кто о нём узнал, то влюбился по уши.

Сюрреалистическая комедия про группу свирепых балбесов, невольно устраивающих кровавый хаос на каждом концерте, отличалась намеренно дешёвым рисунком, хулиганским юмором и огромной любовью к музыке. За четыре сезона в сериале успели погостить полсотни ведущих рок-звёзд вроде Дэйва Грола или Джеймса Хэтфилда, а в перерывах между работой шоураннер Брендон Смолл несколько лет колесил по США, исполняя песни Dethklok на живых концертах. К счастью, в реальности обошлось без жертв.

В 2013 году всё шло к блистательному финалу: полнометражная рок-опера «Реквием роковой звезды» готовила почву под пятый и последний сезон. Но канал Adult Swim закрыл «Металлопокалипсис», сославшись на нехватку бюджета. Долгие годы создатели и фанаты воевали со студией, пока в игру наконец не вступил стриминг-сервис HBO Max и не подарил Dethklok шанс на прощальный тур. Старая команда снова в деле, включая Марка Хэмилла в роли злодея Салации, а для пущего престижа соавтором фильма выступил успешный хоррор-сценарист Эндрю Кевин Уокер («Семь», «Сонная лощина»). Ничего металличнее вы в жизни не слышали!

Царь обезьян

The Monkey King

Когда? 18 августа (Netflix).

Что? Комедийный мультбоевик по мотивам китайского эпоса.

О чём? Жил-был в густых азиатских лесах один макак. И мнил он себя великим героем — таким, что достоин пребывать в чертогах богов. Но путь на небеса лежал неблизкий: сперва самозванному Царю обезьян нужно было одолеть не меньше сотни ужасных демонов, которые терзали невинных людей. Разрушительные подвиги макака привлекли к нему внимание не только поклонников, но и жестокого Царя драконов, и тот решил примерно наказать наглеца…

Что известно? Сказать, что средневековый китайский роман «Путешествие на Запад» популярен, — это преуменьшение. Он пережил бесчисленное множество адаптаций в самых разных форматах. Озорной Царь обезьян в последние годы успел заглянуть и в стимпанк-боевик «Новые боги», и в сериал «Американец китайского происхождения», и даже в Dota 2. Именитый гонконгский продюсер Стивен Чоу («Убойный футбол») обращался к «Путешествию» аж четыре раза! А коль так, почему бы не в пятый?

По заказу Чоу за новую экранизацию взялась студия Pearl («Путешествие на Луну») и опытный аниматор Энтони Стакки, который в 1980-е создавал графику для фильмов Спилберга, а в качестве режиссёра снял суматошную, но забавную комедию «Сезон охоты». Похоже звучат и первые отзывы на «Царя обезьян». Мультфильм хвалят за бесконечную череду гэгов и яркий музыкальный номер (!), но ругают за чересчур простой сюжет, рассчитанный прежде всего на детей.

Семь смертных грехов. Гнев Эдинбурга

七つの大罪: 怨嗟のエジンバラ/ Nanatsu no Taizai: Ensa no Ejinbara

Когда? 8 августа (Netflix).

Что? Продолжение успешного фэнтезийного сёнэн-аниме.

О чём? Издревле на землях Британии обитали разные расы, порождения хаоса, небес и преисподней. Соседство это было непростым и кровавым — пока наконец семеро могучих рыцарей, известных как Смертные грехи, не одолели жестокого короля демонов и не положили конец Священной войне. Предводитель Грехов Мелиодас женился на прекрасной королеве Элизабет и уже 14 лет хранит мир в своей стране.

Однако не все готовы забыть старые обиды. За долгие годы предательств и конфликтов рыцарь Смертопирс, правитель замка Эдинбург, возненавидел народы божеств и демонов. С помощью волшебного Посоха Хаоса он начинает избавляться от других рас и насылает на королеву проклятие. Спасти её может лишь юный Тристан, сын Элизабет и Мелиодаса, унаследовавший их чудесные способности…

Что известно? «Семь смертных грехов» Накабы Судзуки считаются одним из главных манга-бестселлеров 2010-х годов. И пускай к циклу — как и ко многим фэнтезийным сёнэнам с их запутанной мифологией, неторопливым сюжетом и безграничным арсеналом приёмов — многие относятся с усмешкой, он обрёл немалую популярность благодаря своему необычному стилю и сеттингу, вдохновлённому европейскими средневековыми сказаниями.

В 2021 году стартовал сиквел про следующее поколение героев, «Четыре рыцаря Апокалипсиса», а теперь до Тристана и его друзей добралась и аниме-адаптация. «Гнев Эдинбурга» (выпущенный в двух частях, каждая по часу хронометража) — это оригинальная история, написанная Судзуки как связующее звено между «Грехами» и «Апокалипсисом». Первые зрители ожидаемо хвалят красивые и изобретательные поединки, а вот новый стиль анимации на стыке 2D и 3D некоторые фанаты восприняли в штыки.

Зомби-апокалипсис и список из 100 дел, что я выполню перед смертью

ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～ / Zom 100: Zombie ni Naru made ni Shitai 100 no Koto

Когда? 3 августа (Netflix).

Что? Жизнеутверждающая японская комедия по мотивам популярной манги.

О чём? Безжалостная офисная культура Японии совершенно выхолостила юношу Акиру, по сути превратив его в зомби. На его удачу по миру прокатывается таинственный вирус — и теперь зомби становятся все остальные. А Акира, наоборот, расцветает, ведь вместо работы он может сосредоточиться на том, что действительно важно. Парень собирает выживших друзей и отправляется выполнять список из 100 дел, которые он всегда хотел осуществить. И плевать, что попутно герою придётся уворачиваться от ходячих мертвецов: жажда жизни преодолеет любые преграды!

Что известно? Мангака Харо Асо сейчас нарасхват. Его брутальный триллер «Алиса в Пограничье» лег в основу хитового сериала Netflix, а «100 дел» экранизировали дважды за одно лето! Ещё не успел подойти к концу первый сезон аниме-адаптации, как выходит фильм с живыми актёрами. Увы, в полнометражном формате не обошлось без купюр: многие сюжетные линии упрощены или сжаты до короткой монтажной нарезки. Зато киноверсия выигрывает за счёт обаяния Эидзи Акасо («Камер Райдер Билд») в главной роли. По мнению критиков, фильм — неплохой вариант для знакомства с историей.

Угловой офис

Corner Office

Когда? 4 августа.

Что? Абсурдистский офисный триллер в духе «Разделения».

О чём? Орсон — лучший работник компании, и когда-нибудь это непременно будет замечено. Его документы всегда в идеальном порядке, он железно следует графику и не тратит время на глупости вроде походов в туалет. Не то, что его коллеги: неряшливые, слабовольные, подозрительные, тупые (и дети у них тоже тупые). Они даже не знают, что на их этаже есть невидимый угловой офис: пустой, но дорого меблированный по последней моде. Кабинет, достойный настоящего начальника! Отдыхая там, Орсон вдохновляется на великие свершения, и словно по волшебству его карьера начинает идти в гору…

Что известно? В 2010 году датчанин Йоахим Бак удостоился «Оскара» за свой дебютный (!) короткометражный фильм. Теперь наконец пришло время большого кино — стильного кафкианского триллера, где будто в кривом зеркале отразилась современная офисная культура; и неслучайно главную роль исполнил Джон Хэмм, всесильный топ-менеджер из «Безумцев». Увы, только его игру и хвалят рецензии на «Угловой офис». Критики встретили фильм прохладно и отмечают, что уж лучше бы Бак реализовал настолько анекдотическую историю в рамках ещё одной короткометражки.

Муж с того света

關於我和鬼變成家人的那件事 / Guan yu wo han gui bian cheng jia ren de na jian shi

Когда? 10 августа (Netflix).

Что? Мистическая экшен-комедия из Тайваня.

О чём? Полицейский У Мин-Хан — настоящий мужик, мачо и гомофоб. Но однажды, штурмуя логово наркодельцов, он дотрагивается до красного конверта, подброшенного загадочной старушкой. Конверт оказывается заколдованным: отныне Мин-Хан связан с духом мужчины, погибшего в недавней аварии. Призрачный суженый разорвёт их союз, лишь когда детектив поможет ему наказать виновных в его смерти.

Что известно? Тайванское кино нечасто попадает в наш дайджест: обитатели острова обычно предпочитают исторические драмы и ромкомы. Тем интереснее посмотреть, как «Муж с того света» жонглирует целой дюжиной жанров — от мистики и социальной сатиры до зрелищного криминального боевика. Судя по первым отзывам, фильм удался на славу! Режиссёр Чэн Вэйхао (хоррор-франшиза «По пятам») эффектно ставит перестрелки и погони, а у главных героев сложился очень смешной и органичный дуэт.

Плохие вещи

Bad Things

Когда? 18 августа (Shudder).

Что? Независимый психологический хоррор про отель с привидениями.

О чём? Рути не повезло унаследовать семейную гостиницу — неприятную трёхэтажную коробку в пастельных тонах; к тому же за прошлые годы там погибло не менее пяти человек. И всё же отказываться от источника дохода было бы глупо. Чтобы принять решение о судьбе гостиницы, Рути решает провести там несколько зимних дней в компании подружек. Однако былые травмы вновь напоминают о себе, страсти накаляются, и одна за другой девушки начинают умирать…

Что известно? «Сияние» на современный лад — с небольшим бюджетом, приглушёнными цветами, натуралистичными диалогами и любовным многоугольником. К сожалению, идея фильма критикам понравилась больше, чем её воплощение: как это часто бывает в независимом кино, повествование получилось слишком рваным и неторопливым. Впрочем, картина всё же удостоились похвалы за дискомфортную атмосферу и игру Гэйл Ранкин («Блеск») и Хари Неф («Нация убийц») в главных ролях.