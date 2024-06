Какие фильмы смотреть в кино в июле 2024? Русская хтонь, казахские ужасы

В этой подборке — фантастические фильмы, у которых анонсирована дата российской премьеры в июле (и один, случайно не попавший в июньский дайджест). Впрочем, у некоторых фильмов до сих пор нет дублированных трейлеров, и это наводит на подозрения, что к сроку они не появятся. На всякий случай напоминаем, что премьеры могут переноситься — как вышло с фэнтези «Самая большая луна», которое должно было выйти ещё в феврале. В июле нас с вами ждут: псевдодокументальная русская хтонь о пришельцах, казахская хтонь о патриархальных нравах, мультфильм в духе Миядзаки, сразу три противоречивые фантастические комедии, которые первые зрители назвали совершенно абсурдными и безумными, и просто фантастический случай прокатного пиратства.

Когда? 4 июля 2024

Что? Российская псевдодокументальная НФ-драма.

О чём? На Землю прилетели пришельцы! Над разными местами планеты зависли их летательные аппараты. Правда, внутри оказались не гениальные братья по разуму, а молчаливые и пассивные уродцы, которых в России прозвали «Виталиками». Зато их организм вырабатывает уникальные вещества, способные лечить болезни и продлевать жизнь. Нина надеется, что инопланетное лекарство поможет спасти её отца, умирающего от рака.

Чего ждать? Задумка фильма напоминает «Район №9», но в отличие от чёрноюморного южноафриканского боевика, трейлер «Контактов» пропитан русской хтонью и безысходностью, эстетикой гребеней, панелек и депрессивных провинциальных городков. Наши авторы, уже посмотревшие фильм, говорят, что ничего подобного в России ещё не снимали. «Контакты» — определённо фильм не для всех, но такой, который может стать событием и культовым в узких кругах.

Империя

L’Empire

Когда? 11 июля 2024

Что? Французская фантастическая комедия.

О чём? В прибрежной деревушке на севере Франции начинается великая битва космического Добра с космическим Злом. Новорождённый сынишка рыбака может стать тёмным мессией и разрушителем мира, если попадёт в дурные руки. Но и тем, и другим пришельцам придётся иметь дело с самыми грозными врагами во Вселенной: бабушкой малыша и французскими жандармами!

Чего ждать? По трейлеру кино кажется милым и абсурдным — чем-то средним между «Благими знамениями» и «Жандармом против пришельцев». При этом шутки сдержанные: забавляет в них не буффонада или каламбуры, а сам контраст высокого и низкого, эпичного фэнтези, переполненного графоном, и простодушной приморской глубинки. Впрочем, оценки критиков у фильма пока средненькие, а у зрителей — ниже среднего. Пишут, что у фильма проблемы со сценарием, из-за которых он вышел совсем уж глупым и абсурдным.

Беспредельные путешествия во времени

Time Addicts

Когда? 25 июля 2024

Что? Авантюрная хронофантастика.

О чём? Дениз и Джонни — наркоманы, которые задолжали дилеру. Чтобы расплатиться, они берутся за грязную работу: вынести кое-что ценное из заброшенного дома. «Кое-чем ценным» оказывается препарат, позволяющий путешествовать во времени. А в доме обнаруживается псих, который не намерен выпускать незваных гостей. Героям ничего не остаётся, кроме как закурить новую дурь и попытаться сбежать в прошлое, рискуя наломать дров в континууме.

Чего ждать? Фильм вырос из короткометражной комедии 2020 года, растянутой до полного метра. На Западе он вышел в 2023-м и получил противоречивые отзывы: критикам понравился (88% на «Томатах»), а вот на IMDb собрал много отрицательных отзывов. В целом посмотревшие сходятся в том, что кино вышло и впрямь «наркоманское»: очень странное, с непонятным и противоречивым сюжетом, кучей хронопарадоксов и «эффектов бабочки». Кому-то это показалось оригинальным, другие же считают, что увидели худший фильм в жизни.

Лохматые предки

Sasquatch Sunset

Когда? 4 июля 2024

Что? Комедия про криптидов.

О чём? Где-то в Северной Америке живёт семейство сасквачей — американской разновидности йети. Они охотятся, едят, трахаются, наблюдают за другими животными — в общем, живут простой снежночеловеческой жизнью.

Чего ждать? Это один из самых странных проектов последнего времени: комедия без слов, имитирующая съёмки йети в живой природе. Джесси Айзенберг (по совместительству продюсер ленты) и его товарищи весь фильм ходят по лесам в костюмах и масках снежных людей, не разговаривают (только ворчат) и занимаются всякой смешной ерундой. Иногда довольно неаппетитной.

На Западе этот диковинный фильм вышел в апреле (он уже был в нашем дайджесте мировых премьер как «Закат снежного человека» — российское прокатное название тогда ещё не появилось). Критикам он понравился (72% на «Томатах»), а простым зрителям нет: от них он получил менее 6 баллов на IMDb. В отзывах пишут, что «комедия» получилась совершенно не смешной, зато киноэксперимент действительно уникален.

Сирокко из страны ветров Sirocco et le royaume des courants d’air Этот фильм выходит в конце июня, но не вошёл в нашу предыдущую подборку, потому что ещё не была объявлена дата его премьеры. Исправляемся. Когда? 27 июня 2024 Что? Сказочный мультфильм. О чём? О двух девочках, попавших в сказочную страну. Кармен и Жюльетта гостили у писательницы, нашли заколдованную статуэтку, а та открыла им портал в волшебный мир. Попав туда, сёстры превратились в антропоморфных девочек-кошек. Погуляв по стране чудес и познакомившись с загадочным Сирокко, они захотели вернуться домой — но как это сделать? Трейлер Чего ждать? Хотя мультфильм франко-бельгийский, за стилистику его поневоле хочется назвать «аниме». Режиссёр Бенуа Шьё — давний поклонник работ студии Ghibli и охотно признаётся, что на его стиль сильно повлияли мультфильмы Хаяо Миядзаки и Исао Такахаты. На родине мультфильм вышел год назад, он получил хорошие оценки французских критиков и приз зрительских симпатий на кинофестивале в Анси. В отзывах «Сирокко» хвалят за красоту психоделического визуала, неглупый сценарий и особенно отмечают музыку Пабло Пико.

Каспер и пираты

Pluft

Когда? 25 июля 2024

Что? Детская сказка.

О чём? Семейство привидений живёт в заброшенном доме на острове и считает, что люди — это сказочные чудовища. Но однажды к ним приплывают люди — пираты, которые ищут тут сокровища, и похищенная ими девочка. Самое время мальчику-призраку преодолеть свой страх и спасти её.

Чего ждать? Кажется, это аттракцион невиданной наглости прокатчиков. Бразильский фильм о мальчике-привидении по имени Плюфт выдают за очередную экранизацию знаменитого Каспера — переименовали не только фильм, но и самого героя! На самом деле кино основано на пьесе 1955 года, где просто был похожий на Каспера персонаж. Впрочем, как самостоятельное произведение «Плюфт» по трейлеру выглядит вполне мило и безобидно — как старомодная сказка из XX века, которую не стыдно показать и современным детям.

Хранители пяти королевств

Patsy Lee & The Keepers of the 5 Kingdoms

Когда? 4 июля 2024

Что? Подростковое попаданческое фэнтези.

О чём? Патси Ли находит в дедушкином антикварном магазине волшебный артефакт, который переносит её с друзьями в фэнтези-мир с «китайским» уклоном. Здесь им предстоит сразиться со злой колдуньей, пытающейся захватить все пять королевств.

Чего ждать? По трейлеру «Хранители» выглядят довольно малобюджетной сказкой с простенькими графикой и гримом, а также шаблонным сюжетом про тёмного властелина и избранных попаданцев. Но в первых отзывах хвалят игру как молодых актёров, так и Джорджа Такеи (Сулу из «Звёздного пути»), озвучившего одну из ролей.

Мир в моей голове

Yumiui sepodeul deo mubi

Когда? 25 июля 2024

Что? Корейский комедийно-сказочный мультфильм. Экранизация вебтуна «Клетки Юми».

О чём? О том, что творится в голове простой офисной служащей Юми. Её жизнью управляет целая толпа клеток мозга, регулирующих те или иные функции: Рациональность, Благоразумие, Любовь, Голод, Тревога и многие другие. Есть даже отдельная клетка, отвечающая за писательство.

Чего ждать? Вы уже поняли: корейцы сняли свой ответ «Головоломке», и, конечно, он вторичен. Вебтун-первоисточник появился в один год с мультфильмом Pixar, и хотя успел выйти на месяц раньше, без влияния новинки, анонсированной задолго до премьеры, тут точно не обошлось. Но давайте честно признаем, что в жанре «человечков в голове» и сама «Головоломка» не была первой (кто-то, кроме «Мира фантастики», ещё помнит «Голову Германа»?), и эту тему можно раскрывать по-разному. По крайней мере, в отличие от Райли, у Юми есть Разум и Любовь, а не только негативные реакции типа Страха, Гнева, Отвращения и Зависти. Другое дело, что выглядит её «головной мир» не оригинальнее пиксаровского, а намного скучнее, и все «клетки» показаны как однотипные чибики, а не как яркие персонажи.

Самая большая луна

Когда? 4 июля 2024 (перенос с февраля)

Что? Российское городское фэнтези. Экранизация книги Глеба Кащеева.

О чём? В современном мире тайно обитают сверхлюди — эмеры, которые питаются эмоциями людей и управляют ими. Главный герой, эмер Денис, разыскивает девушку, которой всю жизнь не давали испытывать эмоции: она окажется самым мощным эмером и может спасти их вид.

Чего ждать? Если при чтении этого пересказа и просмотре трейлера вы не вспомнили штук десять фильмов и книг, где уже видели всё это, — поздравляем, «Самая большая луна» снята именно для вас. Остальные найдут здесь набор стандартных сюжетных приёмов: Избранную (которой то и дело говорят, какая она уникальная), тайное общество Иных и запрет на эмоции, чтобы мальчик и девочка в конце влюбились всем назло.

Дастур

Дәстүр

Когда? 18 июля 2024

Что? Казахский социальный фильм ужасов.

О чём? Уже завязка нагоняет ужаса: девушку изнасиловал сын богача, и чтобы избежать позора, по старинным степным обычаям жертву… выдают замуж за насильника. Она переезжает в его дом — и вскоре начинаются паранормальные явления, гибнет скот, а затем и люди. Нет, это не новобрачная бегает по ночам с ножом — это злые джинны несут расплату за грехи.

Чего ждать? Хотя «Дастур» — мистический хоррор, его завязка — это скорее остросоциальная драма, критикующая отсталые деревенские нравы и отношение к женщине как к собственности семьи. Впрочем, как кино о призраках «Дастур» тоже может быть интересен — когда ещё доведётся посмотреть, как злых духов изгоняют при помощи муллы и Корана? В Казахстане фильм уже вышел и получил неплохие, но противоречивые оценки: за социальный подтекст хвалят, а вот всё, что связано с мистикой и ужасами, называют очень вторичным.

Нежить

In a Violent Nature

Когда? 4 июля 2024

Что? Фильм ужасов, слэшер.

О чём? О маньяке-зомби, который мирно спал в земле, пока его сдуру не разбудили туристики, которые себя не берегут. Теперь он гоняет перепуганных ребятишек и убивает их на свежем воздухе.

Чего ждать? Традиционный слегка мистический слэшер типа серии «Пятница, 13-е»: убийца не просто маньяк, а восставший из мёртвых умственно отсталый урод, который жаждет мести всему миру и одет в стильную маску. В общем, Джейсон Вурхиз, только не он. Несмотря на вторичность, критикам фильм очень нравится. Пишут, что стандартный сюжет подан изобретательно и по-киномански, фанатам слэшеров должно понравиться.