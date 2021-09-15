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    #Netflix #подростковая фантастика #хоррор и ужасы

    «Ночные тетради»: детский ужастик с взрослой философией

    15 сентября 2021
    15.09.2021
    11669
    4 минуты на чтение
    #Netflix #подростковая фантастика #хоррор и ужасы
    «Ночные тетради»: детский ужастик с взрослой философией 17

    Мальчик Алекс обожает жуткие истории о сверхъестественном, сам их сочиняет и записывает в блокноты, которые называет Ночными тетрадями. Он становится пленником злой ведьмы Наташи и, чтобы избежать верной смерти, должен каждый вечер рассказывать ей что-нибудь ужасное. У Алекса и Ясмин, служанки ведьмы и такой же пленницы, общая цель: вырваться из заточения, прежде чем их настигнет смерть… или участь намного хуже смерти.

    Nightbooks

    Жанр: детский фэнтези-ужастик
    Режиссёр: Дэвид Яровески
    В ролях: Уинслоу Фегли, Лидия Джюэтт, Кристен Риттер
    Премьерный показ: 15 сентября 2021 года, Netflix
    Продолжительность: 100 минут
    Похоже на: «Коралина в Стране кошмаров» (2009)

    Новый полнометражный фэнтези-хоррор от Netflix — экранизация одноимённого романа Дж. Э. Уайта. У книги немало верных фанатов, причём многие из них давно вышли из детского возраста. Достоинствами «Ночных тетрадей» часто называют захватывающий сюжет, нетривиальный подход к осовремениванию сказки про Гензеля и Гретель, а также, что весьма неожиданно для детского фэнтези, авторские советы… по писательскому мастерству, простые и мудрые, годные не только для юных читателей. В фильме главным таким советом стала поучительная и язвительная фраза злодейки-ведьмы: в каждой хорошей истории должен быть намёк на правду; чем больше правды — тем сильнее история.

    И действительно, страшные сказки, которые увлечённо сочиняет главный герой — не хобби для галочки, а важный элемент сюжета. Алексу придется постоянно рассказывать ведьме новые страшилки, а это отнюдь не так легко, как кажется. Как заставить работать воображение, если ты вырван из привычной жизни, угодил в логово врага и можешь положиться только на себя? Даже опытный человек в такой ситуации растеряется, а что говорить про книжного мальчика, который в жизни почти не знал бед… Вот и приходится Алексу думать не только о том, как вырваться на свободу, но и как преодолеть писательский кризис.

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    «Ночные тетради» действительно кое-что берут из сказки про Гензеля и Гретель, не становясь при этом ни экранизацией, ни переосмыслением. Структура сюжета в целом содержит много элементов, знакомых по разным сказкам: испытания на верность, честность и отвагу, странствия в тёмном лесу, встречи с волшебными помощниками и монстрами… Это современная история, рассказанная современным языком, но её корни уходят в сказочную почву, а плоды, если забыть про их причудливую форму, имеют знакомый вкус. Алекс проходит классический путь героя: сам превращается в персонажа страшной истории и узнаёт, какую цену надо заплатить за хэппи-энд. 

    Ясмин, служанка ведьмы, тоже меняется, но в ином смысле: ей предстоит заново обрести веру в дружбу и друзей. Её переход на сторону добра выглядит предсказуемым, но милым. Эти метаморфозы происходят постепенно, параллельно с развитием стройного сюжета, где нет лишних сцен и события тесно связаны друг с другом. Особенно приятно, что в кульминационной сцене фильма мы возвращаемся к началу. Оно лишено объяснений и потому кажется скомканным и невнятным, но это часть замысла, придающая фильму смысл, превосходящий простое развлечение.

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    Основная проблема Алекса не страх смерти, не тоска по родителям или обычному миру, а боязнь признать свою инаковость, порождённая внезапной чёрствостью одноклассников, включая того, кого он считал другом. День рождения без друзей, ярлык чудика, придурка, увлеченного страшными историями, которые никому не интересны, — для ребенка это настоящая катастрофа, сродни концу света. 

    С этой точки зрения Алексов «путь героя» очень важен. Он показывает юным зрителям, что признание и слава не имеют значения, если ты отважен и честен в первую очередь перед самим собой. А на смену ложным друзьям придут настоящие. Наградой Алексу станет не только возвращение домой к любящим родителям, но и обретение своей маленькой стаи.

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    Что до злодейки — ведьма Наташа, хоть и творит злое колдовство, совсем не пугает, а, скорее, раздражает. Она вычурно одевается, ведёт себя высокомерно, действует импульсивно. Она похожа на залетевший в квартиру фейерверк, который сыплет искрами, шипит и точно взорвётся, но когда и какой ущерб причинит, нельзя сказать наверняка. Устами Наташи зрителю дают главный, очень важный совет относительно хороших историй. На самом деле, многие из её едких критических замечаний проницательны и мудры, просто Алекс слишком мал и испуган, чтобы это понять. «Вечно вы, писаки, не уверены в себе», — говорит ему Наташа, и с этим не поспоришь. 

    Взрослый и внимательный зритель с достаточным багажом прочитанных книг и просмотренных фильмов без труда примерно в середине фильма разгадает один из главных сюжетных поворотов — и это один из минусов «Ночных тетрадей», хоть и не фатальный, поскольку он способен, наоборот, усилить эмпатию к персонажам. 

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    Второй минус привычен для фильмов, не предназначенных для больших экранов. В некоторых сценах создатели перестарались с темнотой, пытаясь сгладить недостатки спецэффектов, и от кислотной яркости ведьминой оранжереи контраст становится лишь более отчётливым. К тому же компьютерная кошка Ленора, ведьмин фамильяр, практически единолично отдувается за всю «волшебную фауну» (не считая монстрика-резака, но он так быстро бегает, что в кадре почти всегда выглядит размытым пятном). 

    Третий минус — самая последняя, очень короткая сцена, которую можно объяснить лишь желанием создателей оставить маленькую зацепку для продолжения. Если эту сцену пропустить, то фильм выглядит абсолютно самостоятельной, законченной историей. Но как её пропустишь? Она маячит, словно корявый палец подводного царя в старом советском фильме: «Должо-о-ок…».

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    * * *

    Сказка для детей всех возрастов, по-настоящему жуткая лишь в финале (особенно для чувствительного зрителя-ребенка), а в целом довольно милая, классическая, с отважным маленьким героем и надменной злодейкой, совсем не похожей на привычную ведьму или Бабу-ягу. Эта история, невзирая на недостатки, способна не только увлечь и припугнуть, но также удивить.

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    Переводчик фантастики (Брендон Сандерсон, Кэтрин М. Валенте), писатель. Лучший переводчик Европы (ESFS Awards 2017)

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