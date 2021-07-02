Мир фантастики №212 (июль 2021)

А вот и новый летний номер «Мира фантастики» — очень разноплановый. Расскажем историю Наташи Романовой, более известной под псевдонимом Чёрная Вдова, поговорим о творчестве эксцентричного японца Ёко Таро и вспомним книжный цикл Веры Камши «Отблески Этерны», который всё никак не получит финал, но уже дождался многообещающей экранизации (ничего не напоминает?). Углубимся в историю сянься — китайского фэнтези, пересмотрим хорошие мультфильмы о природе и поздравим Дюка Нюкема с юбилеем: мужику стукнул тридцатник! А ещё в этом номере — беспилотные авто, космический интернет и самолёты-гиганты родом из СССР. Просто фантастика какая-то!
В номере
- Ёко Таро и серия NieR — эксцентричны во всём
- Сянься — китайское фэнтези, которое пишут не только в Поднебесной
- Как феномен летних блокбастеров перевернул киноиндустрию
- Настольные игры с механикой колодостроения
- Небесные голиафы: советские самолёты-гиганты
А также:
рецензии на книги Алана Мура, Питера Уоттса, Аркади Мартин, Лю Цысиня и других • история Чёрной Вдовы из комиксов Marvel • юбилей Дюка Нюкема • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: «Чёрная Вдова» © 2021 Marvel Studios
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С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
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- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
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Следующий номер выйдет 13 августа.
Многокнижие «Отблески Этерны» Веры Камши открывает читателям Кэртиану: мистический мир, антуражем близкий нашему XVII веку, но с собственной оригинальной мифологией и многовековой историей. В 2021 году неожиданно появилась новость об отечественной экранизации цикла — и первые кадры выглядят очень достойно. Пока читатели продолжают ждать финальный том и первый эпизод сериала, давняя поклонница цикла решила вспомнить, за что мы полюбили Этерну и её героев, как фанаты разделились на правильных и неправильных и почему спустя шестнадцать лет все они продолжают ждать финальный том.
История Чёрной Вдовы
Шпионка, мститель и просто красавица. Попробуем проследить извилистый жизненный путь Наташи Романовой, более известной под псевдонимом Чёрная Вдова. 22 Миры
NieR, который построил Таро
NieR — уникальная вселенная. Здесь можно встретить сексапильных андроидов, милых юношей массового поражения и роботов-философов, похожих на консервные банки. И какими бы странными ни были фанатские теории о вселенной NieR и её персонажах, истина, заложенная создателем Ёко Таро, всё равно оказывается ещё более пугающей.
Алан Мур «Иерусалим» • Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах» • Лю Цысинь «Блуждающая Земля» • Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее» • Ник Горькавый «Курьер-619» и другие книги. 44 Жанр
Сянься: китайское фэнтези
Чем больше у фэнтези поклонников по всему миру, тем разнообразнее мифы, сказки и легенды, которые ложатся в основу новых книг. Не обошло увлечение фэнтезийным жанром и Китай, где возникли собственные каноны фантастических историй, основанные на богатой культуре Поднебесной. Причём этот жанр уже шагнул далеко за пределы Китая!
Взлёт и падение летних блокбастеров
Термин «летний блокбастер» появился всего сорок пять лет назад, а до этого лето считалось мёртвым сезоном для кинопремьер. Изменили всё Стивен Спилберг, Джордж Лукас и один незаслуженно малоизвестный гений от мира маркетинга… 60 Анимация
10 мультфильмов о ценности природы
Рассказываем про достойные мультфильмы на экологическую тему: от советских и канадских экспериментальных короткометражек до высокобюджетных фильмов про робота-мусорщика и озорных тануки.
Дюк Нюкем: портрет Короля
Первого июля старине Дюку Нюкему исполняется уже тридцать лет! В честь круглой даты вспоминаем творческий путь пускай не гения и не филантропа, но уж точно плейбоя, миллионера, защитника цыпочек и просто самой обаятельной шовинистической свиньи в истории видеоигр. 74 Жанры
Механика декбилдинга
Колодостроительные игры — жанр молодой, но весьма успешный. Проследим его стремительную эволюцию и посмотрим, как его ключевая (и единственная) механика успешно интегрируется в настольные игры.
Как создаётся космический интернет
Рассказываем, как концепция дальней радиосвязи воплотилась в виде спутниковой телефонии, а позднее — в виде амбициозных проектов «интернета из космоса». 84 Сумма технологий
Беспилотные автомобили
Одни люди ждут не дождутся, когда на наших дорогах появятся самоуправляемые машины, другие — возможно, не без причины — боятся этого. Откроем вам секрет: они уже давно здесь. 89 Арсенал
Советские самолёты-гиганты
СССР был в авангарде технического прогресса, смешанного с гигантоманией, — и авиации это тоже касалось. Многие созданные в то время произведения авиаискусства потрясают воображение и сегодня.
Стив Прескотт
Автор множества узнаваемых иллюстраций по Magic: The Gathering, D&D и другим играм рассказывает, как дорога приключений привела его в мир фэнтези-иллюстраций и при чём тут комиксы и «Чужой». 105 Рассказ
Роман Файницкий «Призраки Города»
Группа людей пытается добраться до города, в котором живут самые одарённые дети со всего мира, — чтобы ещё раз увидеться со своими собственными сыновьями и дочерьми. 112 Зона комикса
Александр Ремизов «Летние блокбастеры»
Даже робот-убийца понимает, насколько некоторые фильмы тупые!
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