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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №212 (июль 2021)

    2 июля 2021
    02.07.2021
    12750
    4 минуты на чтение
    #номера

    А вот и новый летний номер «Мира фантастики» — очень разноплановый. Расскажем историю Наташи Романовой, более известной под псевдонимом Чёрная Вдова, поговорим о творчестве эксцентричного японца Ёко Таро и вспомним книжный цикл Веры Камши «Отблески Этерны», который всё никак не получит финал, но уже дождался многообещающей экранизации (ничего не напоминает?). Углубимся в историю сянься — китайского фэнтези, пересмотрим хорошие мультфильмы о природе и поздравим Дюка Нюкема с юбилеем: мужику стукнул тридцатник! А ещё в этом номере — беспилотные авто, космический интернет и самолёты-гиганты родом из СССР. Просто фантастика какая-то!

    Мир фантастики №212 (июль 2021) 4

    В номере

    • Ёко Таро и серия NieR — эксцентричны во всём
    • Сянься — китайское фэнтези, которое пишут не только в Поднебесной
    • Как феномен летних блокбастеров перевернул киноиндустрию
    • Настольные игры с механикой колодостроения
    • Небесные голиафы: советские самолёты-гиганты

    А также:

    рецензии на книги Алана Мура, Питера Уоттса, Аркади Мартин, Лю Цысиня и других • история Чёрной Вдовы из комиксов Marvel • юбилей Дюка Нюкема • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: «Чёрная Вдова» © 2021 Marvel Studios

    Мир фантастики №212 (июль 2021)
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    Мир фантастики №212 (июль 2021) 2
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    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 9 июля.
    Следующий номер выйдет 13 августа.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №212 (июль 2021) 7
    Спецматериалы
    4 Мир, герои и поклонники «Отблесков Этерны»
    Многокнижие «Отблески Этерны» Веры Камши открывает читателям Кэртиану: мистический мир, антуражем близкий нашему XVII веку, но с собственной оригинальной мифологией и многовековой историей. В 2021 году неожиданно появилась новость об отечественной экранизации цикла — и первые кадры выглядят очень достойно. Пока читатели продолжают ждать финальный том и первый эпизод сериала, давняя поклонница цикла решила вспомнить, за что мы полюбили Этерну и её героев, как фанаты разделились на правильных и неправильных и почему спустя шестнадцать лет все они продолжают ждать финальный том.

    Врата миров
    14 Портрет героя
    История Чёрной Вдовы
    Шпионка, мститель и просто красавица. Попробуем проследить извилистый жизненный путь Наташи Романовой, более известной под псевдонимом Чёрная Вдова.

    22 Миры
    NieR, который построил Таро
    NieR — уникальная вселенная. Здесь можно встретить сексапильных андроидов, милых юношей массового поражения и роботов-философов, похожих на консервные банки. И какими бы странными ни были фанатские теории о вселенной NieR и её персонажах, истина, заложенная создателем Ёко Таро, всё равно оказывается ещё более пугающей.

    Книжный ряд
    30 Рецензии на книги
    Алан Мур «Иерусалим» • Питер Уоттс «Революция в стоп-кадрах» • Лю Цысинь «Блуждающая Земля» • Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее» • Ник Горькавый «Курьер-619» и другие книги.

    44 Жанр
    Сянься: китайское фэнтези
    Чем больше у фэнтези поклонников по всему миру, тем разнообразнее мифы, сказки и легенды, которые ложатся в основу новых книг. Не обошло увлечение фэнтезийным жанром и Китай, где возникли собственные каноны фантастических историй, основанные на богатой культуре Поднебесной. Причём этот жанр уже шагнул далеко за пределы Китая!

    Видеодром
    52 Индустрия
    Взлёт и падение летних блокбастеров
    Термин «летний блокбастер» появился всего сорок пять лет назад, а до этого лето считалось мёртвым сезоном для кинопремьер. Изменили всё Стивен Спилберг, Джордж Лукас и один незаслуженно малоизвестный гений от мира маркетинга…

    60 Анимация
    10 мультфильмов о ценности природы
    Рассказываем про достойные мультфильмы на экологическую тему: от советских и канадских экспериментальных короткометражек до высокобюджетных фильмов про робота-мусорщика и озорных тануки.

    Игровой клуб
    68 Юбилей
    Дюк Нюкем: портрет Короля
    Первого июля старине Дюку Нюкему исполняется уже тридцать лет! В честь круглой даты вспоминаем творческий путь пускай не гения и не филантропа, но уж точно плейбоя, миллионера, защитника цыпочек и просто самой обаятельной шовинистической свиньи в истории видеоигр.

    74 Жанры
    Механика декбилдинга
    Колодостроительные игры — жанр молодой, но весьма успешный. Проследим его стремительную эволюцию и посмотрим, как его ключевая (и единственная) механика успешно интегрируется в настольные игры.

    Машина времени
    80 Космос
    Как создаётся космический интернет
    Рассказываем, как концепция дальней радиосвязи воплотилась в виде спутниковой телефонии, а позднее — в виде амбициозных проектов «интернета из космоса».

    84 Сумма технологий
    Беспилотные автомобили
    Одни люди ждут не дождутся, когда на наших дорогах появятся самоуправляемые машины, другие — возможно, не без причины — боятся этого. Откроем вам секрет: они уже давно здесь.

    89 Арсенал
    Советские самолёты-гиганты
    СССР был в авангарде технического прогресса, смешанного с гигантоманией, — и авиации это тоже касалось. Многие созданные в то время произведения авиаискусства потрясают воображение и сегодня.

    Фан
    94 Художник
    Стив Прескотт
    Автор множества узнаваемых иллюстраций по Magic: The Gathering, D&D и другим играм рассказывает, как дорога приключений привела его в мир фэнтези-иллюстраций и при чём тут комиксы и «Чужой».

    105 Рассказ
    Роман Файницкий «Призраки Города»
    Группа людей пытается добраться до города, в котором живут самые одарённые дети со всего мира, — чтобы ещё раз увидеться со своими собственными сыновьями и дочерьми.

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Летние блокбастеры»
    Даже робот-убийца понимает, насколько некоторые фильмы тупые!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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