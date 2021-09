Мир фантастики №214 (сентябрь 2021)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

14

22

Книжный ряд

30

42

48

Комиксы

54

Видеодром

58

66

74

Игровой клуб

80

Машина времени

88

94

Фан

98

108

112

12 сентября 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Станислава Лема. Но уже 15 лет, как его нет с нами. Осталось множество его романов, рассказов, статей, интервью. Был ли хоть кто-то, подобный Лему или сопоставимый с ним? Нет. Ни тогда, когда он жил, ни сейчас, после его смерти.Лема ещё при жизни часто называли пророком. Более того, пророком, предсказания которого сбываются. Можем ли мы сказать, что поняли то, о чём он писал — и от чего предостерегал, пусть даже с безнадёжностью, — хотя бы сейчас? Отчасти да, отчасти нет. Точно не полностью. Попробуем же рассмотреть некоторые пророчества писателя, высказанные в его книгах — как художественных, так и научных.Избранник Тёмных богов Архаон, носящий пафосный титул Владыка Конца Времён, решил, что следует соответствовать столь громкому званию. В ходе кампании, описанной в серии книг «Конец времён», он открыл врата Хаоса, которые поглотили весь мир — вернее, почти весь. Металлическое ядро Старого мира, именуемое Маллус, пережило катаклизм. Оно и стало отправной точкой для формирования сеттинга игровой системы Warhammer Age of Sigmar. Рассказываем о том, что уже успело произойти в этой сравнительно молодой вселенной.Стивен Кинг «Позже» • Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками» • Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом» • Евгения Сафонова «Когда завтра настанет вновь» • Марта Уэллс «Сетевой эффект» и другие книги.В середине нулевых Стовер обрёл популярность, написав новеллизацию «Мести ситхов» — мрачный, атмосферный и трагический роман, который многие фанаты считают лучшей книгой по «Звёздным войнам». А не так давно издательство «Азбука» сообщило, что купило права на «Деяния Кейна» и намеревается выпустить на русском языке весь цикл. По такому случаю мы связались с автором и поговорили с ним о «Кейне», Джордже Лукасе и долгом пути к публикации.Третья часть «Заметок на полях» Генри Лайона Олди, где маститые соавторы рассказывают о самых разных вещах, с которыми столкнулись во время своей писательской деятельности. Как начинать роман и как его лучше завершать? Как правильно конструировать сюжетный «скелет»? Есть ли смысл возвращаться к давно написанным книгам?«Американский вампир» бродит где-то рядом с жанром альтернативной истории, но у него есть важное отличие — взгляд на эволюцию страны со стороны бессмертных персонажей. Скотт Снайдер сочинил сагу не просто о вампирах и их участии в ключевых событиях истории США, но и о том, что значит быть американцем.«Дитя человеческое» — классический пример фильма, который был проигнорирован массовой публикой в год выхода, но произвёл неизгладимое впечатление на тех, кто всё же увидел его на большом экране. Его визуальные приёмы оказались настолько эффектны, что впоследствии их принялись перенимать многие киноделы. По случаю 15-летнего юбилея картины мы решили рассказать о том, как создавался один из наиболее влиятельных фантастических фильмов нулевых.Наш герой, конечно, всегда будет Люком Скайуокером, но его творческая жизнь этой ролью не ограничилась. Он так и не стал суперзвездой, однако остался собой — Марком Хэмиллом, у которого обаяние ярче всех звёзд далёкой-далёкой галактики, а чувство юмора острее светового меча.«Леди Баг» смотрят не только дети и подростки, но и взрослые. Но, в отличие от универсальных и остроумных «Гравити Фолз», «Времени приключений» и других представителей современной волны анимации, «Леди Баг» куда ближе к старым наивным мультсериалам 1980-х. Мы поговорили с создателем сериала и попытались разобраться, почему девочка — божья коровка и мальчик-кот так популярны.10 сентября выходит Life is Strange: True Colors, пятая игра во франшизе Life is Strange. По этому случаю вспоминаем, как эта серия появилась и чем зацепила миллионы геймеров по всему миру.Китай уверенно развивает свою внеземную экспансию и поддерживает тем самым статус третьего государства в мире, располагающего собственной действующей программой пилотируемой космонавтики. Хотя информация о её достижениях строго дозируется, сегодня уже можно более или менее подробно обсуждать историю и перспективы китайских космических полётов.За последние 300−400 лет мы привыкли к мысли, что вследствие технического прогресса быт и возможности людей довольно быстро меняются, порой даже в пределах одного поколения. Однако за этой яркой картинкой из достижений, прогнозов и фантазий мы не замечаем изменений в огромном пласте жизни — социальных технологиях. А ведь именно от них зависит то, как мы будем пользоваться достижениями прогресса.Австралиец Алекс Рис, работавший над игрой Subnautica: Below Zero, рассказывает, как помирить в искусстве фантазию и правдоподобие, за что стоит любить научную фантастику и как устроен выдуманный им мир бирринов. А в галерее его работ вы увидите иллюстрацию, ставшую на Западе интернет-мемом.«Ангел, мой ангел»Сказка о дружбе не совсем кота и не совсем ангела.«Время первых»Грустный комикс о современных тенденциях в космонавтике.