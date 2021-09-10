Мир фантастики №214 (сентябрь 2021)

Первый осенний номер «Мира фантастики» за 2021 год посвящён Станиславу Лему. Не весь, конечно, но всё-таки целых 18 страниц мы отвели писателю и его творчеству — как-никак, со дня рождения главного польского фантаста прошёл целый век! Другой фантастической классики, пускай и более молодой, в номере тоже хватает. Вспоминаем, как Альфонсо Куарон снимал «Дитя человеческое» — фильм, заметно повлиявший на кинематограф и вернувший в моду длинные сцены без видимых склеек. Рассказываем о творческом пути Марка Хэмилла, который после головокружительного успеха классической трилогии «Звёздных войн» предпочитал заниматься озвучкой. И говорим про серию игр Life is Strange, благо на подходе новая часть. Даже обложку ей посвятили!
В номере
- Что предсказал Станислав Лем?
- Life is Strange — взрослые игры о подрастающем поколении
- Чем так хорош французский мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот»?
- Гонзо-заметка о социальных технологиях будущего
- Альфонсо Куарон и его «Дитя человеческое»
А также: рецензии на книги Марины и Сергея Дяченко, Стивена Кинга, Сосукэ Нацукавы и других • ключевые события вселенной Warhammer Age of Sigmar • интервью с Мэтью Стовером • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Life is Strange: True Colors © 2021 Square Enix Ltd
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Следующий номер выйдет 15 октября.
Одинокая всеЛЕМная
12 сентября 2021 года исполнилось 100 лет со дня рождения Станислава Лема. Но уже 15 лет, как его нет с нами. Осталось множество его романов, рассказов, статей, интервью. Был ли хоть кто-то, подобный Лему или сопоставимый с ним? Нет. Ни тогда, когда он жил, ни сейчас, после его смерти.
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Warhammer Age of Sigmar
Избранник Тёмных богов Архаон, носящий пафосный титул Владыка Конца Времён, решил, что следует соответствовать столь громкому званию. В ходе кампании, описанной в серии книг «Конец времён», он открыл врата Хаоса, которые поглотили весь мир — вернее, почти весь. Металлическое ядро Старого мира, именуемое Маллус, пережило катаклизм. Оно и стало отправной точкой для формирования сеттинга игровой системы Warhammer Age of Sigmar. Рассказываем о том, что уже успело произойти в этой сравнительно молодой вселенной.
Стивен Кинг «Позже» • Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками» • Наталья Щерба «Финиста. Сонный дом» • Евгения Сафонова «Когда завтра настанет вновь» • Марта Уэллс «Сетевой эффект» и другие книги. 42 Контакт
Беседа с Мэтью Стовером
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