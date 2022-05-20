Мир фантастики №222 (май 2022)

Майский номер наполнен юбилеями. Мы отмечаем двадцатилетие The Elder Scrolls III: Morrowind, тридцатилетие третьего «Чужого» (это тот случай, когда история съёмок интереснее самого фильма), опять же тридцатилетие Wolfenstein 3D, тридцатипятилетие выпускающего редактора журнала, сорокалетие фильма «Конан-варвар», сорокапятилетие Оби-Вана Кеноби и семидесятипятилетие Брайана Фрауда. В общем, можно сказать, что история писала за редакцию большую часть плана для этого выпуска. А ещё это 222-й номер журнала и выходит он в 2022 году — впрочем, даже такое совпадение не убедило нас опубликовать в нем статью про нумерологию.
В номере
- статью про советских попаданцев;
- материал о творчестве Ральфа Бакши;
- интервью с Ярославом Барсуковым;
- подробный разбор технологии NFT и объяснение того, чем она плоха;
- обзор проектов противоастероидной защиты Земли.
А также: рецензии на книги Ника Перумова, Кима Стэнли Робинсона, Брента Уикса, Дина Кунца и других • интервью с художником Богданом Резуненко • рассказ Ярослава Барсукова (да-да, того самого, с которым у нас ещё и интервью выходит!) • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!
Иллюстрация на обложке: Богдан Тимченко
Где купить?
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Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
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Следующий номер выйдет 17 июня.
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Ник Перумов «Александровскiе кадеты» • Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы» • Сборник «Роботы против фей» • Брент Уикс «Чёрная Призма» • Дин Кунц «Там, где нас нет» • и другие книги. 43 Контакт
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