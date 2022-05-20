Мир фантастики №222 (май 2022)

Полное содержание номера

1

Спецматериалы

4

Врата миров

12

22

Книжный ряд

30

43

46

Видеодром

52

62

72

Игровой клуб

80

Машина времени

86

92

Фан

100

110

112

1 мая 2002 года вышла The Elder Scrolls III: Morrowind. Огромную RPG в странном мире обсуждали, о ней спорили, по ней писали фанфики, делали фанарт и, конечно, для неё выпускали огромное количество модов. Попробуем вспомнить, что это была за игра, и подумаем, чем объясняется её феноменальный успех.Оби-Ван Кеноби — один из редких героев «Звёздных войн», над кем не властно время. Менялись эпохи и трилогии, сага о далёкой-далёкой галактике многократно переосмысливала себя, однако в каждой её новой итерации находилось место для мудрого стойкого рыцаря со слегка ироничной улыбкой. «Мир фантастики» вспоминает тернистый и захватывающий путь Оби-Вана Кеноби: от полумеханического генерала из черновиков до главного героя нового мини-сериала.Брайан Фрауд — человек, чьи работы вернули фэнтези фольклорную сказочность. Его персонажи: эльфы, гоблины, тролли — все те, кого принято называть фейри, — лишены гламурного лоска и пасторальной приторности фей эпохи романтизма; они диковатые, непредсказуемые, уродливые и прекрасные одновременно. Их можно встретить на страницах книг, в фильмах «Тёмный кристалл» и «Лабиринт». Да этот уроженец Хэмпшира и сам похож на типичного брауни!«Александровскiе кадеты» •«Чёрный воздух. Лучшие рассказы» • Сборник «» •«Чёрная Призма» •«Там, где нас нет» • и другие книги.«Мир фантастики» решил поговорить с автором, чья дебютная повесть не только оказалась в шорт-листе «Небьюлы», но и была очень тепло принята западными критиками. Тем более что сборник «Башня из грязи и веток» совсем недавно вышел в России.Попаданческую фантастику писали и в советские времена, хотя некоторые нюансы существенно отличали её от современных книг этого жанра. О таких тонкостях и поговорим.22 мая исполняется 30 лет с премьеры многострадальной картины Дэвида Финчера. Самое время рассказать о её непростом пути к большому экрану. На этом пути были и многомиллионные декорации, которые даже не попали в фильм, и десятки сценариев, от которых в итоговом продукте не осталось ни строчки. А ещё превышения бюджета, судебные иски, неоправданные ожидания…Ральф Бакши — безумный гений анимации, работавший в эпоху нового Голливуда. Он предложил альтернативный взгляд на искусство анимации и воскресил творческую раскованность, а заодно умудрялся сочетать детскую безбашенность со взрослыми темами.В мае 2022 года исполняется сорок лет с выхода фильма Джона Милиуса «Конан-варвар». Картина дала толчок карьере исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера и композитора Бэзила Полидуриса, а заодно подарила уже третью жизнь персонажу, созданному фантазией Роберта Говарда. Рассказываем, как эта картина появилась на свет.Игра Wolfenstein 3D стала первым проектом со всеми ключевыми чертами шутеров id Software, чьи игры, собственно, и определили облик жанра. Но можно ли считать её настоящим 3D-шутером? И не потеряла ли эта игра актуальности за прошедшие десятилетия?Насколько велика угроза падения астероида или кометы на Землю? Может ли это падение положить конец человеческой цивилизации? И есть ли способ предотвратить глобальную катастрофу, если угроза станет реальной?От обсуждений NFT до некоторых пор мог бы скрыться только тот, кто не выходил в Интернет и вообще не прикасался к каким-либо СМИ. Притом далеко не каждый понимает, как же это всё работает. Даже те, кто вкладывает в покупку NFT десятки тысяч долларов, порой крайне смутно представляют себе его смысл. Так что же такое NFT и почему вокруг него идёт столько разговоров?Богдан рисует космических ведьм, проповедников тлена и гончих топей, а заодно менее пугающих, но всё таких же ярких героев GWENT, Magic: The Gathering и Diablo. Мы поговорили с Богданом о преимуществах фриланса, привлекательности тёмного фэнтези и узнали, что для успеха художнику совсем необязательно иметь уникальный стиль.«Порой в конце улицы — свет»В один не самый прекрасный день в квартире неудачливого польского художника из стены появляется рука.«По-настоящему»О сложностях съёмки кино в пустыне.