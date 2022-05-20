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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №222 (май 2022)

    20 мая 2022
    20.05.2022
    11459
    6 минут на чтение
    #номера

    Майский номер наполнен юбилеями. Мы отмечаем двадцатилетие The Elder Scrolls III: Morrowind, тридцатилетие третьего «Чужого» (это тот случай, когда история съёмок интереснее самого фильма), опять же тридцатилетие Wolfenstein 3D, тридцатипятилетие выпускающего редактора журнала, сорокалетие фильма «Конан-варвар», сорокапятилетие Оби-Вана Кеноби и семидесятипятилетие Брайана Фрауда. В общем, можно сказать, что история писала за редакцию большую часть плана для этого выпуска. А ещё это 222-й номер журнала и выходит он в 2022 году — впрочем, даже такое совпадение не убедило нас опубликовать в нем статью про нумерологию.

    Мир фантастики №222 (май 2022) 1

    В номере

    • статью про советских попаданцев;
    • материал о творчестве Ральфа Бакши;
    • интервью с Ярославом Барсуковым;
    • подробный разбор технологии NFT и объяснение того, чем она плоха;
    • обзор проектов противоастероидной защиты Земли.

    А также: рецензии на книги Ника Перумова, Кима Стэнли Робинсона, Брента Уикса, Дина Кунца и других • интервью с художником Богданом Резуненко • рассказ Ярослава Барсукова (да-да, того самого, с которым у нас ещё и интервью выходит!) • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Богдан Тимченко

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 20 мая.
    Следующий номер выйдет 17 июня.

    Мир фантастики №222 (май 2022) 7
    Мир фантастики №222 (май 2022) 6
    Мир фантастики №222 (май 2022) 5
    Мир фантастики №222 (май 2022) 4
    Мир фантастики №222 (май 2022) 3
    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Спецматериалы
    4 На блохе под грибами
    20 лет The Elder Scrolls III: Morrowind
    1 мая 2002 года вышла The Elder Scrolls III: Morrowind. Огромную RPG в странном мире обсуждали, о ней спорили, по ней писали фанфики, делали фанарт и, конечно, для неё выпускали огромное количество модов. Попробуем вспомнить, что это была за игра, и подумаем, чем объясняется её феноменальный успех.

    Врата миров
    12 Портрет героя
    Оби-Ван Кеноби — (почти) идеальный джедай
    Оби-Ван Кеноби — один из редких героев «Звёздных войн», над кем не властно время. Менялись эпохи и трилогии, сага о далёкой-далёкой галактике многократно переосмысливала себя, однако в каждой её новой итерации находилось место для мудрого стойкого рыцаря со слегка ироничной улыбкой. «Мир фантастики» вспоминает тернистый и захватывающий путь Оби-Вана Кеноби: от полумеханического генерала из черновиков до главного героя нового мини-сериала.

    22 Персона
    Волшебные миры Брайана Фрауда
    Брайан Фрауд — человек, чьи работы вернули фэнтези фольклорную сказочность. Его персонажи: эльфы, гоблины, тролли — все те, кого принято называть фейри, — лишены гламурного лоска и пасторальной приторности фей эпохи романтизма; они диковатые, непредсказуемые, уродливые и прекрасные одновременно. Их можно встретить на страницах книг, в фильмах «Тёмный кристалл» и «Лабиринт». Да этот уроженец Хэмпшира и сам похож на типичного брауни!

    Книжный ряд
    30 Рецензии на книги
    Ник Перумов «Александровскiе кадеты» • Ким Стэнли Робинсон «Чёрный воздух. Лучшие рассказы» • Сборник «Роботы против фей» • Брент Уикс «Чёрная Призма» • Дин Кунц «Там, где нас нет» • и другие книги.

    43 Контакт
    Ярослав Барсуков
    «Мир фантастики» решил поговорить с автором, чья дебютная повесть не только оказалась в шорт-листе «Небьюлы», но и была очень тепло принята западными критиками. Тем более что сборник «Башня из грязи и веток» совсем недавно вышел в России.

    46 Жанры
    Прогрессоры Страны Советов
    Попаданческую фантастику писали и в советские времена, хотя некоторые нюансы существенно отличали её от современных книг этого жанра. О таких тонкостях и поговорим.

    Видеодром
    52 Черновики
    Взлёты и падения «Чужого 3»
    22 мая исполняется 30 лет с премьеры многострадальной картины Дэвида Финчера. Самое время рассказать о её непростом пути к большому экрану. На этом пути были и многомиллионные декорации, которые даже не попали в фильм, и десятки сценариев, от которых в итоговом продукте не осталось ни строчки. А ещё превышения бюджета, судебные иски, неоправданные ожидания…

    62 Персона
    Из чего сделаны мультфильмы Ральфа Бакши
    Ральф Бакши — безумный гений анимации, работавший в эпоху нового Голливуда. Он предложил альтернативный взгляд на искусство анимации и воскресил творческую раскованность, а заодно умудрялся сочетать детскую безбашенность со взрослыми темами.

    72 Классика
    История фильма «Конан-варвар»
    В мае 2022 года исполняется сорок лет с выхода фильма Джона Милиуса «Конан-варвар». Картина дала толчок карьере исполнителя главной роли Арнольда Шварценеггера и композитора Бэзила Полидуриса, а заодно подарила уже третью жизнь персонажу, созданному фантазией Роберта Говарда. Рассказываем, как эта картина появилась на свет.

    Игровой клуб
    80 Классика
    Вспоминаем культовую Wolfenstein 3D по случаю её тридцатилетия
    Игра Wolfenstein 3D стала первым проектом со всеми ключевыми чертами шутеров id Software, чьи игры, собственно, и определили облик жанра. Но можно ли считать её настоящим 3D-шутером? И не потеряла ли эта игра актуальности за прошедшие десятилетия?

    Машина времени
    86 Космос
    Ждёт ли Землю столкновение с астероидом или кометой?
    Насколько велика угроза падения астероида или кометы на Землю? Может ли это падение положить конец человеческой цивилизации? И есть ли способ предотвратить глобальную катастрофу, если угроза станет реальной?

    92 Сумма технологий
    Что такое NFT и почему одни их покупают, а другие ненавидят
    От обсуждений NFT до некоторых пор мог бы скрыться только тот, кто не выходил в Интернет и вообще не прикасался к каким-либо СМИ. Притом далеко не каждый понимает, как же это всё работает. Даже те, кто вкладывает в покупку NFT десятки тысяч долларов, порой крайне смутно представляют себе его смысл. Так что же такое NFT и почему вокруг него идёт столько разговоров?

    Фан
    100 Художник
    Богдан Резуненко
    Богдан рисует космических ведьм, проповедников тлена и гончих топей, а заодно менее пугающих, но всё таких же ярких героев GWENT, Magic: The Gathering и Diablo. Мы поговорили с Богданом о преимуществах фриланса, привлекательности тёмного фэнтези и узнали, что для успеха художнику совсем необязательно иметь уникальный стиль.

    110 Рассказ
    Ярослав Барсуков «Порой в конце улицы — свет»
    В один не самый прекрасный день в квартире неудачливого польского художника из стены появляется рука.

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «По-настоящему»
    О сложностях съёмки кино в пустыне.

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