Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры

Помните, какая раньше была зелёная трава, большие деревья и пузатые мониторы? А какие классные видеоигры были — не оторваться! Сколько принцесс мы спасли, сколько злодеев победили, сколько замечательных прожили часов… Пришло время глубоко погрузиться в прошлое: подышите на исцарапанный CD, подуйте в картридж, стряхните пыль с дискеты — и отправляйтесь вместе с нами в ламповый круиз по волнам воспоминаний!
В новом спецвыпуске вы встретитесь со старыми добрыми играми — теми самыми, с которыми вместе росли, из-за которых пропускали уроки и не спали ночами. Осторожно: с первых же страниц ностальгия накроет вас с головой!
В этом выпуске:
- несколько поколений культовых фантастических видеоигр — от Space Invaders до Dead Space, от Golden Axe до Demon’s Soul, от Dangerous Dave до Alan Wake;
- широчайшая палитра жанров — от ролевых игр и квестов до шутеров и стратегий;
- общепризнанные шедевры и локальные хиты — от Pac-Man, Prince of Persia и Portal до «Вангеров», «Петьки и Василия Ивановича» и S.T.A.L.K.E.R.;
- любимые серии — Final Fantasy, God of War, Resident Evil, DOOM, The Legend of Kyrandia;
- живая по сей день классика — Warhammer 40,000: Dawn of War, Heroes of Might and Magic III, Diablo II, Planescape: Torment, BioShock и многое, многое, многое другое!
Иллюстрация на обложке: Pakowacz
Где купить?
С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
- Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
- Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
- На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
- Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
- Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
- Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
Обратите внимание!Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
Телефон: +7 (499) 6851330
Email: JoinUs@csb-agency.ru
Сайт: www.periodicals.ru
Индекс в каталоге 46452.
Доставка в более чем 70 стран мира.
В продаже с 21 января.
Следующий номер выйдет в марте 2022.
- Spacewar!
- Space Invaders
- Pac-Man
- Серия MetroidМногие серии в этом спецвыпуске рассматриваются частично: до игр, вышедших в 2010 году
- Серия Mario
- Серия The Legend of Zelda
- Серия Street Fighter
- Golden Axe
- Prince of Persia (1989)
- Серия Sonic
- Серия Mortal Kombat
- Dangerous Dave in the Haunted Mansion
- Battletoads & Double Dragon: The Ultimate Team
- The Lost Vikings
- Comix Zone
- Castlevania: Symphony of the Night
- Super Meat Boy
- Серия Space Quest
- LOOM
- Серия Gobliiins
- Серия Monkey Island
- Серия The Legend of Kyrandia
- Серия Myst
- Серия Discworld
- Full Throttle
- Grim Fandango
- The Neverhood
- Петька и Василий Иванович спасают Галактику
- The Longest Journey
- Syberia 1–2
- Rogue
- Elite
- Серия Metal Gear
- Серия Tomb Raider
- Вангеры
- Серия Resident Evil
- Серия Devil May Cry
- System Shock 2
- Diablo 1–2
- Серия Thief
- Серия Silent Hill
- American McGee’s Alice
- The Hobbit
- Серия Harry Potter
- Beyond Good & Evil
- Shadow of the Colossus (2005)
- Серия Prince of Persia: The Sands of Time
- Assassin’s Creed 1–2
- Серия God of War
- Fahrenheit
- Dark Messiah of Might and Magiс
- Portal
- Uncharted 1–2
- Demon’s Souls
- Alan Wake
- Серия Wizardry
- Серия Might & Magic
- Серия Final Fantasy
- Eye of the Beholder
- Chrono Trigger
- Серия Persona
- Серия Pokémon
- Ultima Online
- Fallout 1–2
- Fallout: New Vegas
- Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
- Planescape: Torment
- Baldur’s Gate
- Nox
- Deus Ex
- The Elder Scrolls III: Morrowind
- The Elder Scrolls IV: Oblivion
- Neverwinter Nights
- Серия Kingdom Hearts
- Gothic II
- Star Wars: Knights of the Old Republic 1–2
- World of Warcraft
- Fable
- Fable III
- Vampire: The Masquerade — Bloodlines
- Jade Empire
- Mass Effect 1–2
- Ведьмак
- Dragon Age: Origins
- Серия MechWarrior
- Wolfenstein 3D
- Return to Castle Wolfenstein
- Серия DOOM
- Серия Quake
- Unreal Tournament (1999)
- Duke Nukem 3D
- Half-Life 1–2
- Aliens versus Predator (1999)
- Left 4 Dead 1–2
- Серия Halo
- S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
- BioShock
- Dead Space 1–2
- Серия King’s Bounty
- Серия Heroes of Might and Magic
- Dune II
- Серия Command & Conquer
- Серия Command & Conquer: Red Alert
- Command & Conquer: Generals
- Серия Warcraft: Orcs & Humans
- StarCraft
- X-COM: UFO Defense
- Master of Orion II: Battle at Antares
- Sid Meier’s Alpha Centauri
- Dungeon Keeper 2
- Disciples 1–2
- Космические рейнджеры 1–2
- Warhammer 40,000: Dawn of War
- EVE Online
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