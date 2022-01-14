Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры

Помните, какая раньше была зелёная трава, большие деревья и пузатые мониторы? А какие классные видеоигры были — не оторваться! Сколько принцесс мы спасли, сколько злодеев победили, сколько замечательных прожили часов… Пришло время глубоко погрузиться в прошлое: подышите на исцарапанный CD, подуйте в картридж, стряхните пыль с дискеты — и отправляйтесь вместе с нами в ламповый круиз по волнам воспоминаний!

В новом спецвыпуске вы встретитесь со старыми добрыми играми — теми самыми, с которыми вместе росли, из-за которых пропускали уроки и не спали ночами. Осторожно: с первых же страниц ностальгия накроет вас с головой!