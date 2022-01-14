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    Журнал
    #спецвыпуски

    Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры

    14 января 2022
    14.01.2022
    23179
    4 минуты на чтение
    #спецвыпуски
    Иллюстрация спецвыпуск № 6 («Старые добрые видеоигры»)

    Помните, какая раньше была зелёная трава, большие деревья и пузатые мониторы? А какие классные видеоигры были — не оторваться! Сколько принцесс мы спасли, сколько злодеев победили, сколько замечательных прожили часов… Пришло время глубоко погрузиться в прошлое: подышите на исцарапанный CD, подуйте в картридж, стряхните пыль с дискеты — и отправляйтесь вместе с нами в ламповый круиз по волнам воспоминаний!

    В новом спецвыпуске вы встретитесь со старыми добрыми играми — теми самыми, с которыми вместе росли, из-за которых пропускали уроки и не спали ночами. Осторожно: с первых же страниц ностальгия накроет вас с головой!

    Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры

    В этом выпуске:

    • несколько поколений культовых фантастических видеоигр — от Space Invaders до Dead Space, от Golden Axe до Demon’s Soul, от Dangerous Dave до Alan Wake;
    • широчайшая палитра жанров — от ролевых игр и квестов до шутеров и стратегий;
    • общепризнанные шедевры и локальные хиты — от Pac-Man, Prince of Persia и Portal до «Вангеров», «Петьки и Василия Ивановича» и S.T.A.L.K.E.R.;
    • любимые серии — Final Fantasy, God of War, Resident Evil, DOOM, The Legend of Kyrandia;
    • живая по сей день классика — Warhammer 40,000: Dawn of War, Heroes of Might and Magic III, Diablo II, Planescape: Torment, BioShock и многое, многое, многое другое!

    Иллюстрация на обложке: Pakowacz

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 290 рублей для обычных журналов и 590 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
      Важно! Пока журнал находится в стадии предзаказа, опция бесплатной доставки может быть недоступна. Подождите, пока товар не перейдёт в статус «в корзину».
      Важно! Мы не можем продавать журнал в Украине по юридическим причинам. А вот в белорусском филиале Hobby Games журнал доступен.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.
    Почтовая подписка

    Обратите внимание!

    Почтовая подписка не включает в себя спецвыпуски «Мира фантастики». Их необходимо приобретать отдельно.
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    Подписка за пределами России доступна через подписное агентство Creative Service Band.
    Телефон: +7 (499) 6851330
    Email: JoinUs@csb-agency.ru
    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 21 января.

    Следующий номер выйдет в марте 2022.

    Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры 3
    Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры 2
    Мир фантастики. Спецвыпуск №6. Старые добрые видеоигры 1
    Полное содержание номера
    Аркады и файтинги2
    • Spacewar!
    • Space Invaders
    • Pac-Man
    • Серия Metroid
    • Серия Mario
    • Серия The Legend of Zelda
    • Серия Street Fighter
    • Golden Axe
    • Prince of Persia (1989)
    • Серия Sonic
    • Серия Mortal Kombat
    • Dangerous Dave in the Haunted Mansion
    • Battletoads & Double Dragon: The Ultimate Team
    • The Lost Vikings
    • Comix Zone
    • Castlevania: Symphony of the Night
    • Super Meat Boy
    Квесты26
    • Серия Space Quest
    • LOOM
    • Серия Gobliiins
    • Серия Monkey Island
    • Серия The Legend of Kyrandia
    • Серия Myst
    • Серия Discworld
    • Full Throttle
    • Grim Fandango
    • The Neverhood
    • Петька и Василий Иванович спасают Галактику
    • The Longest Journey
    • Syberia 1­­–2
    Экшены и приключения44
    • Rogue
    • Elite
    • Серия Metal Gear
    • Серия Tomb Raider
    • Вангеры
    • Серия Resident Evil
    • Серия Devil May Cry
    • System Shock 2
    • Diablo 1–2
    • Серия Thief
    • Серия Silent Hill
    • American McGee’s Alice
    • The Hobbit
    • Серия Harry Potter
    • Beyond Good & Evil
    • Shadow of the Colossus (2005)
    • Серия Prince of Persia: The Sands of Time
    • Assassin’s Creed 1–2
    • Серия God of War
    • Fahrenheit
    • Dark Messiah of Might and Magiс
    • Portal
    • Uncharted 1–2
    • Demon’s Souls
    • Alan Wake
    Ролевые игры80
    • Серия Wizardry
    • Серия Might & Magic
    • Серия Final Fantasy
    • Eye of the Beholder
    • Chrono Trigger
    • Серия Persona
    • Серия Pokémon
    • Ultima Online
    • Fallout 1–2
    • Fallout: New Vegas
    • Arcanum: Of Steamworks and Magick Obscura
    • Planescape: Torment
    • Baldur’s Gate
    • Nox
    • Deus Ex
    • The Elder Scrolls III: Morrowind
    • The Elder Scrolls IV: Oblivion
    • Neverwinter Nights
    • Серия Kingdom Hearts
    • Gothic II
    • Star Wars: Knights of the Old Republic 1–2
    • World of Warcraft
    • Fable
    • Fable III
    • Vampire: The Masquerade — Bloodlines
    • Jade Empire
    • Mass Effect 1–2
    • Ведьмак
    • Dragon Age: Origins
    Шутеры118
    • Серия MechWarrior
    • Wolfenstein 3D
    • Return to Castle Wolfenstein
    • Серия DOOM
    • Серия Quake
    • Unreal Tournament (1999)
    • Duke Nukem 3D
    • Half-Life 1–2
    • Aliens versus Predator (1999)
    • Left 4 Dead 1–2
    • Серия Halo
    • S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля
    • BioShock
    • Dead Space 1–2
    Тактические и стратегические игры138
    • Серия King’s Bounty
    • Серия Heroes of Might and Magic
    • Dune II
    • Серия Command & Conquer
    • Серия Command & Conquer: Red Alert
    • Command & Conquer: Generals
    • Серия Warcraft: Orcs & Humans
    • StarCraft
    • X-COM: UFO Defense
    • Master of Orion II: Battle at Antares
    • Sid Meier’s Alpha Centauri
    • Dungeon Keeper 2
    • Disciples 1–2
    • Космические рейнджеры 1–2
    • Warhammer 40,000: Dawn of War
    • EVE Online

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    № 5 (Спец «Киберпанк»)

    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк
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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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