Дайджест настольных игр апреля: «Алые ключи», «Инсайд», Pathfinder

У наших коллег из Hobby World вышел настольный дайджест, в котором бессменный ведущий Семён Пыхтеев рассказывает об играх издательства, вышедших за последнее время.
В подборке есть кампания «Алые ключи» для карточного «Ужаса Аркхэма», сценарий «Pathfinder. Падение Чумного Камня» и семейная стратегическая игра «Царства зверей».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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