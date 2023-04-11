Дайджест настольных игр апреля: «Алые ключи», «Инсайд», Pathfinder

У наших коллег из Hobby World вышел настольный дайджест, в котором бессменный ведущий Семён Пыхтеев рассказывает об играх издательства, вышедших за последнее время.

В подборке есть кампания «Алые ключи» для карточного «Ужаса Аркхэма», сценарий «Pathfinder. Падение Чумного Камня» и семейная стратегическая игра «Царства зверей».