Подводим итоги выставки-конференции E3 в 26-м выпуске «Мир фантастики Live»

Видео, Видео МирФ, Подкасты
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В студии соберутся все наши геймеры и обсудят прошедшую конференцию #E32018. Поговорим о Fallout 76, Cyberpunk 2077, Devil May Cry 5, The Last of Us 2, The Elder Scrolls VI и других громких анонсах. К нашим авторам-геймерам Александру Киселёву, Ксенией Аташёвой и Сергею Канунникову присоединится главный редактор «Игромании» Евгений Пекло.

Если вы предпочитаете аудиоформат, скачать выпуск в виде подкаста можно вот здесь. Тут же вы можете скачать его в формате MP3. А для пользователей iOS у нас есть подкаст в iTunes.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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