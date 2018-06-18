Подводим итоги выставки-конференции E3 в 26-м выпуске «Мир фантастики Live»

В студии соберутся все наши геймеры и обсудят прошедшую конференцию #E32018. Поговорим о Fallout 76, Cyberpunk 2077, Devil May Cry 5, The Last of Us 2, The Elder Scrolls VI и других громких анонсах. К нашим авторам-геймерам Александру Киселёву, Ксенией Аташёвой и Сергею Канунникову присоединится главный редактор «Игромании» Евгений Пекло.
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