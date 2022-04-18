Видео: дайджест настольных игр

Наши коллеги из Hobby World поделились новым видео с подборкой настольных игр. На этот раз в центре внимания — «филлеры», игры для вечеринок. В качестве бонуса — недавние комикс-игры «Оборотень» и «Шерлок Холмс».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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Если бы высадку на Луну снимал…Четыре культовых режиссёра фантастики снимают полёт на Луну. И Кубрик тоже. Результат — неожиданный.
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