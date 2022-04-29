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    #во что поиграть

    Видео: ещё больше настольных игр на природу

    29 апреля 2022
    29.04.2022
    133
    0 минут на чтение
    #во что поиграть

    Наши коллеги из Hobby World составили ещё одну подборку настольных игр на природу — на случай, если вы захотите взять настолки с собой в поездку.

    Есть компактные, есть чтобы дети не скучали, есть чтобы взрослые покуролесили. «Трамвай смерти», «Нечто из глубокой бездны», «Манчкин. Гравити Фолз» и многое другое

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