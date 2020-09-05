Видео: интервью с режиссёром «Новых мутантов» Джошем Буном

Режиссёр многострадальных «Новых мутантов» и новой экранизации кинговского «Противостояния» Джош Бун рассказывает, изменился ли последний фильм киновселенной Fox/Marvel за время производственного ада, за что он ценит творчество Стивена Кинга и как не сойти с ума в Голливуде.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Новости фантастики
Джейсон Шрайер: ремейк Prince of Persia покажут 10 сентября
«Ведьмака 3» бесплатно обновят для консолей нового поколения и ПК
«Спутник» лидирует в топе хорроров американского iTunes
Лана Вачовски хотела, чтобы Хьюго Уивинг снялся в «Матрице 4»
«Довод» хорошо стартовал в российском прокате. Фильм уже собрал 36 млн рублей
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.