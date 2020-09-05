    7
    Видео | Видео МирФ

    Видео: интервью с режиссёром «Новых мутантов» Джошем Буном

    5 сентября 2020
    Кот-император
    05.09.2020
    58257
    0 минут на чтение

    Режиссёр многострадальных «Новых мутантов» и новой экранизации кинговского «Противостояния» Джош Бун рассказывает, изменился ли последний фильм киновселенной Fox/Marvel за время производственного ада, за что он ценит творчество Стивена Кинга и как не сойти с ума в Голливуде.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу «Траун: Измена» — финальную книгу в новой трилогии Тимоти Зана по «Звёздным войнам»
    0
    4653
    Читаем книгу «Траун: Измена» — финальную книгу в новой трилогии Тимоти Зана по «Звёздным войнам»

    Отрывок, в котором Император, Траун, директор Кренник и Таркин обсуждают проблемы проекта «Звёздочка».

    10 самых-самых... фантастических учебных заведений! 15
    0
    16462
    10 самых-самых… фантастических учебных заведений!

    Самые престижные школы и вузы со всех уголков фэнтези и фантастики — от магических университетов до военно-космических академий.

    Возможна ли небелковая жизнь? 14
    0
    21343
    Возможна ли небелковая жизнь? Кремний, фосфор и метан как основа органики

    Что, если в условиях, непохожих на земные, жизнь всё-таки существует — только другая, соответствующая именно этим условиям? Возможна ли жизнь на основе кремния, азота, мышьяка, серы и с какими затруднениями она столкнётся?

    Прощание с Крапивиным. Шаги уходящего Командора
    0
    61764
    Прощание с Крапивиным. Шаги уходящего Командора

    Наш автор Кирилл Шайдуров делится историей своего знакомства со вселенной «Великого Кристалла» — и заодно рассказывает, чем эти книги его покорили.

    Комикс: круговорот 1
    0
    63033
    Комикс: круговорот

    «Очень похоже на „Возвращение джедая“».

    Сломанные звезды. Новейшая китайская фантастика
    0
    73170
    «Сломанные звёзды. Новейшая китайская фантастика». Что сейчас пишут в Китае?

    Антология Кена Лю показывает, что китайская фантастика бывает очень разной — и при этом не так уж сильно отличается от западной.

    Секретное досье на новый Отряд самоубийц 36
    0
    79604
    Секретное досье на новый Отряд самоубийц

    Нам в руки попали документы на каждого члена нового отряда, составленные самим Риком Флэгом.

    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма 5
    0
    122591
    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма

    Если кратко — это не ремейк, а действительно самостоятельное кино!

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить