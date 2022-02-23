Видео: обзор настолки Age of Wonders: Planetfall

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев рассказывает о настолке Age of Wonders: Planetfall.
Это не 4х-стратегия, но очень достойный и динамичный открытый драфт.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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