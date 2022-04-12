Видео: обзор настольной игры «Амазония»

Наши коллеги из Hobby World записали новое видео. На этот раз в центре внимания — настольная игра «Амазония».

В «Амазонии» партия длится три раунда, которые называются «сезоны». Каждый сезон игроки по очереди выбирают карты из трёх имеющихся колод роста, а затем либо забирают просмотренную стопку и выкладывают карты в свой лес, либо возвращают её обратно, добавляя в неё одну карту текущего сезона. Каждая стопка имеет свои карты растений и животных, одни из которых принесут больше пользы, а другие наоборот могут нанести ущерб. Поэтому выбирайте с умом.

Основные правила «Амазонии» рассчитаны на дуэльное противостояние, но включают вариант игры для 3 и 4 игроков, а также соло-режим.