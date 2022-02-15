Видео: обзор настольной игры «Герои Терринота»

У нас на сайте — новый видеообзор от наших коллег из Hobby World! Бессменный ведущий Семён Пыхтеев рассказывает про данжен-краулер для начинающих «Герои Терроинота» от Fantasy Flight Games.

Из этого обзора вы узнаете:

что входит в коробку;

из чего состоит каждая партия;

как, собственно, играть;

от чего зависит реиграбельность;

и многое другое.

Игра доступна в магазинах Hobby Games.