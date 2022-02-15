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    Видео | Видео МирФ

    Видео: обзор настольной игры «Герои Терринота»

    15 февраля 2022
    15.02.2022
    29655
    0 минут на чтение

    У нас на сайте — новый видеообзор от наших коллег из Hobby World! Бессменный ведущий Семён Пыхтеев рассказывает про данжен-краулер для начинающих «Герои Терроинота» от Fantasy Flight Games.

    Из этого обзора вы узнаете:

    • что входит в коробку;
    • из чего состоит каждая партия;
    • как, собственно, играть;
    • от чего зависит реиграбельность;
    • и многое другое.

    Игра доступна в магазинах Hobby Games.

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