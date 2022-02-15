Видео: обзор настольной игры «Герои Терринота»

У нас на сайте — новый видеообзор от наших коллег из Hobby World! Бессменный ведущий Семён Пыхтеев рассказывает про данжен-краулер для начинающих «Герои Терроинота» от Fantasy Flight Games.
Из этого обзора вы узнаете:
- что входит в коробку;
- из чего состоит каждая партия;
- как, собственно, играть;
- от чего зависит реиграбельность;
- и многое другое.
Игра доступна в магазинах Hobby Games.
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«Герои Терринота». Входной билет в мир настольных приключений
Александр Ляпустин | 24.08.2019
Недорогой и быстрый карточный кооператив, прекрасно подходящий для знакомства с жанром.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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