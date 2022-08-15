Видео: полтора часа Descent с BadComedian, Лёшей Зуйковым и Anoir

Наши коллеги из Hobby World опубликовали полуторачасовой ролик, посвящённый одной из самых больших изданных игр за последнее время. Речь про коробку «Descent: Сказания тьмы»! Играть за неё сели блогеры BadComedian, Anoir и Лёша Зуйков (канал «Два в кубе»). Семён Пыхтеев выступил ведущим и соигроком.
Descent – фэнтези данжен-кроулер, в котором партии бравых приключенцев предстоит исследовать выстраивающуюся трёхмерную карту, сражаться с врагами и следовать перипетиям сюжетной кампании.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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