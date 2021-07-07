Видео: пять игр для настоящих детективов (часть вторая)

Наши коллеги из Hobby World подготовили новый ролик! На этот раз в центре внимания вторая подборка детективных игр.
Бессменный ведущий Семён Пыхтеев вспоминает о «Детективных хрониках», Crime Zoom, игра-комиксах и «Месте преступления: Средневековье».
А какие у вас любимые детективные настолки?
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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