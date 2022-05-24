Видео: топ 10 бюджетных настольных игр

Наши коллеги из Hobby World опубликовали новое видео из мира настолок. Его посвятили подборке бюджетных настольных игр до 1000 рублей — такие ещё остались!
В список вошли как классические небольшие настолки вроде «Манчкина», «Цитаделей» и «Звёздных империй», так и недавние новинки, включая «Неудержимых единорожек» и «Картографов».
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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