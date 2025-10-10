КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма

«Сталкер» Тарковского: князь Мышкин в Зоне Посещения
Фильмы про космос: фантастика, одобренная учёными и космонавтами
30 октября «Модель для сборки» проведет программу «DELICATESЫ»

Дмитрий Кинский
10 октября 17:55
47
1 минута на чтение
30 октября легендарный нарративный подкаст «Модель для сборки» проведет в Москве программу «DELICATESЫ».
Гостей ждет атмосфера ночи ведьм, призраков и вампиров в футуристической атмосфере развлечений XXI века.
Ведущим выступит бессменный Владислав Копп, а литературным редактором — Сергей Чекмаев. За музыку отвечают DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison.
Бывало, что команда МДС звала на Самую Страшную Ночь… в Санкт-Петербург. Ибо — что может быть таинственнее осенних туманов и северных сумерек? Но…что может быть не менее мистическим, чем мрачный готический хорал в питерском барокко?

Конечно — Московский Индастриал!
Мероприятие пройдет в концертном зале «Свобода». Вход откроется в 18:00, а начало будет в 19:00 по МСК.

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Инсайдер: перезапуск «Людей Икс» выйдет в мае 2028 года

СМИ: Disney вновь работает над ремейком «Рапунцель»

«Трон: Арес»: сцена после титров намекает на продолжение
Возможно, создатели намекают на возвращение Куорры?

Might & Magic: Olden Era получила демоверсию
Но релиз пришлось отложить до 2026-го.

«Первобытный» Тартаковского возвращается! Тизер 3-го сезона
Копьё жив! Ну, или не-жив...

Тимур Бекмамбетов снял судебную фантастику «Милосердие», и вот её трейлер
«Крис Пратт смотрит в экран 2 часа», но это интригует.

Скала Джонсон может вернуться в перезапуске «Царя Скорпионов»
Слухи 2020 года снова актуальны в 2025-м.

Кто сыграет новую «Скалли» в перезапуске «Секретных материалов» — и что будет со старой
Разве можно заменить Джиллиан Андерсон?

Первый тизер фантастического сериала от создателя «Во все тяжкие»

«Рыцарь Семи королевств» стартует 18 января
И новый тизер!
