30 октября «Модель для сборки» проведет программу «DELICATESЫ»

30 октября легендарный нарративный подкаст «Модель для сборки» проведет в Москве программу «DELICATESЫ».
Гостей ждет атмосфера ночи ведьм, призраков и вампиров в футуристической атмосфере развлечений XXI века.
Ведущим выступит бессменный Владислав Копп, а литературным редактором — Сергей Чекмаев. За музыку отвечают DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison.
Бывало, что команда МДС звала на Самую Страшную Ночь… в Санкт-Петербург. Ибо — что может быть таинственнее осенних туманов и северных сумерек? Но…что может быть не менее мистическим, чем мрачный готический хорал в питерском барокко?
Конечно — Московский Индастриал!
Мероприятие пройдет в концертном зале «Свобода». Вход откроется в 18:00, а начало будет в 19:00 по МСК.
