Новинки

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

«Песнь моря»: мультфильм с настоящим волшебством
«Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами
Как прошел «Фандом Фест ВКонтакте»

Дмитрий Кинский
27 ноября 14:52
203
1 минута на чтение
Организаторы «Фандом Феста ВКонтакте» подвели итоги мероприятия, которое прошло с 22 по 23 ноября на площадке Main Stage в Москве.
На главной сцене выступил герлз-бэнд EVERGLOW, который объявил российский тур по шести городам в 2026 году. Компанию им составили корейский бойз-бэнд The Last Live, дебютный альбом которого выйдет в декабре, и китайский певец КАЙ.
Создатель «Зайчика» под ником Saikono рассказал, что планирует выпустить манга-приквел про Ромку и Бяшу.
Гостям фестиваля показали фрагменты из сказки «Буратино» и эксклюзивный трейлер финала третьего сезона «Вампиров средней полосы».
Актер театра, кино и дубляжа Ислам Ганджаев, которого многие знают по озвучке аниме, рассказал о грядущем хорроре «Возвращение в Сайлент Хилл», а Сергей Лукьяненко представил полнометражку «Смешарики сквозь вселенные».
Кроме того, на фестивале можно было поиграть в крайне популярную мобильную MOBA-игру Mobile Legends: Bang Bang и последний патч для Honkai: Star Rail.
А еще на главной сцене прошел конкурс косплея и K-pop Cover Dance Champ, в рамках которых жюри выбирало победителей среди 163 косплееров и 30 танцевальных команд.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Epic Games и Квентин Тарантино воссоздали в Fortnite вырезанную сцену из «Убить Билла»

Paradox списывает $37 млн на провале Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Продажи составили всего 120 тысяч копий за первый месяц.

У World of Warcraft: Midnight появилась дата релиза

Что если «Аватар 3» — последний?Кэмерон готов даже к этому
«Если на этом всё закончится, ладно».

Уже можно купить билеты на гик-фестиваль «Игрокон» в 2026 году

Трейлер ремейка психологического квеста Sublustrum

Лара Крофт вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Инсайдер: Destiny 3 уже в разработке — и не только

Кооперативную настолку «Комитет» в сеттинге альтернативного СССР уже можно предзаказать

Лучшие фантастические обложки, получившие премию Фрэнка Р. Пола в 2025 году
Никакой нейронки!
