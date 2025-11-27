Как прошел «Фандом Фест ВКонтакте»

Организаторы «Фандом Феста ВКонтакте» подвели итоги мероприятия, которое прошло с 22 по 23 ноября на площадке Main Stage в Москве.

На главной сцене выступил герлз-бэнд EVERGLOW, который объявил российский тур по шести городам в 2026 году. Компанию им составили корейский бойз-бэнд The Last Live, дебютный альбом которого выйдет в декабре, и китайский певец КАЙ.

Создатель «Зайчика» под ником Saikono рассказал, что планирует выпустить манга-приквел про Ромку и Бяшу.

Гостям фестиваля показали фрагменты из сказки «Буратино» и эксклюзивный трейлер финала третьего сезона «Вампиров средней полосы».

Актер театра, кино и дубляжа Ислам Ганджаев, которого многие знают по озвучке аниме, рассказал о грядущем хорроре «Возвращение в Сайлент Хилл», а Сергей Лукьяненко представил полнометражку «Смешарики сквозь вселенные».

Кроме того, на фестивале можно было поиграть в крайне популярную мобильную MOBA-игру Mobile Legends: Bang Bang и последний патч для Honkai: Star Rail.

А еще на главной сцене прошел конкурс косплея и K-pop Cover Dance Champ, в рамках которых жюри выбирало победителей среди 163 косплееров и 30 танцевальных команд.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.