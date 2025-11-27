КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какой могла быть новая трилогия «Звёздных войн» по сценарию Джорджа Лукаса
«Чёрный телефон 2»: пятница 13-е на улице Вязов
«Бугония»: трагикомедия о границах безумия
Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело

Классика

За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Как Чужой изменил кино и игры
Новости

Paradox списывает $37 млн на провале Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Андрей Квасков
27 ноября 16:40
198
1 минута на чтение
Paradox Interactive объявила о списании 37 миллионов долларов, вложенных в разработку долгожданной RPG Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.
Причиной стали катастрофически низкие продажи — всего около 121 тысяч копий в Steam за первый месяц, что принесло лишь $4 млн дохода.
Генеральный директор Фредерик Вестер взял ответственность на себя, отметив, что проект находился «за пределами наших ключевых компетенций». Несмотря на провал, Paradox все еще планирует выпустить два запланированные дополнения, чтобы сохранить лицо.
Многострадальная история разработки стала главной причиной провала. После ухода оригинальной студии Hardsuit Labs и ключевых создателей проект перешел к The Chinese Room, которая создала более линейную игру, отказавшись от амбиций культового оригинала.

Издатель сосредоточится на стратегиях, с которыми он умеет работать, а сложные RPG оставит сторонним студиям.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Epic Games и Квентин Тарантино воссоздали в Fortnite вырезанную сцену из «Убить Билла»

Новости

Как прошел «Фандом Фест ВКонтакте»

Новости

У World of Warcraft: Midnight появилась дата релиза

Новости

Что если «Аватар 3» — последний?Кэмерон готов даже к этому
«Если на этом всё закончится, ладно».

Новости

Уже можно купить билеты на гик-фестиваль «Игрокон» в 2026 году

Новости

Трейлер ремейка психологического квеста Sublustrum

Новости

Лара Крофт вошла в Книгу рекордов Гиннесса

Новости

Инсайдер: Destiny 3 уже в разработке — и не только

Новости

Кооперативную настолку «Комитет» в сеттинге альтернативного СССР уже можно предзаказать

Новости

Лучшие фантастические обложки, получившие премию Фрэнка Р. Пола в 2025 году
Никакой нейронки!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты