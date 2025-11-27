Paradox списывает $37 млн на провале Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Paradox Interactive объявила о списании 37 миллионов долларов, вложенных в разработку долгожданной RPG Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2.

Причиной стали катастрофически низкие продажи — всего около 121 тысяч копий в Steam за первый месяц, что принесло лишь $4 млн дохода.

Генеральный директор Фредерик Вестер взял ответственность на себя, отметив, что проект находился «за пределами наших ключевых компетенций». Несмотря на провал, Paradox все еще планирует выпустить два запланированные дополнения, чтобы сохранить лицо.

Многострадальная история разработки стала главной причиной провала. После ухода оригинальной студии Hardsuit Labs и ключевых создателей проект перешел к The Chinese Room, которая создала более линейную игру, отказавшись от амбиций культового оригинала.

Издатель сосредоточится на стратегиях, с которыми он умеет работать, а сложные RPG оставит сторонним студиям.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.