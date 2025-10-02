Актерские профсоюзы раскритиковали ИИ-актрисы Тилли Норвуд

Гильдия SAG-AFTRA и британский актерский профсоюз Equity раскритиковали ИИ-актрису по имени Тилли Норвуд от компании Particle6.
В американском профсоюзе считают, что этот инструмент не решает никаких проблем, а лишь создает новые.
SAG-AFTRA
Тилли Норвуд — не актриса, а персонаж, созданный компьютерной программой, обученной на работе бесчисленных профессиональных актеров — без разрешения и компенсации.
Британский профсоюз особенно интересует, на каких материалах обучали Тилли Норвуд.
Equity
Компьютерная программа создала нечто, принципиально не связанное с актерским мастерством, ремеслом и душой человека. <...> Этот инструмент создан на основе работы актеров. И нас беспокоит, откуда взялись эти работы и соглашались ли люди на это.
В агентстве изучают положения GDPR о защите данных, чтобы потребовать информацию, откуда берутся данные для обучения ИИ-актеров, и гарантировать отсутствие злоупотребления в отношении актеров.
Технологический прогресс не должен идти в ущерб тем, кто воплощает искусство в жизнь.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.