Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Сцены, которые напугали нас по-настоящему
Сатоси Кон и его умное безумное аниме
Актерские профсоюзы раскритиковали ИИ-актрисы Тилли Норвуд

Дмитрий Кинский
2 октября 19:06
351
1 минута на чтение
Гильдия SAG-AFTRA и британский актерский профсоюз Equity раскритиковали ИИ-актрису по имени Тилли Норвуд от компании Particle6.
В американском профсоюзе считают, что этот инструмент не решает никаких проблем, а лишь создает новые.
SAG-AFTRA
Тилли Норвуд — не актриса, а персонаж, созданный компьютерной программой, обученной на работе бесчисленных профессиональных актеров — без разрешения и компенсации.
Британский профсоюз особенно интересует, на каких материалах обучали Тилли Норвуд.
Equity
Компьютерная программа создала нечто, принципиально не связанное с актерским мастерством, ремеслом и душой человека. <...> Этот инструмент создан на основе работы актеров. И нас беспокоит, откуда взялись эти работы и соглашались ли люди на это.
В агентстве изучают положения GDPR о защите данных, чтобы потребовать информацию, откуда берутся данные для обучения ИИ-актеров, и гарантировать отсутствие злоупотребления в отношении актеров.
Технологический прогресс не должен идти в ущерб тем, кто воплощает искусство в жизнь.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

