Алекс Гарланд написал 160-страничный сценарий для питча экранизации Elden Ring

По данным The New Yorker, решающую роль в одобрении экранизации Elden Ring от студии A24 сыграл энтузиазм режиссера «Из машины» Алекса Гарланда.
Гарланд шесть раз прошел оригинальную игру и написал 160-страничный черновик сценария с дополнительными 40 страницами визуального материала по собственной инициативе. Он лично показал свои наработки геймдиректору Elden Ring Хидэтаке Миядзаки в Японии.
Напомним, Алекс выступит постановщиком и сценаристом адаптации. Единственным подтвержденным актером стал Кит Коннор («Трепет сердца»). Также инсайдеры сообщают, что к касту присоединилась Кэйли Спэйни («Чужой: Ромул»).
Даты выхода пока нет.
