Новинки

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Классика

«Унесённые призраками» Хаяо Миядзаки: шедевр аниме
Как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими
Алекс Гарланд написал 160-страничный сценарий для питча экранизации Elden Ring

Дмитрий Кинский
28 августа 16:55
1 минута на чтение
По данным The New Yorker, решающую роль в одобрении экранизации Elden Ring от студии A24 сыграл энтузиазм режиссера «Из машины» Алекса Гарланда.
Гарланд шесть раз прошел оригинальную игру и написал 160-страничный черновик сценария с дополнительными 40 страницами визуального материала по собственной инициативе. Он лично показал свои наработки геймдиректору Elden Ring Хидэтаке Миядзаки в Японии.
Напомним, Алекс выступит постановщиком и сценаристом адаптации. Единственным подтвержденным актером стал Кит Коннор («Трепет сердца»). Также инсайдеры сообщают, что к касту присоединилась Кэйли Спэйни («Чужой: Ромул»).
Даты выхода пока нет.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Друг может стать злейшим врагом — новые детали Judas от создателя BioShock

Когда начнутся съёмки сериала по Mass Effect
Руководит созданием сериала Даг Джанг.

Джеки Чан работает над трюками «Человека-паука: Новый день»
«Режиссёр был в восторге»

Хоакин Феникс мог сыграть Бэтмена

По мотивам «Удивительного волшебника из страны Оз» выпустят молодежный сериал
Пока без даты выхода.

СМИ: Netflix и Sony уже ведут переговоры о сиквеле «Кейпоп-охотниц на демонов»

Clair Obscur: Expedition 33 может получить продолжение
Но пока без деталей.

Полноценный трейлер 3 сезона «Алисы в Пограничье»
Премьера в сентябре.

Кто играет Румату в сериале «Трудно быть богом»
Новые подробности экранизации Стругацких.

«Отель Хазбин»: новые кадры из 2 сезона
Кто есть кто и дата выхода.
