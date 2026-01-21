КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

От «Давай, до свидания» до «Она сделала всё, что могла»: фанаты «Звёздных войн» провожают Кэтлин Кеннеди
Кэтлин Кеннеди покидает Lucasfilm. Что изменится при Дэйве Филони?
Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2026 году
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр

Лучшие исекаи в кино и сериалах Азии
«Маска»: как кровавый комикс превратился в отличную комедию
«Алису в Пограничье» закрыли на третьем сезоне

Андрей Квасков
21 января 17:20
220
1 минута на чтение
Netflix не планирует продолжать фантастическое шоу «Алису в Пограничье» после третьего сезона.

Японский сериал, который стартовал 10 декабря 2020 года, рассказывал историю Арису (Кенто Ямазаки) — умного молодого человека, закрывающегося от мира в играх. Попав в опасную страну под названием Пограничье, он вынужден выживать в смертельно опасных играх, одновременно строя настоящие связи с другими участниками.

После успешной премьеры сервис заказал два сезона. Сначала казалось, что второй станет финалом, но платформа вернула сериал для третьего. Несмотря на то, что финал третьего сезона завершил историю Арису, надежды на продолжение сохранялись.

В новом отчёте Netflix подтвердил, что сериал отменён. Третий сезон набрал 25 миллионов просмотров за период с июля по декабрь 2025 года. Подробностей о причинах отмены компания не раскрыла.

Андрей Квасков
