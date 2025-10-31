Amazon отменила MMO по «Властелину колец»

После крупной волны увольнений в игровом подразделении Amazon один из сокращенных сотрудников рассказал в профиле LinkedIn, что компания решила отменить MMO по мотивам «Властелина колец».
Сегодня утром я стал одним из уволенных в Amazon Games — вместе с другими невероятно талантливыми коллегами, работавшими над New World и молодой игрой по «Властелину колец», которая вам наверняка бы понравилась.
Напомним, 28 октября компания провела масштабные сокращения, которые затронули как минимум 14 тысяч рабочих мест. В связи с этим компания прекращает контентную поддержку New World, а также разработку других MMORPG.
Проект по «Властелину колец» анонсировали в 2023 году в рамках партнерства с Embracer. Игра описывалась как MMO с открытым миром, которая охватывает события «Хоббита» и трилогии «Властелина колец».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.