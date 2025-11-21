По PUBG выйдет фантастический экстракшен-шутер

Издатель Krafton анонсировал экстракшен-шутер во вселенной PUBG, который получил название Black Budget.

Действие игры развернется на острове, который застрял во временной петле и постепенно разрушается из-за загадочной аномалии.

Игрокам предстоит строить базу, создавать снаряжение и прокачивать навыки. Будет как PvP, так и PvE-контент — с каждым циклом окружающая среда и обитающие там существа будут становиться более опасными и непредсказуемыми.

Что интересно, разработчики оставят старое-доброе сужающееся кольцо. Однако для жанра экстракшенов это уже не новинка: похожая механика прежде встречалась уже в Active Matter и Dark & Darker.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.