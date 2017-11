Студия Beamdog анонсировала выход «ремейка» классической ролевой игры 2002 года Neverwinter Nights Enhanced Edition. Разработчики привнесли не слишком много изменений, но картинка стала выглядеть намного приятнее:

Почти все изменения ограничиваются лишь улучшенным интерфейсом, масштабированием меню, поддержкой разрешения 4К и дополнительными видеоэффектами вроде глубины поля, пиксельных шейдеров и пост-обработки.

Neverwinter Nights: Enhanced Edition будет включать в себя базовую кампанию вместе с модулями Shadows of Undertide, Hordes of Underdark, Pirates of the Sword Coast, Wyvern Crown of Cormyr и двумя дисками с саундтреками. За всё это просят 20 долларов (без учёта региональных цен в Steam). Дата выхода пока не называется. Но за предзаказ покупатели получат доступ к бета-версии игры.

Ещё одно очень приятное отличие «ремейка» Neverwinter Nights — это полная совместимость со старыми сохранениями.

Для Beamdog это уже не первая классическая игра, получившая современную версию. Ранее они подобным образом выпустили Baldur’s Gate, Icewind Dale и Planescape: Torment.