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    Новости

    Arkham Knight и Injustice 2 — что купить на распродаже в Steam в честь DC FanDome

    21 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    21.08.2020
    2289
    0 минут на чтение
    Arkham Knight и Injustice 2 — что купить на распродаже в Steam в честь DC FanDome

    В Steam в честь грядущего мероприятия DC FanDome началась тематическая распродажа — скидку неожиданно получила даже Mortal Kombat 11. А мы по традиции выделили самые заманчивые предложения.

    Акция завершится 24 августа. Напомним, DC FanDome пройдет с 22 по 23 августа. В рамках ивента покажут две игры: «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» от Rocksteady и «Рыцарей Готэма» от WB Games.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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