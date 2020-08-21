Arkham Knight и Injustice 2 — что купить на распродаже в Steam в честь DC FanDome

В Steam в честь грядущего мероприятия DC FanDome началась тематическая распродажа — скидку неожиданно получила даже Mortal Kombat 11. А мы по традиции выделили самые заманчивые предложения.

Акция завершится 24 августа. Напомним, DC FanDome пройдет с 22 по 23 августа. В рамках ивента покажут две игры: «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» от Rocksteady и «Рыцарей Готэма» от WB Games.