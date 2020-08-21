Arkham Knight и Injustice 2 — что купить на распродаже в Steam в честь DC FanDome

В Steam в честь грядущего мероприятия DC FanDome началась тематическая распродажа — скидку неожиданно получила даже Mortal Kombat 11. А мы по традиции выделили самые заманчивые предложения.
- Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition — 104 рубля (было 419 рублей);
- Injustice 2 Legendary Edition — 499 рублей (было 1999 рублей);
- Batman: Arkham Asylum GOTY — 104 рубля (было 419 рублей);
- Batman: Arkham City GOTY — 104 рубля (было 419 рублей);
- Batman: Arkham Origins — 124 рубля (было 499 рублей);
- Batman: Arkham Knight — 224 рубля (было 899 рублей);
- Mortal Kombat 11 — 414 рублей (было 1035 рублей);
- Mortal Kombat 11 Aftermath Kollection — 714 рублей (было 1190 рублей);
- Lego Batman — 104 рубля (было 419 рублей);
- Lego Batman 2: DC Super Heroes — 104 рубля (было 419 рублей);
- Lego Batman 3: Beyond Gotham — 124 рубля (было 499 рублей);
- Lego DC Super Villains — 249 рублей (было 999 рублей).
Акция завершится 24 августа. Напомним, DC FanDome пройдет с 22 по 23 августа. В рамках ивента покажут две игры: «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости» от Rocksteady и «Рыцарей Готэма» от WB Games.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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