Автора «любовного» комикса про Дарта Вейдера раскритиковали из-за безымянной поклонницы владыки ситхов

Издательство Marvel с самой покупки «Диснеем» компании Lucasfilm выпускает новые каноничные комиксы по «Звёздным войнам» — в том числе и про Дарта Вейдера. В марте 2019-го Marvel начали издавать новую мини-серию под названием «Тёмные видения», которая показывает владыку ситхов с разных сторон. Например, в первом выпуске Вейдер сражается с огромным чудовищем, напоминающим японских кайдзю.

Поначалу некоторых читателей смутило, что в первом выпуске «Тёмных видений» Вейдера показали чересчур романтизированным, но всё встало на свои места к третьему выпуску под названием «Высокий, тёмный и привлекательный» (Tall, Dark, and Handsome). Ещё в анонсе авторы Marvel обещали как-то обыграть любовную тему — и, надо сказать, у них это вышло.

Выпуск поступил в продажу 24 апреля и почти сразу вызвал неоднозначную реакцию среди читателей и читательниц. Действие третьей истории разворачивается на борту «Звезды Смерти», повествование ведётся от лица помощницы в медотсеке, которая помогает хирургам и техникам обрабатывать раны Вейдера. Девушка (её имя так и не назвали) без ума от владыки ситхов, её воображение рисует с ним романтичные сцены поцелуев и на балу. В своих фантазиях она становится равной Вейдеру, помогая тому в боях.

В дальнейшем выясняется, что девушка собирает осколки брони и образцы крови Вейдера, которые бережно хранит в личной коробочке. Но вскоре её начальник находит коллекцию и выбрасывает весь этот хлам, переживая, что Вейдер попросту избавится от обслуги за такие выходки.

Девушка не унывает и отправляется в святая святых Вейдера — его капсулу, где владыка ситх восстанавливает силы без шлема. Таким его и находит героиня. Она обещает, что отныне Вейдер больше не будет одинок!

Как видите, конец оказался немного предсказуем. Такой исход мог предсказать любой поклонник серии, который мало-мальски знаком с героем по фильмам и другим произведениям — вспомните хотя бы ту беспощадность, с какой он крошил повстанцев в «Изгое-один»!

Однако в социальных сетях читатели (особенно читательницы) встретили комикс негативно. Например, тред поклонницы саги и ведущей подкаста Wampa’s Lair Podcast Кейти Хорн разросся на более чем десяток постов, его ретвитнули почти тысячу раз. Она проводит параллели с сюжетами «Призрака Оперы» и «Русалочки» и, в целом, отнеслась к выпуску скорее благосклонно — за исключением концовки. В ней Хорн увидела отношение автора к женской фан-базе, которая романтизирует антагонистов саги вроде Кайло Рена.

…И затем Вейдер безмолвно её убивает. Последний фрейм — её гротескное, извернутое тело, лежащее на полу. Видите, поклонницы? Вот что происходит, когда вы балуетесь вашими глупыми маленькими фантазиями. Оставайся на дне, Ариель. Выходи за Рауля, Кристина. Это ведь для вас лучше! Этот комикс… жестоко, холодно и хирургически точно берёт клише из любимых женщинами сильных историй («Русалочка», «Призрак Оперы», фанфики по «Звёздным войнам») и насмехается над ними. По-моему, это огромный промах комиксов «Звёздных войн», которые в последние годы усердно трудятся над тем, чтобы их истории охватывали больше фанатов. Надеюсь, они услышат нашу критику и вынесут из неё уроки. из треда Кейт Хорн

На отзыв Хорн обратил внимание сценарист «Тёмных видений» Деннис Халлум.

I read it as you were writing it. Your perspective is extremely informative, thank you for taking the time. I will say I don't think our medic is silly or crazy at all. In my mind she is the heroine of the story. It was not at all our intention to mock her or anyone else. — Dennis “Hopeless” Hallum (@HopelessDent) April 24, 2019

Я читаю, что вы пишете. Ваша точка зрения невероятно информативна, спасибо, что обратили на неё моё внимание. Я хочу сказать, что наша медик не безумна или глупа. С моей точки зрения, она — героиня этой истории. Мы не ставили себе цель посмеяться над ней или кем-то ещё.

В другом комментарии Халлум ответил на ещё один вопрос о том, как комикс выражает отношение к поклонницам, что симпатизируют злодеям вроде Энакина или Кайло Рейна.

That really wasn’t my intention. I’m not here to police your read, but to me it’s about a person so beaten down and caged in by her fascist existence that she fantasizes about the only person in her world powerful enough to free her. — Dennis “Hopeless” Hallum (@HopelessDent) April 24, 2019

В комиксе действительно нет никакого моего намерения. Я не полицейский, который говорит вам, как читать, но для меня в комиксе речь идёт о человеке, который настолько избит и заперт в своём фашистском окружении, что её фантазии сводятся к единственному человеку в её мире, у которого хватит сил её освободить.

Масла в огонь подлил и сценарист комиксов Чак Вендиг, которого Marvel уволила в октябре 2018 года за оскорбительные высказывания по отношению к фанатам и ярко окрашенные политические посты у себя в твиттере. Он вспомнил о серии комедийных комиксов «Тень Вейдера», которую не успел завершить.

Apropos of absolutely nothing, my issue three of SHADOW OF VADER was about a toxic fanboy (a morgue attendant on the Death Star) who became obsessed with Vader. (And it didn’t end well for him. Er, obviously.) I thought it was good and I’m sorry you won’t see it! Onward we go. pic.twitter.com/kFCb2nQ2Ia — Chuck Wendig (@ChuckWendig) April 24, 2019

Касательно абсолютно никакого вопроса. В моём третьем выпуске «Тени Вейдера» должен был появиться токсичный мальчик-фанат (работник морга на «Звезде Смерти»), который становился одержим Вейдером (и да, он тоже плохо кончил). Я думаю, этот сюжет был хорош, и мне жаль, что вы его не увидите.