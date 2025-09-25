КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новости

Авторы Genshin Impact анонсировали игру в духе Animal Crossing

Дмитрий Кинский
25 сентября 13:43
33
1 минута на чтение
miHoYo опубликовала полноценный трейлер своей новой игры в духе Animal Crossing под названием Petit Planet.
В отличие от игры Nintendo, здесь придется развивать не остров, а целую планету. Также игроки смогут путешествовать по разным мирам.
Прямо сейчас можно записаться на бета-тест, который пройдет на ПК и iOS. Даты релиза пока нет.
Что интересно, прежде miHoYo анонсировала игру Honkai: Nexus Anima, которая очень напоминает Pokemon.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

