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    Новости

    Авторы «Пространства» говорят, что сериал лишь находится на паузе

    10 декабря 2020
    Кот-император
    10.12.2020
    208
    1 минута на чтение
    Авторы «Пространства» говорят, что сериал лишь находится на паузе

    В конце ноября мы писали, что Amazon решил продлить научно-фантастический сериал «Пространство» на шестой сезон, и на том закрыть проект. СМИ связывали это с двумя причинами: во-первых, летом 2020-го Каса Анвара (сыграл Алекса) обвинили в в домогательствах на съёмочной площадке, и потому его не будет в шестом сезоне, а во-вторых, шестую и седьмую книги первоисточника разделяет 30 лет.

    Как ни странно, сценаристы и продюсеры сериала Дэниел Абрахам и Тай Фрэнк (они же авторы цикла-первоисточника, пишут под псевдонимом Джеймс Кори) предпочитают думать, что речь идёт о паузе.

    После шестого сезона у нас есть то, что мы считает вполне естественной паузой в истории. Это будет вполне похоже на удовлетворительный финал истории, которую мы разворачивали на протяжении пяти сезонов. Я думаю, что саму концепцию отмены стоит считать устаревшей.

    Оптимизм Кори можно понять — в 2018-м Syfy отменил проект после трёх сезонов, и в итоге Amazon спас проект, под крылом которого сериал продолжился. Авторы подчёркивают, что все материалы, декорации, актёрский состав и команда перешла с одного борта на другой — не исключено, что тут будет также.

    Alcot Television Group — наша студия — плотно подвязана на франшизу. У них много планов, посмотрим, что будет дальше. Как бы там ни было, у нас есть вполне подходящая история на шестой сезон.

    У нас был похожий разговор, когда сериал закрыли в первый раз. Мы рассуждали, какие у сериала могут быть варианты структуры, и сюжетная линия в шесть сезонов уже тогда была одним из таковых.

    Пятый сезон стартует 16 декабря. А в 2021-м Кори выпустят заключительный девятый роман цикла «Падение Левиафана».

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    Кот-император
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