Авторы Resident Evil Requiem сами не знают, насколько страшная их игра

Новинки

Дмитрий Кинский
30 сентября 14:27
5
1 минута на чтение
Геймдиректор Resident Evil Requiem Коси Наканиси признался, что разработчикам из Capcom из-за огромного опыта в хоррорах уже сложно понять, насколько страшной получилась их игра.
Поэтому они собирают обратную связь от других игроков.
Мы создали так много хорроров, что больше не можем судить, пока кто-то другой не сыграет в них. Честно говоря, перед тем как мы показали Resident Evil Requiem на SGF и впервые дали поиграть в нее на Gamescom, мы немного переживали: действительно ли она страшная? Потому что сами мы уже не знаем. Это наш хлеб насущный, мы занимаемся этим каждый день.
Релиз состоится 27 февраля 2026 года.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

