Авторы Resident Evil Requiem сами не знают, насколько страшная их игра

Геймдиректор Resident Evil Requiem Коси Наканиси признался, что разработчикам из Capcom из-за огромного опыта в хоррорах уже сложно понять, насколько страшной получилась их игра.
Поэтому они собирают обратную связь от других игроков.
Мы создали так много хорроров, что больше не можем судить, пока кто-то другой не сыграет в них. Честно говоря, перед тем как мы показали Resident Evil Requiem на SGF и впервые дали поиграть в нее на Gamescom, мы немного переживали: действительно ли она страшная? Потому что сами мы уже не знаем. Это наш хлеб насущный, мы занимаемся этим каждый день.
Релиз состоится 27 февраля 2026 года.
