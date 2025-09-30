Авторы Resident Evil Requiem сами не знают, насколько страшная их игра

Мы создали так много хорроров, что больше не можем судить, пока кто-то другой не сыграет в них. Честно говоря, перед тем как мы показали Resident Evil Requiem на SGF и впервые дали поиграть в нее на Gamescom, мы немного переживали: действительно ли она страшная? Потому что сами мы уже не знаем. Это наш хлеб насущный, мы занимаемся этим каждый день.